Sững sờ tin diễn viên nổi tiếng qua đời do hỏa hoạn khi kích bình xe

Sáng 27/2, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Bobby J. Brown vừa đột ngột qua đời trong 1 vụ hỏa hoạn xảy ra ở chuồng ngựa - nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Nam tài tử trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 62, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, công chúng và công ty quản lý. Theo lời con gái Bobby J. Brown, nam diễn viên tử vong do ngạt khói sau khi bị mắc kẹt trong đám cháy.

Trong khi đó, phía cơ quan chức năng cũng vừa xác nhận nguyên nhân cái chết của Brown, cho biết nam nghệ sĩ xấu số qua đời sau khi bị ngạt khí và bỏng nhiệt diện rộng.

Nguồn tin cho biết thêm, vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra khi Bobby J. Brown kích bình xe trong chuồng ngựa. Quá trình này làm tia lửa phát ra tiếp xúc với cỏ khô dẫn tới đám cháy lan nhanh vượt tầm kiểm soát. Brown đã gọi người nhà mang bình chữa cháy đến dập lửa nhưng khi họ tới nơi, ngọn lửa dữ đã lan rộng và bao trùm toàn bộ chuồng ngựa.

Bobby J. Brown tử vong thương tâm trong 1 vụ hỏa hoạn mới đây. Ảnh: Pagesix

Đại diện của Bobby J. Brown không giấu được nỗi đau đớn tột độ sau khi hay tin nam diễn viên đột ngột qua đời: "Tôi đã rất bàng hoàng khi hay tin. Anh ấy là 1 diễn viên tài năng và là 1 người rất tốt bụng, luôn tận tâm với nghiệp diễn. Tôi rất hạnh phúc khi được cộng tác cùng anh ấy".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài hoa. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới các thành viên trong gia đình của cố diễn viên, hy vọng họ sẽ vượt qua được cú sốc lớn.

Cái chết của Bobby J. Brown đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Ảnh: Pagesix

Trước khi theo đuổi hoạt động nghệ thuật trong showbiz, Bobby J. Brown từng là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư giành được tới 5 chức vô địch Golden Glove. Sau khi tốt nghiệp từ ngôi trường American Academy of Dramatic Arts tại New York, nam ngôi sao chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tác phẩm đầu tay mang tên Law & Order: SVU. Kể từ đó tới nay, Bobby J. Brown liên tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm gây tiếng vang như The Wire, From Within, Law & Order: Special Victims Unit, We Own This City,...