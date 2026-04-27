Huỳnh Nguyễn Mai Phương: Bước chuyển mình nghiêm túc với vai diễn trong "Trùm Sò"

Hoa hậu Mai Phương đã có màn chào sân điện ảnh khá ấn tượng với vai diễn Thị Hến trong phim điện ảnh "Trùm Sò".

Việc một hoa hậu lấn sân sang diễn xuất thường đi kèm với không ít hoài nghi từ khán giả. Hình ảnh gắn liền với nhan sắc, sự chỉn chu và an toàn đôi khi lại trở thành rào cản, khiến người xem đặt dấu hỏi về khả năng thể hiện trên màn ảnh. Với Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Trùm Sò là lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt trực tiếp với những định kiến quen thuộc đó. Đây không chỉ là một vai diễn, mà còn là bước thử thách đầu tiên để chứng minh sự nghiêm túc của cô với con đường mới.

"Trùm Sò" là thử thách điện ảnh đầu tiên mà Hoa hậu Mai Phương phải chinh phục.

Mai Phương được nhà sản xuất Thanh Thúy chấm chọn ngay khi xem video cô chuẩn bị cho một tiết mục. Ở thời điểm đó, Mai Phương toát lên vẻ vừa chính chuyên vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến. Tuy nhiên, sau đó, Mai Phương vẫn tiếp tục phải tham gia casting cùng với nhiều ứng viên khác mới lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Đức Thịnh.

Đạo diễn phim Trùm Sò kể lại: "Sau quá trình casting vi hơn 30 ng viên, tôi gp Mai Phương. n tưng ban đu ca tôi là s thân thin, gn gũi và cm xúc rt t nhiên trong cách cô y giao tiếp. Phương, tôi nhìn thy nhng nét tương đng vi nhân vt Th Hến – đc bit là s chân thành, trng tình trong cách ng x đi thưng. Dù chưa tng tham gia phim nh hay qua đào to din xut bài bn, nhưng Phương li s hu gương mt thanh thoát, ánh mt có kh năng biu đt tt và cht ging t nhiên. Nhng yếu t đó khiến tôi tin rng cô y có th phát trin và phù hp vi vai din".

Người đẹp đã phải vượt qua nhiều ứng viên khác mới có thể được giao vai Hến Dẹo.

Sau khi được lựa chọn trở thành Thị Hến (Hến Dẹo), Mai Phương dành nhiều thời gian tìm hiểu nhân vật, tập trung vào cách thể hiện và giữ nhịp cảm xúc trong từng phân đoạn. Cô nghiêm túc tham gia tập luyện cùng ê-kíp, chăm chỉ quan sát để học hỏi từ các bạn diễn.

Hến Dẹo là một nhân vật khá đặc biệt, cô nàng có màu sắc lả lướt, hơi tinh quái, luôn biết cách ứng phó trong các tình huống, khác hoàn toàn với hình tượng ngoan hiền quen thuộc của Mai Phương ở đời thực. Ban đầu, Hến Dẹo còn khiến người xem hiểu lầm cô là phản diện khi đổ oan cho Trùm Sò (Đức Thịnh). Nhưng sự nghĩa khí, quyết đoán của cô nàng về sau lại khiến người xem say lòng.

Sự nghĩa khí, quyết đoán bên trong là điểm đặc biệt giúp Hến Dẹo được nhiều khán giả yêu thích.

Để thể hiện được điều này, Mai Phương không chỉ thay đổi về tạo hình, mà còn phải điều chỉnh cách diễn - từ ánh nhìn, cử chỉ đến nhịp phản ứng trong các tình huống hài. Với những cảnh hành động, Mai Phương cũng cho thấy tinh thần lăn xả rõ rệt, không nề hà chuyện bị thương và không đặt nặng việc giữ hình ảnh mà tập trung vào yêu cầu của vai diễn trong điều kiện quay phim khắc nghiệt.

Lần đầu đóng phim nhưng Mai Phương đã cho thấy được tiềm năng diễn xuất của mình.

Sự cố gắng của Mai Phương đã đưa tới một Hến Dẹo nhiều màu sắc trên màn ảnh rộng. Cô nàng đẹp, quyến rũ, hài một cách duyên dáng lại có cá tính riêng. Bản thân Mai Phương cho biết điểm cô thích nhất ở Hến Dẹo chính là sự thông minh, uyển chuyển lại tình cảm. Hến Dẹo cũng có những điểm rất chân thật giúp cô dễ đồng cảm với nhân vật hơn. Việc lần đầu tham gia phim điện ảnh, lại thử sức với thể loại hài, không phải là thử thách nhỏ. Tuy nhiên, trong Trùm Sò, Mai Phương không phải xử lý những mảng miếng gây cười quá ồn ào, mà chủ yếu tham gia vào những tình huống mang tính tương tác, giúp cô có thêm không gian để thích nghi.

Người đẹp thích nghi tốt với điều kiện quay phim khắc nghiệt.

Các bạn diễn Đức Thịnh, Phương Nam và Tam Triều Dâng đều có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn giúp Mai Phương có được điểm tựa, tự tin thể hiện trong từng khung hình hơn. Phản ứng hóa học giữa cô và các bạn diễn, đặc biệt là với Đức Thịnh và Phương Nam, mang lại những phân đoạn tự nhiên và dễ xem.

Cô cũng có tương tác tốt với các bạn diễn.

Sau hợp tác đầu tiên, đạo diễn Đức Thịnh có những đánh giá tích cực về nàng hậu: "Ngay t nhng ngày đu trên phim trưng, dù còn nhiu b ng, Phương cho thy s thông minh và nhy bén trong vic nm bt tâm lý nhân vt. Tôi hài lòng vi nhng gì cô y th hin và tin rng, nếu tiếp tc rèn luyn nghiêm túc, Phương hoàn toàn có th tiến xa trên con đưng din xut".

Nhà sản xuất Thanh Thúy cũng thể hiện sự tự hào khi nhân tố mới mà cô phát hiện đã có bước khởi đầu tương đối trọn vẹn trên màn ảnh.

Hiện phim điện ảnh Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.

Theo Thanh Niên Việt Copy link 04/24/2026 06:59 (GMT +7)
