iPhone 17 ra mắt: Thiết kế đẹp với 5 màu sắc, giá bán từ 25 triệu, người Việt được mua sớm nhất từ trước đến nay!

Tối nay, sự kiện "Awe Dropping" với tâm điểm là iPhone 17 series ra mắt toàn cầu vào lúc 0h sáng ngày 10/9, Apple chính thức giới thiệu thế hệ iPhone 17 mới.

iPhone 17 sẽ có màn hình kích thước 6.3 inch, lớn hơn một chút so với thế hệ trước. Đáng chú ý, màn hình này lần đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion, cho phép tần số quét thích ứng lên đến 120Hz để mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt và tự động giảm xuống 1Hz khi không sử dụng để tiết kiệm pin. Bề mặt màn hình vẫn được bảo vệ bởi lớp phủ Ceramic Shield quen thuộc, nhưng nay được bổ sung thêm 7 lớp chống chói để cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

iPhone 17 có 5 màu sắc mới

Về hiệu năng, máy được trang bị bộ vi xử lý A19 sản xuất trên tiến trình 3nm. Hệ thống camera cũng có những nâng cấp đáng kể với camera Fusion Ultrawide 48MP. Camera trước được cải tiến với độ phân giải 18MP, có khả năng tự động điều chỉnh hướng ảnh giữa chế độ ngang và dọc khi phát hiện nhiều người trong khung hình. Đặc biệt, camera trước giờ đây cũng được tích hợp tính năng ổn định hình ảnh, giúp các video selfie và cuộc gọi FaceTime trở nên mượt mà hơn.

Cụm camera của iPhone 17 không có thay đổi so với iPhone 16

iPhone 17 sử dụng chip A19 mới, được thiết kế với Apple Intelligence và ProMotion cho chơi game AAA nâng cao. Apple cũng giới thiệu rằng chiếc iPhone mới có thời lượng pin dùng cả ngày, sạc nhanh hơn giúp bạn có thể làm việc, xem và dạo chơi mà không cần lo lắng.

iPhone 17 có giá bán từ 24,99 triệu đồng và mở bán chính thức từ ngày 19/9

Đáng chú ý, iPhone 17 bản tiêu chuẩn còn được nâng cấp bộ nhớ lên 256GB. Tuy nhiên giá sản phẩm không tăng so với dòng tiền nhiệm. Trên Apple Store Online, giá iPhone 17 từ 24.999.000đ cho phiên bản bộ nhớ 256GB.

Thông tin cơ bản của iPhone 17

Một tin vui chưa từng có cho người dùng Việt Nam: dòng iPhone 17 chính hãng (VN/A) có thể chính thức được đặt trước và mở bán sớm. Cụ thể, khách hàng mua iPhone 17 có thể đặt trước từ 19:00 ngày 12/9, giờ Việt Nam. Sản phẩm có hàng từ ngày 19/9. Tuy nhiên Apple vẫn áp dụng chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua hai máy cho mỗi phiên bản.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm nhất, ngang hàng với các quốc gia lớn trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Giá bán 2 mẫu iPhone 17 và iPhone Air tại Apple Store Online Việt Nam

Việc Apple "nâng hạng" thị trường Việt Nam không chỉ là một tin vui mà còn là sự khẳng định vị thế quan trọng của người dùng trong nước. Giờ đây, các iFan có thể chấm dứt cảnh phải chờ đợi hàng tuần hoặc tìm đến nguồn hàng xách tay với giá cả không ổn định. Người tiêu dùng sẽ dễ dàng sở hữu những chiếc iPhone mới nhất ngay trong đợt mở bán đầu tiên với giá niêm yết rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành và hậu mãi chính hãng đầy đủ.