Phim Trung Quốc tình tay ba hay nhất từng có trên đời: Nữ chính vừa cổ đại vừa tân thời, xem không khen đúng chuyện lạ

Gần đây, bộ phim kinh điển một thời Như Ý Cát Tường đã bất ngờ gây chú ý trở lại trên mạng xã hội. Không ít khán giả sau khi xem lại những hình ảnh của bộ phim cảm thấy như được sống lại một thời tuổi trẻ. Họ bàn luận sôi nổi, dành cho tác phẩm này những lời có cánh. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là bộ phim Trung Quốc hay và dễ chịu nhất về chủ đề tình tay ba mà bản thân từng xem.

Như Ý Cát Tường là bộ phim khai thác yếu tố tình tay ba hay bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Như Ý Cát Tường xoay quanh câu chuyện của Đới Xuân Dần, chàng trai sinh ra trong một gia tộc làm gốm giàu có ở Thường Lạc Trấn. Từ nhỏ, anh chàng đã quen cuộc sống ăn sung mặc sướng và không hề có chút ý niệm nào về việc phải trưởng thành, trở thành một nam tử hán có khả năng gánh vác trách nhiệm. Bằng những cơ duyên khác nhau, Đới Xuân Dần gặp được 2 cô gái có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình là Thường Cát Tường và Vạn Như Ý.

Từ phương nam, Cát Tường và ông cậu Bá Thuần chạy nạn, để rồi được Đới gia mua về làm tì nữ. Về phần Như Ý, cô gặp được Xuân Dần trong một lần cùng cha đi tuần du. Ngay từ lần đầu gặp được nàng thiên kim tiểu thư nhà họ Vạn, Xuân Dần đã muốn cưới cô nhưng lại bị từ chối thẳng thừng trước mặt rất nhiều quan khách tham gia lễ bái tổ của gia tộc họ Đới.

Đây là bộ phim gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả.

Thế nhưng, biến cố thực sự xảy đến với Xuân Dần là khi gia đình anh bị chiếm đoạt gia sản. Từ việc được sống trong vinh hoa phú quý, Xuân Dần phải sống trong căn nhà của Cát Tường, mưu sinh bằng nghề bán bánh bao. Không chỉ vậy, anh còn phải trải qua nỗi đau mất người thân, cũng như việc bị người khác coi thường, sỉ nhục.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, Cát Tường vẫn ở bên cạnh Xuân Dần. Cô là người giúp anh tỉnh ngộ, tu chí học hành để rồi sau này trở thành người có thể giúp vua Khang Hy diệt trừ đại gian thần Ngao Bái. Về phần Như Ý, sau khi chứng kiến sự thay đổi của Xuân Dần cũng bắt đầu dành tình cảm cho anh. Hai người cũng cùng nhau trải qua những phen sóng gió ở kinh thành.

Bộ phim kể về hành trình trưởng thành qua những biến cố của nam chính Đới Xuân Dần do Trương Vệ Kiện thủ vai...

Xuân Dần rơi vào mối tình tay ba với cả Như Ý và Cát Tường. Nhiều tình huống oái oăm đã xảy ra. Tuy vậy, cả câu chuyện phim được xây dựng một cách khéo léo, hài hước và nhân văn. Các nhân vật cũng được khắc họa rất tốt. Xuân Dần từ một phá gia chi tử từng bước thay đổi trở thành một nam nhân vừa gánh vác được việc nước, lại yêu thương gia đình, sống trọng tình trọng nghĩa. Cát Tường xuất thân bần hàn nhưng nhân cách cao đẹp, sẵn sàng cùng người mình thích đồng cam cộng khổ. Như Ý mang vẻ đẹp cổ điển nhưng tư tưởng tân thời đi trước thời đại, cũng hết mình trong tình yêu.

...cũng như chuyện tình cảm giữa anh với hai người con gái Cát Tường và Như Ý.

2 nhân vật nữ chính do Trần Hảo và Quan Vịnh Hà thủ vai.

Hai cô nàng Như Ý và Cát Tường mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười khiến ai nấy đều cảm thấy khó lựa chọn. Tuy nhiên sau cùng, bộ phim đã mang đến một cái kết ổn thỏa, khiến bất cứ ai cũng phải thấy nó thực sự hợp lý, xem thấy hài lòng và không lấn cấn chút nào.

Đảm nhận vai nam chính Xuân Dần là tài tử Trương Vệ Kiện. Anh đóng cặp cùng với bộ đôi mỹ nhân nức tiếng là Quan Vịnh Hà và Trần Hảo. Ba diễn viên chính nói riêng, cũng như cả dàn diễn nói chung đã cùng nhau mang tới một bữa tiệc diễn xuất chân thật, giúp cho Như Ý Cát Tường trở thành tác phẩm kinh điển, gắn liền với thanh xuân của vô số khán giả.

Bình luận của netizen về phim Như Ý Cát Tường:

- Có 2 cô con gái sẽ đặt tên là Như Ý và Cát Tường. Mẹ bị nghiện phim này.

- Trời ơi hot ghê. Sau cỡ 2 chục năm vẫn tranh luận chọn Như Ý hay Cát Tường, Đới Xuân Dần hay Sách Ngạch Đồ, haha.

- Ôi bài Tiêu Dao Tuyệt Nhất đến giờ tui vẫn nghe, nghe bài đó thấy vui tươi yêu đời hẳn.

- Hôm tập cuối mất điện diện rộng hay sao ấy nhờ, hồi bé tui xem cũng mất điện xong khóc mãi, haha.

- Lựa chọn diễn viên ngày xưa đỉnh thật. Diễn viên đẹp, vai diễn hợp, kịch bản hay, đạo diễn giỏi.

- 1h trưa trên VTV1, đang xem phim hay thì bị bắt đi học.

Cho đến nay, 23 năm đã trôi qua thế nhưng Như Ý Cát Tường vẫn cho thấy được sức hút vượt thời gian. Về phần các diễn viên, họ cũng đều có cho mình cuộc sống hạnh phúc. Nếu như Trương Vệ Kiện có hôn nhân viên mãn bên Trương Tây - cũng chính là người thể hiện ca khúc nhạc phim, thì Quan Vịnh Hà cũng đang sống bình yên bên người bạn đời Trương Gia Huy. Về phần Trần Hảo, cô cũng có hôn nhân hạnh phúc cho riêng mình.

nguồn: NSX, Weibo