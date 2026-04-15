Vụ việc xảy ra tại lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM.

Chiều 15/4, nhà trường và phụ huynh cùng ban đại diện CMHS đã có buổi làm việc về vấn đề trên.

Tại buổi làm việc, đại diện phụ huynh cho biết, sau giờ học ngày 13/4, một số học sinh có biểu hiện hoảng sợ, kể lại việc bị cô giáo đe dọa và chích kim tiêm. Một số em khác xác nhận có hành vi tương tự xảy ra trong lớp khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh và ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính “răn đe” song khẳng định rằng không cố ý gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên, phía phụ huynh không đồng tình với giải thích này, cho rằng đây là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em, cần được xử lý nghiêm.

Đại diện nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, nhà trường phối hợp với ngành y tế hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các nguy cơ liên quan.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường.

Theo bà Hạnh, 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách để các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng. Giáo viên này đã bị đình chỉ đứng lớp từ ngày 15/4.

"Cô giáo mới vào nghề được 3 năm. Đây là hành vi sử dụng vật sắc nhọn tác động lên cơ thể học sinh, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành giáo dục, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc cho UBND phường Bến Cát.