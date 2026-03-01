Page Six đưa tin huyền thoại âm nhạc Neil Sedaka đã qua đời sau khi nhập viện ở Los Angeles vào sáng 27/2 (giờ Mỹ). Ông hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình của nam danh ca xác nhận tin buồn này trong một tuyên bố gửi tới TMZ: “Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha và người ông yêu quý của chúng tôi, Neil Sedaka. Một huyền thoại nhạc rock and roll thực thụ, một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người, nhưng quan trọng hơn cả, ít nhất là đối với những người trong chúng tôi may mắn được biết ông, một con người tuyệt vời mà chúng tôi sẽ vô cùng nhớ thương”.

Được biết, Neil Sedaka cảm thấy không khỏe và đã được đưa từ nhà đến bệnh viện bằng xe cấp cứu vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Ban đầu có thông tin cho rằng Neil Sedaka dần phục hồi sức khỏe ở bệnh viện, nhưng sau đó ông đã không qua khỏi. Gia đình giữ kín nguyên nhân dẫn đến cái chết của danh ca huyền thoại.

Neil Sedaka qua đời vào ngày 27/2 (giờ Mỹ). Ảnh: Page Six

Ông hưởng thọ 86 tuổi. Ảnh: Page Six

Trước khi sự nghiệp solocất cánh, Neil Sedaka bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên của nhóm The Tokens vào những năm 1950 - nhiều năm trước khi nhóm nhạc này nổi tiếng với bài hát The Lion Sleeps Tonight. Nam ca sĩ 86 tuổi là tên tuổi cực kỳ nổi tiếng trong thập niên 1960, phát hành nhiều bản hit như Breaking Up Is Hard to Do, Calendar Girl. Ông được đề cử 5 giải Grammy từ năm 1959 đến năm 1977, sau đó được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng các nhạc sĩ sáng tác.

Neil Sedaka có sự nghiệp rực rỡ vào những năm 1950-1970. Ảnh: Page Six

Neil Sedaka kết hôn với vợ Leba Strassberg từ năm 1962. Cặp đôi có 2 con đều đi theo nghệ thuật là ca sĩ Dara (62 tuổi) và biên kịch Marc (59 tuổi). Neil Sedaka đã hợp tác với từng người con của mình theo những cách khác nhau, từ việc song ca bài hát Should've Never Let You Go với Dara đến việc cùng Marc viết sách thiếu nhi.

Danh ca huyền thoại là người đặc biệt gắn bó với gia đình. Ông thỉnh thoảng đăng ảnh các cháu lên Instagram, gần đây nhất là vào tháng 9/2025. Vào thời điểm đó ông gọi mối quan hệ gắn bó của mình với cháu trai Michael và hai cháu gái sinh đôi Charlotte - Amanda là "một loại tình yêu đặc biệt". Nam ca sĩ đã cùng cháu trai Michael đăng video song ca trên TikTok và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Ông và cháu trai đã chuẩn bị cho màn biểu diễn trước hàng tuần. Neil Sedaka vô cùng hạnh phúc khi cháu trai biết hết toàn bộ các bài hát của ông.

Ông là người thương yêu, gần gũi gia đình. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six