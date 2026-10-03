"Bạn trai mới" của Jisoo tậu nhà 114 tỷ, thành hàng xóm của Hyun Bin - Son Ye Jin

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Seo Kang Joon đã chuyển nhà từ khu Trimage ở phường Seongsu, quận Seongdong đến 1 căn hộ cao cấp ở phường Samseong, quận Gangnam. Sau khi bán căn hộ ở Trimage với giá 5,8 tỷ won (110 tỷ đồng) và bù thêm 200 triệu won (3,8 tỷ đồng), anh đã mua căn hộ ở khu phức hợp Sangji Ritzville Caelum với giá 6 tỷ won (khoảng 114 tỷ đồng).

Khu phức hợp cao cấp này được hoàn thành vào năm 2012, bao gồm 1 tòa nhà duy nhất, mỗi căn hộ chiếm trọn 1 tầng, tổng cộng có 13 căn hộ. Nơi đây nổi tiếng với số lượng căn hộ ít và cấu trúc có lợi cho việc bảo vệ sự riêng tư. Mỗi căn hộ đều rộng 287 mét vuông, có 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm.

Seo Kang Joon bán nhà cũ, bù thêm tiền...

... để mua căn hộ ở khu phức hợp Sangji Ritzville Caelum cao cấp. Ảnh: YouTube

Khu phức hợp cao cấp này được hoàn thành vào năm 2012, bao gồm 1 tòa nhà duy nhất, mỗi căn hộ chiếm trọn 1 tầng, tổng cộng có 13 căn hộ. Ảnh: YouTube

Bước đi chuyển nhà này giúp Seo Kang Joon trở thành hàng xóm của vô số ngôi sao nổi tiếng. Được biết, vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đang sinh sống tại Sangji Ritzville Caelum, Heechul (Super Junior) và The8 (SEVENTEEN) cũng sở hữu nhà tại đây. Trong khu vực cách đó không xa là nhà của rất nhiều người nổi tiếng khác như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Kyuhyun (Super Junior), Hyeri, Seo Jang Hoon, Kim Seung Woo, Kim Nam Joo.

Hyun Bin - Son Ye Jin từng sống ở Achiul, Guri sau khi cưới nhưng hiện tại đã chuyển về Sangji Ritzville Caelum. Ảnh: X

Seo Kang Joon có tiền sử thay đổi khá nhiều chỗ ở. Năm 2017, anh bắt đầu ra ở riêng, mua căn hộ rộng 136 mét vuông tại Trimage với giá 1,6473 tỷ won (31,4 tỷ đồng). Đến năm 2019, anh bán căn hộ đó với giá 2,9 tỷ won (55,3 tỷ đồng) và chuyển đến 1 căn hộ trong cùng khu có diện tích rộng 140,3 mét vuông với tầm nhìn đẹp hơn ra sông Hàn. Giá mua lúc đó là 3,39 tỷ won (64,7 tỷ won). Năm ngoái, anh bán căn hộ này đi và thu lời 2,41 tỷ won (46 tỷ đồng) sau hơn 5 năm.

Lần này, phạm vi sinh sống của nam diễn viên cũng đã thay đổi đáng kể, chuyển từ một khu phức hợp lớn bên bờ sông ở phường Seongsu đến một căn hộ sang trọng ở phường Samseong, giữa quận Gangnam sôi động. Khu vực phường Samseong từ lâu đã được coi là khu dân cư cao cấp được giới nghệ sĩ và doanh nhân ưa chuộng. Những ngôi nhà và biệt thự cao cấp tập trung san sát nhau phía sau trường trung học Gyeonggi. Danh sách những người từng sống ở khu vực này trước kia còn có Bi Rain, Lee Mi Yeon, vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra hay thậm chí là cả Son Ye Jin lúc chưa kết hôn.

Nơi đây nổi tiếng với số lượng căn hộ ít và cấu trúc có lợi cho việc bảo vệ sự riêng tư. Ảnh: YouTube

Vị trí đắc địa nằm ngay giữa quận Gangnam, thủ đô Seoul. Ảnh: YouTube

Seo Kang Joon sinh năm 1993, anh từng là thành viên của nhóm nhạc diễn viên 5urprise do Fantagio quản lý, trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất. Anh được xem là "thiên tài gương mặt" với visual điển trai hoàn hảo, cùng đôi mắt nâu độc nhất tại Kbiz.

Nam tài tử ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Cheese in the Trap, Watcher, When the Weather Is Fine... Với ngoại hình điển trai, đôi mắt nâu hiếm có cùng diễn xuất ngày càng thăng hạng, Seo Kang Joon hiện đã trở thành 1 trong những tài tử được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Seo Kang Joon là 1 trong những nam thần màn ảnh được yêu thích. Ảnh: X

Trong thời gian gần đây, tên tuổi anh gắn với nghi vấn hẹn hò Jisoo (BLACKPINK). Tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến sau khi những người hâm mộ tinh ý nhận thấy cả 2 ngôi sao đều đăng bài trên Instagram từ New York vào khoảng cùng thời điểm. Những lời đồn đoán càng được lan truyền rộng rãi sau khi fan "mắt cú vọ" chỉ ra Jisoo và Seo Kang Joon đeo nhẫn giống nhau. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng "thiên tài gương mặt" sinh năm 1993 đã đến tham dự concert của BLACKPINK.

Nhưng không giống như những tin đồn tình cảm thông thường của người nổi tiếng, phản ứng từ người hâm mộ lại vô cùng nhiệt tình. Thay vì gây ra phản ứng tiêu cực, tin đồn hẹn hò của Jisoo và Seo Kang Joon lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng. Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những phản ứng tích cực, gọi cặp đôi tiềm năng này là "cặp đôi nhan sắc hàng đầu". Thậm chí hàng nghìn người còn nhấn thích các bài đăng bày tỏ mong muốn 2 ngôi sao kết hôn, đồng thời hài hước bình luận rằng một cuộc hôn nhân giữa cặp đôi nhan sắc hàng đầu sẽ là một "món quà" cho thế giới. Dù vậy cho đến nay, chuyện Jisoo - Seo Kang Joon mới là nghi vấn, cả 2 ngôi sao đình đám đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Jisoo - Seo Kang Joon gây chú ý vì để hình profile mang phong cách tương tự nhau. Ảnh: X

Cặp đôi check-in New York cùng nhau...

... và đeo nhẫn giống nhau. Ảnh: X

Seo Kang Joon chưa từng tới concert của bất kỳ đồng nghiệp nào, bản thân anh chàng cũng không thích ra khỏi nhà và bị đổ mồ hôi. Thế nhưng, anh lại phá lệ tới concert ủng hộ Jisoo vào ngày thời tiết vô cùng nóng nực. Chi tiết này khiến netizen cho rằng tài tử sinh năm 1993 vô cùng trân trọng, nâng niu chị cả BLACKPINK. Ảnh: X

Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun



