Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim, não

Tối 21/9, Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: “Xin chào cả nhà. Tôi đã quay lại”. Nam diễn viên nói lời cảm ơn khán giả đã cầu nguyện, thăm hỏi anh vượt qua cơn bạo bệnh.

Vì giọng nói và tay phải còn yếu nên anh tiếp tục nhờ quản lý đồng hành, thay anh là người dẫn chuyện trong những video chia sẻ. Đây cũng là định hướng sắp tới của Huỳnh Anh Tuấn trong những video nấu ăn.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tập vật lý trị liệu sau đột quỵ

Nhắc lại biến cố vừa qua, tài tử 57 tuổi cho biết anh đã trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh. Với anh đây không chỉ là cuộc chiến giành lại sự sống mà còn là "cú ngã" sự nghiệp. Quản lý chia sẻ Huỳnh Anh Tuấn không muốn hào quang điện ảnh vụt tắt, không muốn cuộc sống dừng lại nên đã nghị lực gấp nhiều lần với mong muốn được hồi sinh.

Biến cố xảy ra tối 1/7 khi tài tử bất ngờ lên cơn đau tim và bất tỉnh. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ xác định anh bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên tới 80%. Ngay trong đêm, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để can thiệp.

Trên quãng đường xe cấp cứu chạy từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về TPHCM trong vòng 90 phút, Huỳnh Anh Tuấn hai lần rơi vào trạng thái gần như buông bỏ. Quản lý khi đó đã liên hệ với người nhà và con của tài tử ở Mỹ phòng trường hợp xấu nhất. Bác sĩ khi đó khuyên là người nhà chuẩn bị tâm lý.

"Nhưng rồi phép màu xuất hiện khi các bác sĩ thông báo ca can thiệp tim của anh đã thành công. Riêng não, họ không thể can thiệp mà buộc phải để thuận theo ý trời", quản lý nhớ lại.

Trong 15 ngày tiếp theo, điện thoại của gia đình và quản lý gần như không ngừng reo khi mọi người đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tài tử. Dù thoát khỏi nguy kịch, Huỳnh Anh Tuấn mất khả năng nói chuyện mạch lạc, tay phải gần như liệt, đối diện nguy cơ không thể trở lại với nghệ thuật.

Phép màu lần nữa xuất hiện khi sau gần hai tháng điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Quốc tế ở Cần Thơ, tình trạng của anh cải thiện rõ rệt. Huỳnh Anh Tuấn dần nói chuyện trôi chảy hơn, tay phải có thể cử động, đầu óc minh mẫn, chân linh hoạt như người bình thường. Nam diễn viên kiên trì tập luyện cùng đội ngũ bác sĩ, kết hợp với máy móc hỗ trợ để lấy lại khả năng sinh hoạt.

Huỳnh Anh Tuấn trở lại

Trở lại cuộc sống thường nhật, nam diễn viên và gia đình gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Anh nói sự trở lại này không phải để lao vào công việc mà để tiếp tục cuộc sống bình thường, đồng hành cùng khán giả.

Trước mắt, Huỳnh Anh Tuấn chỉ xuất hiện với tần suất vừa phải qua những video ẩm thực đơn giản, mỗi tuần hai clip, do quản lý phụ trách phần dẫn dắt, còn anh tham gia chế biến các món luộc, hầm, hấp… phù hợp với thể trạng.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, tài tử nổi tiếng thập niên 1990. Anh từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Em và Michael, Đất khách, Hương phù sa, Cao thủ ẩn danh... Vài năm qua, anh còn ghi dấu ấn với loạt video nấu ăn gần gũi, dí dỏm, thu hút đông đảo người theo dõi.