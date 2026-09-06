Huy Trần đọc truyện cho con gái nghe mỗi tối, 1 hành động của cô bé khiến ba mẹ tan chảy

Sau khi sinh bé Gạo vào tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân tạm rời xa màn ảnh, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ cũng như công việc kinh doanh.

Đả nữ màn ảnh một thời thường xuyên đăng tải những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình làm mẹ ở tuổi U50 của mình.

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ một thói quen của 2 vợ chồng cô trước khi con gái chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi tối, ông xã Huy Trần thường đọc truyện cho con gái nghe.

Sau khi được nghe ba đọc truyện, bé Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần hôn nhau.

Cô bé dần cảm nhận được tình cảm của ba mẹ dành cho con và tình yêu ba mẹ dành cho nhau. Bé Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần hôn nhau khiến cả hai đều bất ngờ và tan chảy.

Cô viết: "Quy trình đi ngủ của Gạo không thể nào thiếu phần đọc truyện đầy hấp dẫn của ba. Mỗi tối, con nép bên ba, lắng nghe từng câu chuyện và cảm nhận sự bình yên trong vòng tay ba mẹ.





Con học về tình yêu không chỉ qua lời ba mẹ dạy, mà qua cách ba mẹ nhìn nhau, trò chuyện và đối xử với nhau mỗi ngày.

Từ những cái ôm, nụ hôn và sự dịu dàng sờ lên má, con dần hiểu rằng gia đình là một vòng tròn nhỏ luôn có yêu thương, tin tưởng và an toàn.