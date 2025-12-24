Infographic: Nhận biết thức ăn nhanh không an toàn

Thức ăn nhanh vốn tiện lợi, hấp dẫn nhưng nếu không đảm bảo an toàn vệ sinh có thể chứa vi khuẩn, độc tố gây rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, đau bụng và các biến chứng nặng hơn. Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu nhận biết thức ăn nhanh không an toàn và các khuyến cáo phòng ngừa ngộ độc trong infographic dưới đây. Ghi nhớ những lưu ý đơn giản nhưng hiệu quả này sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ ngộ độc, giữ gìn sức khỏe ngay cả khi sử dụng thức ăn nhanh trong nhịp sống bận rộn.