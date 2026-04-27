Huỳnh Nguyễn Mai Phương: Bước chuyển mình nghiêm túc với vai diễn trong "Trùm Sò"

Việc một hoa hậu lấn sân sang diễn xuất thường đi kèm với không ít hoài nghi từ khán giả. Hình ảnh gắn liền với nhan sắc, sự chỉn chu và an toàn đôi khi lại trở thành rào cản, khiến người xem đặt dấu hỏi về khả năng thể hiện trên màn ảnh. Với Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Trùm Sò là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt trực tiếp với những định kiến quen thuộc đó. Đây không chỉ là một vai diễn, mà còn là bước thử thách đầu tiên để chứng minh sự nghiêm túc của cô với con đường mới.

Mai Phương được nhà sản xuất Thanh Thúy chấm chọn ngay khi xem video cô chuẩn bị cho một tiết mục. Ở thời điểm đó, Mai Phương toát lên vẻ vừa chính chuyên vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến. Tuy nhiên, sau đó, Mai Phương vẫn tiếp tục phải tham gia casting cùng với nhiều ứng viên khác mới lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Đức Thịnh.

Đạo diễn phim Trùm Sò kể lại: "Sau quá trình casting với hơn 30 ứng viên, tôi gặp Mai Phương. Ấn tượng ban đầu của tôi là sự thân thiện, gần gũi và cảm xúc rất tự nhiên trong cách cô ấy giao tiếp. Ở Phương, tôi nhìn thấy những nét tương đồng với nhân vật Thị Hến – đặc biệt là sự chân thành, trọng tình trong cách ứng xử đời thường. Dù chưa từng tham gia phim ảnh hay qua đào tạo diễn xuất bài bản, nhưng Phương lại sở hữu gương mặt thanh thoát, ánh mắt có khả năng biểu đạt tốt và chất giọng tự nhiên. Những yếu tố đó khiến tôi tin rằng cô ấy có thể phát triển và phù hợp với vai diễn".

Sau khi được lựa chọn trở thành Thị Hến (Hến Dẹo), Mai Phương dành nhiều thời gian tìm hiểu nhân vật, tập trung vào cách thể hiện và giữ nhịp cảm xúc trong từng phân đoạn. Cô nghiêm túc tham gia tập luyện cùng ê-kíp, chăm chỉ quan sát để học hỏi từ các bạn diễn.

Hến Dẹo là một nhân vật khá đặc biệt, cô nàng có màu sắc lả lướt, hơi tinh quái, luôn biết cách ứng phó trong các tình huống, khác hoàn toàn với hình tượng ngoan hiền quen thuộc của Mai Phương ở đời thực. Ban đầu, Hến Dẹo còn khiến người xem hiểu lầm cô là phản diện khi đổ oan cho Trùm Sò (Đức Thịnh). Nhưng sự nghĩa khí, quyết đoán của cô nàng về sau lại khiến người xem say lòng.

Để thể hiện được điều này, Mai Phương không chỉ thay đổi về tạo hình, mà còn phải điều chỉnh cách diễn - từ ánh nhìn, cử chỉ đến nhịp phản ứng trong các tình huống hài. Với những cảnh hành động, Mai Phương cũng cho thấy tinh thần lăn xả rõ rệt, không nề hà chuyện bị thương và không đặt nặng việc giữ hình ảnh mà tập trung vào yêu cầu của vai diễn trong điều kiện quay phim khắc nghiệt.

Sự cố gắng của Mai Phương đã đưa tới một Hến Dẹo nhiều màu sắc trên màn ảnh rộng. Cô nàng đẹp, quyến rũ, hài một cách duyên dáng lại có cá tính riêng. Bản thân Mai Phương cho biết điểm cô thích nhất ở Hến Dẹo chính là sự thông minh, uyển chuyển lại tình cảm. Hến Dẹo cũng có những điểm rất chân thật giúp cô dễ đồng cảm với nhân vật hơn. Việc lần đầu tham gia phim điện ảnh, lại thử sức với thể loại hài, không phải là thử thách nhỏ. Tuy nhiên, trong Trùm Sò, Mai Phương không phải xử lý những mảng miếng gây cười quá ồn ào, mà chủ yếu tham gia vào những tình huống mang tính tương tác, giúp cô có thêm không gian để thích nghi.

Các bạn diễn Đức Thịnh, Phương Nam và Tam Triều Dâng đều có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn giúp Mai Phương có được điểm tựa, tự tin thể hiện trong từng khung hình hơn. Phản ứng hóa học giữa cô và các bạn diễn, đặc biệt là với Đức Thịnh và Phương Nam, mang lại những phân đoạn tự nhiên và dễ xem.

Sau hợp tác đầu tiên, đạo diễn Đức Thịnh có những đánh giá tích cực về nàng hậu: "Ngay từ những ngày đầu trên phim trường, dù còn nhiều bỡ ngỡ, Phương cho thấy sự thông minh và nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý nhân vật. Tôi hài lòng với những gì cô ấy thể hiện và tin rằng, nếu tiếp tục rèn luyện nghiêm túc, Phương hoàn toàn có thể tiến xa trên con đường diễn xuất".

Nhà sản xuất Thanh Thúy cũng thể hiện sự tự hào khi nhân tố mới mà cô phát hiện đã có bước khởi đầu tương đối trọn vẹn trên màn ảnh.

Hiện phim điện ảnh Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.