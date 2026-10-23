iCaur chốt ra mắt Việt Nam cuối năm: Thêm lựa chọn SUV dùng công nghệ REEV cho khách hàng Việt

iCAUR V27 và V23 ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay

iCAUR đang chuẩn bị gia nhập thị trường ô tô Việt Nam với bộ đôi SUV V23 và V27. Thông tin được công bố ngày 20/10, trong khuôn khổ iCAUR International User Summit 2026 tại Vu Hồ, Trung Quốc. Đây là thương hiệu ô tô năng lượng mới thuộc tập đoàn Chery, hiện diện tại hơn 40 thị trường.

iCAUR International User Summit 2026 được tổ chức tại Vu Hồ, Trung Quốc. Ảnh: iCAUR.

Điểm nhận diện của iCAUR nằm ở kiểu dáng SUV hình hộp, thân xe vuông vức và những đường nét gợi liên tưởng đến các mẫu xe địa hình cổ điển. Thay vì chỉ phát triển xe thuần điện, thương hiệu lựa chọn cả cấu hình mở rộng phạm vi hoạt động để đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trong bộ đôi dự kiến ra mắt tại Việt Nam, V27 sử dụng hệ truyền động REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Bánh xe được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện, còn động cơ đốt trong đảm nhiệm việc phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống khi cần.

Khác với xe hybrid truyền thống, động cơ đốt trong trên cấu hình này không trực tiếp dẫn động bánh xe. Người dùng có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài hoặc tiếp nhiên liệu, tạo thêm sự linh hoạt khi di chuyển đường dài hay đến những khu vực có hạ tầng sạc hạn chế.

Mẫu xe iCAUR V27 sẽ được ra mắt đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: iCAUR.

Về ngoại hình, V27 theo đuổi phong cách SUV cổ điển với thân xe cao, các mảng khối rõ ràng và tỷ lệ tổng thể khỏe khoắn. Không gian nội thất của mẫu xe này được vinh danh ở hạng mục Thiết kế nội thất tốt nhất dành cho xe sang tại Turin Automotive Design Award 2026.

Ở phía còn lại, V23 là SUV thuần điện, cũng sử dụng kiểu dáng hình hộp nhưng được phát triển trên nền tảng điện. Bánh xe bố trí gần bốn góc thân xe nhằm tận dụng không gian cabin. Theo iCAUR, mẫu xe này đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP, trong khi phiên bản ý tưởng Super V23 được ghi nhận tại Red Dot Award: Design Concept 2026.

Việc lựa chọn hai công nghệ truyền động khác nhau cho thấy iCAUR không giới hạn dải sản phẩm vào xe thuần điện. Với V23, người dùng lựa chọn phương án vận hành hoàn toàn bằng điện; còn V27 hướng đến nhóm khách hàng muốn tận dụng đặc tính truyền động điện nhưng vẫn có phương án bổ sung năng lượng bằng nhiên liệu.

iCAUR V23 cũng sẽ được ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay. Ảnh: iCAUR.

Hiện hãng chưa công bố giá bán, thông số kỹ thuật và cấu hình dành riêng cho thị trường Việt Nam. Trước thời điểm mở bán dự kiến vào cuối năm nay, V23 và V27 đã được đưa đến các hoạt động trải nghiệm dành cho truyền thông, đối tác đại lý và khách hàng tiềm năng trong nước.

Mẫu xe iCAUR V25 chính thức ra mắt toàn cầu tại Trung Quốc

Bên cạnh kế hoạch tại Việt Nam, iCAUR cũng giới thiệu mẫu SUV mới V25 tại Trung Quốc vào ngày 19/10, trong khuôn khổ hội nghị người dùng quốc tế diễn ra từ ngày 19 đến 23/10.

V25 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế hình hộp mang tinh thần “Future Classic”, đồng thời bổ sung hệ thống dẫn động i-AWD và hai tùy chọn hệ truyền động REEV, BEV (thuần điện). Mẫu xe này hoàn thiện dải sản phẩm V-series gồm V23, V25 và V27.

Tại hội nghị, iCAUR còn tổ chức User Modification Carnival, lễ hội cá nhân hóa xe lần đầu tiên với 20 mẫu V-series đã được tùy biến. Những chiếc xe trưng bày giữ chung phong cách thiết kế đặc trưng nhưng có cách hoàn thiện khác nhau, thể hiện định hướng khuyến khích người dùng tạo dấu ấn riêng trên sản phẩm.

iCAUR V25 cũng vừa ra mắt toàn cầu tại Trung Quốc tối ngày 19/10. Ảnh: iCAUR.

Sự kiện cũng bao gồm các hoạt động tham quan nhà máy thông minh, trải nghiệm showroom, tìm hiểu công nghệ và lái thử xe. Thông qua chương trình, hãng giới thiệu định hướng phát triển xoay quanh thiết kế cổ điển, công nghệ năng lượng mới và khả năng kết nối cộng đồng người dùng.

Tại Việt Nam, V23 và V27 sẽ là hai mẫu xe mở đầu kế hoạch phân phối của iCAUR. Sự xuất hiện của thương hiệu này bổ sung thêm lựa chọn SUV mang thiết kế hình hộp cho thị trường, với hai hướng truyền động khác nhau. Khả năng cạnh tranh của bộ đôi sẽ còn phụ thuộc vào giá bán, trang bị và cấu hình chính thức được công bố trong thời gian tới.