2 người chỉ 6 triệu đồng/tháng vẫn "sống khỏe" ở Hà Nội: Một khoản lớn không còn phải chi

Nghỉ chế độ từ năm 1991, hiện bố mẹ ông Nguyên (tên nhân vật đã được thay đổi) sống giữa Hà Nội với 6 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chỉ nhìn con số, nhiều người có thể hỏi: "Sáu triệu thì hai ông bà sống kiểu gì?". Câu trả lời không chỉ ở số tiền vào phụ thuộc vào những khoản lớn đã được giải quyết từ trước.

Thong dong chi tiêu mỗi tháng chỉ 6 triệu đồng

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị đạt khoảng 10,6 triệu đồng/tháng (theo số liệu 6 tháng đầu năm 2026) hoặc 10,1 triệu đồng/tháng (tính cả năm 2025). Tuy nhiên, người trong độ tuổi lao động thường phải gánh thêm nhiều chi phí như: Tiền thuê nhà, đi lại, nuôi con cái ăn học đến các khoản tích lũy dự phòng cho tương lai.

Bố mẹ ông Nguyên đã ở một giai đoạn khác. Hai cụ chủ yếu ăn uống ở nhà, ít mua sắm, điện thoại chỉ thay khi cần. Quan trọng hơn, hai người đã có chỗ ở ổn định, không còn nuôi con nhỏ và không vướng nợ nần.

Nhà cửa ổn định, con cái tự lập, tuổi già có thể thong dong (Ảnh minh họa: Tạp chí Người cao tuổi)

"Tất nhiên hơn 6 triệu không phải một mức dư dả ở Hà Nội, và con cái vẫn có thể hỗ trợ những khoản lớn khi cần. Nhưng nhìn bố mẹ sống, tôi bắt đầu hiểu chi phí của tuổi hưu phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đã giải quyết được những gì trước khi nghỉ", ông Nguyên chia sẻ.

Theo ông, khi nhà cửa, nợ nần và trách nhiệm nuôi con đã nhẹ gánh, số tiền 6 triệu đồng mang một ý nghĩa khác. "Sáng có người uống trà cùng. Tự nhiên 6 triệu mang sức mua về sự bình yên lớn hơn mình tưởng", ông nói.

Ở thế hệ mình, ông Nguyên cho rằng ngay cả khi có 20, 30 hay 50 triệu đồng mỗi tháng, cảm giác "đủ" chưa chắc đã xuất hiện nếu nhu cầu tiếp tục mở rộng từ du lịch, lưu trú đến học thêm hay các sở thích cá nhân.

Khoản lớn nhất không còn phải chi

Với bố mẹ ông Nguyên, khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ không phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Căn nhà không làm nguồn thu tăng lên nhưng giúp cắt giảm một khoản chi lớn phát sinh đều đặn hàng tháng.

Nhiều tiền chưa chắc đủ nhưng 6 triệu có thể mua về sự bình yên (Ảnh minh họa: TTXVN)

Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng. Theo Cục Thống kê, bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá nhà ở thuê tăng 6,32% so với cùng kỳ năm trước.

Bởi vậy, câu chuyện của gia đình ông Nguyên không chứng minh rằng khoảng 6 triệu đồng là đủ cho hai người lớn tuổi ở Hà Nội. Vợ chồng hưu trí nếu vẫn phải thuê nhà, còn khoản vay nợ hoặc tự trả chi phí chữa bệnh sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính hoàn toàn khác.

Thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi "nghỉ hưu cần bao nhiêu tiền", ông Nguyên cho rằng mỗi người nên nhìn nhận thực tế hơn: Đến ngày về hưu, mình còn phải dùng tiền để giải quyết bao nhiêu việc nữa?

Bớt khoản phải chi, thêm phần an tâm

Với tuổi già, bài toán an sinh không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu tiền chuyển vào tài khoản mỗi tháng. Những chính sách hỗ trợ giúp giảm bớt các khoản phí tự chi trả mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Chi phí tuổi hưu tùy việc giải quyết được gì trước khi hưu (Ảnh minh họa: Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội)

Tại Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND, người dân từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Ở phạm vi cả nước, Quyết định 1116/QĐ-TTg quy định từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

Những hỗ trợ ấy không thay thế một nguồn thu ổn định. Nhưng câu chuyện của bố mẹ ông Nguyên cho thấy một góc nhìn thực tế hơn cho tuổi hưu: Không chỉ là vấn đề tích lũy được bao nhiêu tiền, mà còn phải tính đến lúc ấy còn bao nhiêu khoản bắt buộc phải lấy tiền ra chi.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.