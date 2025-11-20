Chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo có chia sẻ ẩn ý sau phiên tòa xét xử Thùy Tiên

Thông tin được quan tâm nhất hiện tại chính là phiên tòa xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và các bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là người có vai trò quan trọng, được hưởng 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera.

Thời điểm phiên tòa xét xử được quan tâm, Đặng Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo - người từng vướng ồn ào kiện tụng với Thùy Tiên đã liên tục đăng tải bài viết ẩn ý, giọng điệu mỉa mai trên trang cá nhân.

Đặng Thùy Trang nói tới việc ai đó vẫn quanh co nói dối nhưng không nhắc thẳng tên: "Lên đó rồi mà vẫn nói dối. Đúng bản chất không bao giờ thành thật". Khi một cư dân mạng để lại bình luận bằng hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa xét xử, Đặng Thùy Trang liền thả tương tác. Động thái này của cô khiến nhiều người nghi rằng đang ẩn ý nói tới Thùy Tiên.

Đặng Thùy Trang là chị ruột của Hoa hậu Đại dương 2017 Đặng Thu Thảo. Vào tháng 5/2019, Hoa hậu Thùy Tiên từng vướng vào ồn ào liên quan đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Theo phía Đặng Thùy Trang, Thùy Tiên đã vay số tiền này nhưng không hoàn trả, thậm chí còn xé giấy vay nợ.

Tuy nhiên, Thùy Tiên bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào như lời tố. Người đẹp cho biết bản thân mới là nạn nhân và đã nộp đơn kiện ngược Đặng Thùy Trang vì hành vi vu khống, xúc phạm danh dự.

Sau hơn 4 năm ồn ào tố cáo, vào tháng 5/2023, tòa án đã bác đơn kiện của bà Đặng Thùy Trang và tuyên Thùy Tiên không có trách nhiệm trả khoản tiền này. Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang bị yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Thùy Tiên với số tiền 387,6 triệu đồng. Tháng 11/2023, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên phán quyết Thùy Tiên không phải trả nợ và bà Trang phải bồi thường.

Tại phiên tòa xét xử vào sáng 19/11, Thùy Tiên cho biết trong thời gian quảng bá kẹo Kera, cô đang ký hợp đồng quản lý với Công ty Sen Vàng. Theo thoả thuận giữa Thuỳ Tiên và Sen Vàng thì mỗi khi cô đại diện nhãn hàng, quảng cáo thì phải thông qua công ty, các hợp đồng vào năm 2025 thì công ty được hưởng 30%.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng và yêu thương mình nhưng lại sử dụng sản phẩm gây hại cho sức khỏe: "Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới những khác hàng đã luôn yêu thương tin tưởng bị cáo nhưng lại sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Hội đồng xét xử có hỏi bị cáo là nếu biết thì bị cáo có làm hay không, bị cáo hiểu được rằng, trước pháp luật thì không có chữ 'nếu', nên bị cáo hiểu những sai lầm của mình.

Bị cáo làm từ thiện để giúp đỡ mọi người chứ không phải để đỡ cho những cái sai của mình. Bị cáo chỉ chia sẻ thêm để hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ cho cổ đông trong Tập đoàn Chị Em Rọt khi bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, ý tưởng làm ra trang trại riêng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số lân cận, giúp họ trồng, canh tác và được trả lương hàng tháng. Mọi người cũng mong muốn có một dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người".

Ngày 19/11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm đã diễn ra Sau một ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Thùy Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng"



