Hyun Bin và Son Ye Jin đang sống 1 cuộc đời như tiểu thuyết

Tối ngày 19/11, Lễ Trao Giải Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) 2025 đã trở thành đêm của riêng cặp đôi BinJin. Đôi vợ chồng đình đám đã tạo nên lịch sử khi cùng nhau "ôm trọn" hai giải thưởng lớn nhất: Hyun Bin đoạt Ảnh Đế cho vai diễn trong Harbin, Son Ye Jin rạng rỡ với Ảnh Hậu từ No Other Choice. Không chỉ dừng lại ở vinh quang nghề nghiệp, họ còn "phát cẩu lương" khiến khán giả khắp nơi tan chảy.

Khi cả hai cùng thắng lớn giải thưởng danh giá, những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào cùng chuyện tình hoàn hảo của họ đã khiến khán giả không khỏi cảm thán: Cuộc đời của Hyun Bin và Son Ye Jin đích thực là một bộ tiểu thuyết ngôn tình có thật, với cái kết viên mãn mà ai cũng mơ ước!

Đêm Rồng Xanh huyền thoại

Lễ trao giải Rồng Xanh luôn là nơi vinh danh những tài năng xuất chúng của điện ảnh Hàn Quốc. Năm nay, sự xuất hiện của Hyun Bin và Son Ye Jin trong vai trò những ngôi sao sáng giá đã khẳng định vị thế đỉnh cao của họ.

Với vai diễn trong Harbin, Hyun Bin đã "ẵm trọn" giải thưởng Ảnh đế cao quý. Đây là sự công nhận xứng đáng cho tài năng diễn xuất ngày càng thăng hoa của anh. Son Ye Jin dù mới quay trở lại màn ảnh sau thời gian nghỉ sinh con nhưng cũng đã xuất sắc giành giải Ảnh hậu cho vai diễn trong No Other Choice. Không chỉ vậy, cả hai còn cùng nhận Popular Star Award – niềm vui nhân đôi khi cả hai lên sân khấu chung.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cặp đôi mới lại cùng đi dự lễ trao giải và họ đã biến đây thành đêm không thể nào quên. Không đi thảm đỏ cùng nhau nhưng BinJin vẫn "phát cẩu lương" miệt mài suốt buổi lễ. Đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau, ôm chầm lấy nhau hạnh phúc khi được xướng tên nhận giải.

Hyun Bin - Son Ye Jin ngồi cạnh nhau tình tứ trong lễ trao giải Rồng Xanh

Cặp đôi ôm chầm lấy nhau trong giờ phút được xướng tên

Đặc biệt, họ đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải. Hyun Bin nói: "Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng". Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng.

Hyun Bin ngọt ngào cảm ơn vợ khi nhận giải Ảnh đế

Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin cũng nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi". Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Son Ye Jin cũng gửi lời tri ân đến chồng con

Cô còn bật khóc vì xúc động

Và khoảnh khắc cặp đôi cùng lên sân khấu nhận giải Popular Star Award đã khiến tất cả phát cuồng. Dù đã ở độ tuổi ngoài 40, kết hôn được 4 năm và có con trai nhưng BinJin vẫn ríu rít như thuở mới yêu. Son Ye Jin nhí nhảnh đứng sát gần chồng, tạo dáng đáng yêu khiến cô giống như thiếu nữ đang đắm chìm trong chuyện tình "gà bông" tuổi teen.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến netizen phát sốt

Chuyện tình hoàn hảo đến tiểu thuyết còn không dám viết

Cặp đôi gặp nhau vài lần lúc tuổi còn trẻ, nhưng chỉ lướt qua như người lạ trong đời. Mãi đến năm 2018, BinJin mới hợp tác lần đầu trong bộ phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Mối duyên thật sự được thắp lên khi cả hai hợp tác trong bom tấn truyền hình Hạ Cánh Nơi Anh. Chính từ đây, Hyun Bin - Son Ye Jin mới thực sự cảm nhận được sự đồng điệu, tình cảm dần phát triển, không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời.

Trong một cuộc trò chuyện cởi mở, Son Ye Jin từng chia sẻ khoảnh khắc cô nhận ra Hyun Bin là “người đàn ông của đời mình”: khoảng giữa mùa quay Hạ Cánh Nơi Anh, khi sự tin tưởng, tình cảm giữa họ lớn lên theo ngày. Chính sự thấu hiểu này đã khiến cô quyết định đặt niềm tin vào chàng nam chính, không chỉ là bạn diễn mà là bạn đời.

Hạ Cánh Nơi Anh đã se duyên cho cặp đôi

Năm 2022, BinJin “về chung một nhà” trong một hôn lễ hoàng tráng. Cuối năm đó, cặp đôi đón con trai đầu lòng: sự xuất hiện của thiên thần nhỏ càng làm cuộc sống của họ thêm trọn vẹn. Son Ye Jin từng hé lộ rằng việc làm mẹ đã khiến cô trải nghiệm cảm xúc mà trước đây chưa từng cảm nhận – tình yêu vô điều kiện, sự ưu tiên dành cho gia đình.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, một phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa – một hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình một phần riêng tư – như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và đón con trai đầu lòng vào cuối năm

Điều làm nên sức hút "tiểu thuyết" của BinJin chính là sự tương xứng hoàn hảo. Về ngoại hình, Hyun Bin với chiều cao 1m84, gương mặt góc cạnh nam tính và nụ cười "chết người", xứng danh nam thần hàng đầu Kbiz. Còn Son Ye Jin là biểu tượng sắc đẹp với đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng sứ và phong cách thanh lịch, cô luôn vững top đầu "nữ thần K-drama". Họ như đôi chim trời, đẹp đến mức đứng cạnh nhau là bức tranh hoàn mỹ.

Về sự nghiệp, cả 2 đều là "quái vật" làng điện ảnh: Hyun Bin nổi tiếng với Secret Garden (2010), Confidential Assignment, và nay Harbin – vai diễn mang về giải Daesang tại Baeksang 2024; anh còn là ông chủ công ty sản xuất phim VAST Entertainment. Son Ye Jin chinh phục qua khán giả qua Something in the Rain, Thirty-Nine, và No Other Choice – sự trở lại mạnh mẽ sau sinh con, chứng minh cô là "nữ hoàng comeback". Họ không chỉ là sao hạng A mà còn là biểu tượng của sự cân bằng: cùng hỗ trợ nhau trong công việc lẫn thấu hiểu nhau trong đời sống gia đình.

Hyun Bin và Son Ye Jin không chỉ sống một cuộc đời như tiểu thuyết – họ còn viết nên những chương mới mỗi ngày, từ vinh quang Rồng Xanh đến những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Trong thế giới showbiz đầy drama, họ là minh chứng rằng tình yêu đích thực có thể chinh phục tất cả. Liệu chương tiếp theo sẽ là gì? Có lẽ là một bộ phim chung nữa, hoặc chỉ đơn giản là... hạnh phúc mãi mãi. Fan toàn cầu, kể cả Việt Nam, đang hồi hộp chờ xem!

Hyun Bin - Son Ye Jin hoàn hảo đến mức tiểu tuyết còn không dám viết



