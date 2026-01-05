Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 Anh Văn - Thiết kế: Nhật Anh)/VTC News , 10:30 05/01/2026 Chia sẻ Thích0 Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026. Lịch nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ, nghỉ lễ Quốc Khánh 2026 Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2026: Có đợt nghỉ dài tới gần 10 ngày liên tục Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng Theo VTC News Copy link 01/05/2026 06:39 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/infographic-chi-tiet-25-ngay-nghi-le-tet-nam-2026-ar995780.html Cảnh tượng trên các ngả đường Hà Nội và TP.HCM ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày lịch nghỉ Tết 2026 Nghỉ Tết 2026 nghỉ tết nghỉ lễ