iPhone 17e: Siêu phẩm Apple giá tốt nhất – Chỉ từ 39.000 VNĐ mỗi ngày

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội sở hữu chiếc điện thoại mới nhất từ nhà Apple, chương trình đặt trước tại Thế Giới Di Động và TopZone chính là "chìa khóa" giúp bạn tối ưu ngân sách thông minh nhất.

iPhone 17e ra mắt khi nào?

Apple chính thức công bố mẫu iPhone 17e vào ngày 02/03/2026, mang đến một tiêu chuẩn hiệu năng mới vượt xa dòng iPhone 16 . Sự kết hợp giữa vi xử lý A19 và các nâng cấp tính năng toàn diện đã biến iPhone 17e thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Thông tin chương trình đặt trước

Đừng bỏ lỡ các mốc thời gian "vàng" để trở thành những người đầu tiên sở hữu iPhone 17e tại Việt Nam:

- Thời gian đặt trước: Từ 21:15 ngày 04/03/2026 đến 23:59 ngày 10/03/2026.

- Hình thức cọc: Khách hàng có thể cọc online nhanh chóng qua: Chuyển khoản ngân hàng; Thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JCB); Thẻ ATM (có đăng ký Internet Banking); Ví điện tử: Apple Pay, Google Pay.

- Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 08:00 ngày 11/03/2026 đến 22:30 ngày 20/03/2026. (Thứ tự giao hàng phụ thuộc vào thời gian tiền cọc ghi nhận vào hệ thống).

iPhone 17e: Bước nhảy vọt so với iPhone 16e

Không còn là một phiên bản rút gọn thông thường, iPhone 17e mang trong mình cấu hình của một chiếc điện thoại cao cấp, tạo nên sự khác biệt rõ rệt khi đặt cạnh iPhone 16e:

- Loại bỏ bản 128GB lỗi thời: Apple đã nâng cấp mức dung lượng tiêu chuẩn. Giờ đây, iPhone 17e 256GB là lựa chọn cơ bản nhất, đảm bảo không gian lưu trữ rộng rãi.

- Sức mạnh dành cho chuyên gia: Với những ai cần lưu trữ kho dữ liệu khổng lồ, phiên bản iPhone 17e 512GB chính là giải pháp hoàn hảo.

- Cấu hình tương đương dòng tiêu chuẩn: Máy sở hữu Chip A19 – dòng chip mới nhất tương đương với mẫu iPhone 17 , giúp vận hành mượt mà các tính năng Apple Intelligence và mọi tựa game đồ họa nặng.

Ưu đãi "khủng" khi đặt trước tại Thế Giới Di Động & TopZone

Để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận iPhone 17 series, hai hệ thống bán lẻ hàng đầu đã tung ra các gói ưu đãi cực hấp dẫn:

Tại hệ thống Thế Giới Di Động:

- Giá bán: 17.990.000 VNĐ.

- Giải pháp tài chính: Trả chậm lãi suất 0%, chi phí mỗi ngày chỉ từ 39.000 VNĐ (tương đương một ly cà phê).

- Thu cũ đổi mới: Trợ giá cực cao lên đến 2 triệu đồng.

- Combo hệ sinh thái: Tặng Voucher đến 1 triệu đồng khi mua kèm MacBook, Apple Watch hoặc AirPods.

Tại hệ thống TopZone:

-Trải nghiệm đẳng cấp: Nhận ngay quà tặng đặc biệt (bình nước cao cấp) dành riêng cho khách hàng đặt trước.

- Ưu đãi tài chính: Trả chậm 0% lãi suất, chỉ từ 39.000 VNĐ/ngày.

- Thu cũ đổi mới: Trợ giá trực tiếp 1 triệu đồng.

- Phiếu mua hàng: Tặng PMH đến 1 triệu đồng áp dụng cho các sản phẩm MacBook, Watch, AirPods.

Tại sao nên chọn Thế Giới Di Động và TopZone?

- Thế Giới Di Động: Là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp tại Việt Nam. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, bạn dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng, an tâm về nguồn gốc và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

- TopZone: Chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp (Mono brand) được thiết kế theo tiêu chuẩn khắt khe nhất của Apple. Với hơn 80 cửa hàng tại 30 tỉnh thành, TopZone mang đến không gian trải nghiệm sang trọng và dịch vụ đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng iFan.