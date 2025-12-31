Fanpage aFamily

Infographic: Khi nào cần đi khám trong kỳ nghỉ lễ?

Nguyễn Tuấn,
Kỳ nghỉ lễ là thời điểm nhiều người có xu hướng chần chừ việc đi khám, ngay cả khi cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Infographic: Khi nào cần đi khám trong kỳ nghỉ lễ? - Ảnh 1.

Hình minh họa: Sketchify

Tuy nhiên, trì hoãn thăm khám trong những ngày này có thể khiến bệnh diễn tiến nặng và bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Trong bối cảnh ăn uống thất thường, di chuyển nhiều, sinh hoạt đảo lộn và các cơ sở y tế hoạt động theo chế độ trực, nguy cơ sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ không hề giảm đi. Một số triệu chứng tưởng nhẹ có thể là cảnh báo của tình trạng cấp tính cần can thiệp sớm. Infographic giúp nhận diện những dấu hiệu không nên chờ qua lễ, để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Infographic: Khi nào cần đi khám trong kỳ nghỉ lễ? - Ảnh 2.

