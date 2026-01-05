Fanpage aFamily

Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026

Anh Văn - Thiết kế: Nhật Anh)/VTC News ,
Chia sẻ
Thích0

Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 cho Công chức, viên chức và người lao động - Ảnh 1.

Theo VTC News Copy link 01/05/2026 06:39 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/infographic-chi-tiet-25-ngay-nghi-le-tet-nam-2026-ar995780.html
Cảnh tượng trên các ngả đường Hà Nội và TP.HCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Chia sẻ
Thích0