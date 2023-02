Huyền thoại âm nhạc Kitaro đã đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị concert Hà Anh Tuấn

Rạng sáng ngày 21/2, “huyền thoại âm nhạc” Kitaro chính thức đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị cho những bước đầu tiên của concert Chân Trời Rực Rỡ tại Ninh Bình. Đáng chú ý, dù ở tuổi 70 nhưng Kitaro vẫn vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng khiến không ít khán giả mến mộ ông bất ngờ. Trước ống kính máy ảnh, Kitaro vẫn tươi cười vẫy chào với nụ cười hạnh phúc.



Kitaro đã có mặt tại Việt Nam

"Huyền thoại âm nhạc" đã sẵn sàng biểu diễn ở concert của Hà Anh Tuấn

Đêm nhạc Chân Trời Rực Rỡ - The Glorious Horizon của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra trong 2 đêm 24 & 25/2/2023 tại Sân lễ hội Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự, chắc chắn là một đêm nhạc đáng nhớ của nền âm nhạc Việt Nam trong năm 2023. Việc Hà Anh Tuấn mời được một huyền thoại âm nhạc kiệt xuất của dòng nhạc New Age thế giới là Kitaro chắc chắn sẽ khiến cho đêm nhạc lại càng được quan tâm.

Kitaro sinh năm 1953, là một trong những nghệ sĩ trình diễn nhạc New Age vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Phong cách của ông đặc trưng bởi việc vận dụng âm nhạc điện tử, các nhạc cụ hiện đại với các nhạc cụ truyền thống, chất liệu văn hóa của các quốc gia, chủ yếu là cảm hứng Nhật Bản nói riêng và Á Đông nói chung. Năm 1999, ông nhận được 1 giải Grammy khi album Thinking of You được vinh danh là "Album nhạc New Age xuất sắc nhất", ông cũng được nhận kỷ lục 16 đề cử cho cùng 1 hạng mục này suốt sự nghiệp của mình. Kitaro cũng xuất sắc nhận 1 giải Quả Cầu Vàng với nhạc phim Heaven & Earth (1993).

Kitaro bên ekip Hà Anh Tuấn

Khán giả Việt Nam nhiều thế hệ dẫu có thể không biết đến Kitaro nhưng những giai điệu "huyền thoại" của ông chắc chắn đều đã từng nghe qua như Matsuri, Koi, Silk Road, Heaven & Earth,... Việc Hà Anh Tuấn mời được một huyền thoại âm nhạc kiệt xuất của dòng nhạc New Age thế giới là Kitaro chắc chắn sẽ khiến cho đêm nhạc càng được quan tâm. Chia sẻ về cơ duyên hợp tác với huyền thoại này, Hà Anh Tuấn tiết lộ trong 1 bài phỏng vấn gần đây:

"Tôi mời ông Kitaro cho Chân Trời Rực Rỡ. Chân Trời Rực Rỡ ra đời trước và tôi tìm mọi cách để mời ông Kitaro về vì tôi thấy đấy là mảnh ghép tuyệt vời nhất… Từ nhỏ, tôi đã nghe Kitaro (như hàng triệu người khác), đã thuộc những đoạn nhạc của ông trong các fashion show. Tôi thấy bình yên và rất gần gũi với văn hóa Á Đông. Tôi đã nghĩ trong đầu, mơ rằng nếu một ngày được đứng chung với ông Kitaro và hát những bài bất hủ thì thật tuyệt. Nhưng tôi chẳng dám nói với ai, bởi nói ra mà không làm được thì sẽ là một gánh nặng cho mình".

Màn kết hợp rất đáng được mong chờ

Hà Anh Tuấn tiết lộ rằng ông Kitaro cũng muốn nhận được lời mời hợp tác từ Việt Nam nhưng chưa có cơ hội: "Lần đầu tiên gặp ông Kitaro ở Tokyo, ông đã nói thế này: 'Tôi chờ một lời mời về Việt Nam từ rất lâu rồi mà không thấy ai mời'. Nghe câu đấy, tôi thật sự xúc động. Ông Kitaro chỉ băn khoăn 1 điều duy nhất, đó là khi ông xem show diễn ở Đà Lạt của tôi trên YouTube, ông lo rằng quy mô đó hơi to so với ông. Ông thích âm nhạc ở những không gian nhỏ hơn.

Nghe vậy, tôi nói rằng: 'Tôi đảm bảo với ngài, dù quy mô có to hơn nữa, nhưng khi ngài biểu diễn, tất cả khán giả sẽ không nói gì và giữ một sự yên tĩnh tuyệt đối'. Sau 2 tiếng trò chuyện, ông nhận lời và nói rằng tôi rất vui sẽ về biểu diễn với cậu. Cuối cùng, ông đứng dậy và cúi đầu chào rất lâu. Tôi cũng hấp tấp đứng dậy cúi chào. Hai người đàn ông, cúi chào nhau 30s. Chỉ 30s thôi nhưng đã dạy tôi rất nhiều về sự khiêm tốn, về tâm thế của một người làm nghệ thuật, và cách để trở thành một ngôi sao".