iPhone 18 Pro Max có mấy camera? Chi tiết hệ thống 48MP Pro Fusion

iPhone 18 ProMaxlà mẫu Pro Max hướng đến người dùng cần hệ thống camera linh hoạt cho chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung. Theo Apple Việt Nam, máy dùng hệ thống camera 48MP Pro Fusion ở mặt sau, gồm camera Fusion Main, Fusion Ultra Wide và Fusion Telephoto. Ngoài ra, máy còn có camera trước 18MP Center Stage. Như vậy, nếu tính tổng thể, iPhone 18 Pro Max có 3 camera sau và 1 camera trước.

Hệ thống 3 camera sau đều 48MP

Cụm camera sau của iPhone 18 Pro Max gồm 3 camera 48MP. Camera 48MP Fusion Main là camera chính, có tiêu cự 24/48 mm tương ứng mức 1x/2x. Điểm mới nổi bật là khẩu độ thay đổi với các mức f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0. Nhờ đó, camera có thể điều chỉnh ánh sáng và chiều sâu trường ảnh linh hoạt hơn tùy cảnh chụp.

Camera 48MP Fusion Ultra Wide có tiêu cự 13 mm, hỗ trợ góc siêu rộng 0.5x và chụp macro. Đây là camera phù hợp khi chụp phong cảnh, kiến trúc, ảnh nhóm hoặc các chi tiết nhỏ ở khoảng cách gần. Với độ phân giải 48MP, ảnh siêu rộng có nhiều dữ liệu hơn để xử lý, đặc biệt khi cần cắt cúp hoặc giữ chi tiết.

Camera Fusion Telephoto đảm nhiệm khả năng zoom xa, gồm hai cụm ống kính riêng biệt cho từng mức zoom. Ở mức 4x, camera dùng cảm biến 48MP với tiêu cự 100 mm; còn ở mức 8x, máy chuyển sang cảm biến 12MP với tiêu cự 200 mm, cả hai đều có khẩu độ f/2.8. Nhờ vậy, máy đạt khả năng thu phóng chất lượng quang học lên đến 8x, đồng thời mở rộng phạm vi thu phóng quang học tổng cộng 16x. Đây là phần quan trọng với người hay chụp chân dung, sân khấu, du lịch hoặc chủ thể ở xa.

Camera Telephoto hỗ trợ zoom quang học 8x, mở rộng phạm vi thu phóng lên đến 16x. Ảnh: Apple

Camera trước 18MP Center Stage có gì đáng chú ý?

Ở mặt trước, iPhone 18 Pro Max dùng camera 18MP Center Stage. Camera này hỗ trợ căn chỉnh khung hình linh hoạt hơn, có thể xoay từ khung hình dọc sang ngang mà không cần xoay máy. Khi chụp nhiều người hoặc gọi video, Center Stage giúp tự động điều chỉnh khung hình để chủ thể nằm trong bố cục phù hợp hơn.

Camera trước 18MP Center Stage tự động điều chỉnh khung hình khi selfie hoặc gọi video. Ảnh: Apple

Khẩu độ thay đổi và Điều khiển Pro

Khẩu độ thay đổi là một trong những nâng cấp đáng chú ý trên camera chính. Ở mức f/1.48, camera thu nhiều ánh sáng hơn, phù hợp cảnh trong nhà hoặc thiếu sáng. Các mức f/2.8 và f/4.0 giúp tăng chiều sâu trường ảnh, hỗ trợ tạo hiệu ứng thị giác rõ hơn trong một số tình huống.

Ngoài phần cứng, Apple bổ sung Điều khiển Pro trong ứng dụng Camera. Người dùng có thể truy cập nhanh các cài đặt như khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ histogram. Đây là nhóm công cụ hữu ích nếu bạn muốn kiểm soát ánh sáng, chuyển động hoặc tông màu chủ động hơn thay vì chỉ chụp tự động.

Photographic Styles 3 cũng là tính năng nên chú ý. Ngoài tông và màu sắc, người dùng có thể tùy chỉnh kết cấu và hiệu ứng hạt để tạo sắc thái ảnh riêng. Cách làm này phù hợp với người thích ảnh có phong cách nhất quán nhưng vẫn muốn giữ quy trình chụp nhanh trên điện thoại.

Quay video và chỉnh ảnh thông minh

iPhone 18 Pro Max hỗ trợ nhiều tính năng video cho người dùng sáng tạo nội dung, gồm ProRes RAW, Apple Log 2, genlock và quay 4K Dolby Vision ở tốc độ lên đến 120 fps. Máy cũng có Ghi Hình Kép, quay video cực ổn định và các hiệu ứng Điện Ảnh có thể áp dụng sau khi quay.

Các công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh trên iOS 27 hỗ trợ tiếng Việt, giúp xử lý ảnh linh hoạt hơn. Ảnh: Apple

Có nên chọn iPhone 18 Pro Max nếu quan tâm camera?

Nếu tiêu chí chính là camera, iPhone 18 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ 3 camera sau đều 48MP, camera trước 18MP Center Stage, zoom chất lượng quang học 8x và khẩu độ thay đổi trên camera chính. Máy phù hợp với người thích chụp chân dung, phong cảnh, macro, quay video hoặc chỉnh ảnh ngay trên điện thoại.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro 256GB vẫn là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn trải nghiệm dòng Pro trong thân máy gọn hơn. Còn nếu đang tìm hiểu rộng hơn về iPhone 18 , nên cân nhắc nhu cầu thực tế: cần camera mạnh và màn hình lớn thì Pro Max phù hợp hơn; cần máy dễ cầm hơn thì bản Pro sẽ cân bằng hơn.

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