Hyun Bin đích thực là "chồng quốc dân"!

Tại Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards), khi nữ diễn viên Park Bo Kyung đạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" thì dưới ghế khán giả - chồng cô là nam diễn viên Jin Seon Kyu đã không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở. Đây là chiến thắng đầu tiên của cô khi tái xuất màn ảnh sau 8 năm ở nhà làm nội trợ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Hyun Bin đã chủ động ân cần vỗ vai động viên, chúc mừng người đàn anh.

Khoảnh khắc này đã nhanh chóng viral khắp các trang mạng xã hội. Hành động tinh tế đó không chỉ là sự sẻ chia giữa những người đồng nghiệp, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc của một "người chồng quốc dân" đích thực - người thấu hiểu trọn vẹn giá trị của sự hy sinh hậu phương và giọt nước mắt hạnh phúc khi người vợ yêu thương tỏa sáng.

Viral khoảnh khắc Hyun Bin an ủi khi Jin Seon Kyu bật khóc vì vợ giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" ở Rồng Xanh. Clip: X

Jin Seon Kyu xúc động nức nở...

... Hyun Bin liền vỗ vai động viên đàn anh. Ảnh: X

Là một người chồng sở hữu tổ ấm viên mãn bên đại mỹ nhân Son Ye Jin, Hyun Bin hơn ai hết vô cùng thấu hiểu cảm giác này. Vợ anh cũng từng chấp nhận tạm gác lại hào quang đỉnh cao để ở nhà chăm sóc thiên thần nhỏ, trước khi mạnh mẽ tái xuất và cùng anh gặt hái vinh quang tại chính lễ trao giải Rồng Xanh điện ảnh trước đó. Sự đồng điệu trong việc trân trọng, nâng niu sự hy sinh của người phụ nữ bên đời mình đã giúp Hyun Bin nhìn thấu giọt nước mắt của Jin Seon Kyu. Phẩm chất "chồng quốc dân" của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh nhờ vậy càng được tô đậm, tinh tế và đầy tính nhân văn.

Hyun Bin đồng cảm với đàn anh hơn bao giờ hết, khi vợ anh cũng từng lui về chăm sóc gia đình. Ảnh: Sports Chosun

Đằng sau giọt nước mắt của Jin Seon Kyu là một câu chuyện tình yêu, sự chung thủy và lòng hy sinh cao cả kéo dài suốt nhiều năm tháng gian khó. Jin Seon Kyu và Park Bo Kyung quen biết và bén duyên khi cùng hoạt động trong một đoàn nhạc kịch. Thời điểm ấy, cả hai đều là những cái tên vô danh, cuộc sống chật vật cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Nam diễn viên Jin Seon Kyu từng trải qua những ngày tháng cay đắng đến mức phải tìm đến ngân hàng vay một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống nhưng bị thẳng thừng từ chối, đành bất lực khóc lóc trở về nhà.

Thế nhưng, khi mở cửa bước vào nhà, thay vì sự ảm đạm, anh sững sờ khi thấy vợ mình đã âm thầm mang bán chiếc dây chuyền vàng quý giá nhất - tài sản có giá trị duy nhất lúc bấy giờ - chỉ để mua gạo cho gia đình. Chính tình yêu kiên định và sự đồng hành không toan tính của Park Bo Kyung trong những ngày nghèo khó nhất đã trở thành động lực lớn nhất để Jin Seon Kyu không bỏ cuộc.

Trời không phụ lòng người, sau nhiều năm kiên trì, Jin Seon Kyu cuối cùng cũng bứt phá mạnh mẽ, nhận giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Rồng Xanh và nhanh chóng trở nên nổi tiếng qua loạt bom tấn như The Outlaws, Extreme Job . Khi sự nghiệp của chồng thăng hoa, nữ diễn viên Park Bo Kyung đã đưa ra một quyết định dũng cảm: Cô gác lại hoàn toàn niềm đam mê diễn xuất của bản thân suốt 8 năm trời, lui về làm hậu phương vững chắc để toàn tâm toàn ý chăm sóc các con nhỏ và vun vén tổ ấm.

Vợ chồng diễn viên tại Rồng Xanh năm nay. Ảnh: Xportsnews

Khi các con đã khôn lớn, ngọn lửa đam mê sân khấu trong Park Bo Kyung một lần nữa trỗi dậy. Trở lại với con số 0 tròn trĩnh, cô đưa ra một nguyên tắc thép: "Tuyệt đối không bao giờ nhắc đến tên tuổi hay danh tiếng của người chồng nổi tiếng". Cô tự mình đi đến từng buổi casting lớn nhỏ, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi cơ hội như một tân binh thực thụ.

Bằng thực lực diễn xuất xuất thần và sự gai góc được tôi luyện qua giông bão cuộc đời, Park Bo Kyung đã chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn để giành lấy chiếc cúp Rồng Xanh danh giá. Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên nghẹn ngào nhắn gửi đến chồng lời tuyên ngôn tình yêu lay động hàng triệu trái tim: "Kể từ ngày mất đi chiếc nhẫn cầu hôn, vợ chồng mình đã không còn đeo nhẫn đôi nữa. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có hai chiếc cúp mang hình dáng giống hệt nhau rồi. Anh à, từ hôm nay mình lại tính là 'ngày đầu tiên bên nhau' nhé!".

Ảnh: X

Jin Seon Kyu - Park Bo Kyung không có nhẫn đôi, mà chỉ có cúp Rồng Xanh đôi. Ảnh: X

Hành động động viên Jin Seon Kyu của Hyun Bin không phải là một sự xã giao đơn thuần. Nó xuất phát từ trái tim của một người đàn ông cũng đang trải qua những cung bậc cảm xúc tương tự trong hôn nhân. Bản thân Hyun Bin và Son Ye Jin luôn được xem là cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hàn Quốc. Sau đám cưới thế kỷ, Son Ye Jin cũng từng lựa chọn lui về chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con trai đầu lòng, tạm rời xa ánh hào quang showbiz. Hyun Bin hiểu rất rõ cái giá của sự hy sinh thầm lặng đó, hiểu rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng vĩ đại của một người phụ nữ.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy đàn anh bật khóc vì hạnh phúc của vợ, Hyun Bin như nhìn thấy chính mình. Sự thấu cảm giữa những người đàn ông tử tế, biết trân trọng giá trị gia đình đã tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất, nhân văn nhất của Rồng Xanh năm nay. Hyun Bin không chỉ là người chồng điểm 10 trong mắt Son Ye Jin, mà anh còn là một "chồng quốc dân" trong lòng công chúng nhờ trái tim đầy tình yêu thương và thấu hiểu.