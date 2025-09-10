Giá bán chính thức 4 mẫu iPhone 17 mới tại Việt Nam, bản đắt nhất có gì mà tận 64 triệu đồng

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã được Apple chính thức giới thiệu rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam) với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Nhưng đối với người dùng Việt Nam, câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là máy mới có gì hot, mà là "Giá bán iPhone 17 chính hãng (VN/A) là bao nhiêu và cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để có thể sở hữu?".

iPhone 17 series đã chính thức trình làng

Năm nay Apple đã có nâng cấp bộ nhớ trong khi tất cả các mẫu iPhone mới đều có bộ nhớ tối thiểu 256GB. Mức giá chính thức của 4 mẫu iPhone vừa ra mắt như sau:

- iPhone 17: giá từ 24,99 triệu đồng (bản 256GB).

- iPhone Air: giá từ 31,99 triệu đồng (bản 256GB).

- iPhone 17 Pro: giá từ 34,99 triệu đồng (bản 256GB).

- iPhone 17 Pro Max: giá từ 37,99 triệu đồng (bản 256GB).

Giá bán các mẫu iPhone trên Apple Store Online

Đáng chú ý, phiên bản iPhone cao cấp nhất năm nay là iPhone 17 Pro Max bộ nhớ trong 2TB có giá lên đến 63,99 triệu đồng. Chiếc điện thoại này có nhiều nâng cấp mạnh mẽ như chip A19 Pro mạnh nhất từ trước đến nay, hệ thống ba camera 48 MP, zoom quang học 8x và thời lượng pin được nâng cấp đáng kể....

Phiên bản cao cấp nhất - iPhone 17 Pro Max 2TB có giá bán lên đến 64 triệu đồng

Theo website chính thức của Apple, cả 4 mẫu iPhone mới năm nay sẽ được mở bán sớm hơn tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, người dùng Việt sẽ có thể mua máy từ ngày 19/9 - sớm ngang nhóm thị trường cấp 1 tại khu vực Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan và Malaysia. Khách hàng có thể đặt mua sớm từ ngày 12/9 và nhận máy sớm nhất vào ngày 19/9.

Đây là một tin vui lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là iFan khi có thể dễ dàng sở hữu sớm những chiếc điện thoại chính hãng vừa mới ra mắt.

iPhone Air siêu mỏng là chiếc điện thoại gây chú ý

Đáng chú ý, khi đặt trước sản phẩm tại Apple Flagship Store trên Shopee bằng SPayLater, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 2.500.000 đồng. Đây là ưu đãi lớn chỉ có trên SPayLater mà nhiều khách hàng có thể "lên đơn" ngay từ bây giờ để sớm được sở hữu và trải nghiệm iPhone Air mới.

Đặc biệt, với những bạn trẻ có xu hướng chi tiêu hiện đại, linh hoạt và thông minh, có thể dễ dàng sở hữu iPhone 17 Pro mới trên Apple Flagship Store với các chương trình ưu đãi mua sắm trả góp từ SPayLate mà không cần thẻ tín dụng, quy trình online đơn giản, biểu phí rõ ràng, minh bạch. SPayLate hỗ trợ trả góp không lãi suất trong 6 kỳ với hạn mức lên đến 50.000.000 đồng (hạn mức thực tế của người dùng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ khi đăng ký SPayLater).

Năm nay, thế hệ iPhone 17 được đánh giá có nhiều đột phá nhưng cũng gây tranh cãi với thay đổi thiết kế cụm camera, ngoại hình mới. Riêng iPhone Air được chú ý đặc biệt khi là chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử với độ mỏng chỉ 5.6mm. Nhiều người dùng trẻ sẽ rất muốn trải nghiệm sớm những thay đổi khác lạ từ Apple.