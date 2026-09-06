Huy Trần đọc truyện cho con gái nghe mỗi tối, 1 hành động của cô bé khiến ba mẹ tan chảy
Trước khi đi ngủ, bé Gạo được nghe ba kể truyện. Cô bé cảm nhận được tình yêu của ba mẹ và có hành động khiến nhiều người bất ngờ.
Sau khi sinh bé Gạo vào tháng 8/2025, Ngô Thanh Vân tạm rời xa màn ảnh, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ cũng như công việc kinh doanh.
Đả nữ màn ảnh một thời thường xuyên đăng tải những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình làm mẹ ở tuổi U50 của mình.
Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ một thói quen của 2 vợ chồng cô trước khi con gái chìm sâu vào giấc ngủ. Mỗi tối, ông xã Huy Trần thường đọc truyện cho con gái nghe.
Sau khi được nghe ba đọc truyện, bé Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần hôn nhau.
Cô bé dần cảm nhận được tình cảm của ba mẹ dành cho con và tình yêu ba mẹ dành cho nhau. Bé Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần hôn nhau khiến cả hai đều bất ngờ và tan chảy.
Con học về tình yêu không chỉ qua lời ba mẹ dạy, mà qua cách ba mẹ nhìn nhau, trò chuyện và đối xử với nhau mỗi ngày.
Từ những cái ôm, nụ hôn và sự dịu dàng sờ lên má, con dần hiểu rằng gia đình là một vòng tròn nhỏ luôn có yêu thương, tin tưởng và an toàn.
Hôm nay, Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần để hôn nhau. Em lớn nhanh và hiểu chuyện quá, làm ba mẹ vừa bất ngờ vừa tan chảy. Hoá ra, những điều con nhìn thấy mỗi ngày đều đang âm thầm lớn lên trong trái tim con".
Ngô Thanh Vân và bé Gạo trong sự kiện gần đây.
Nhiều cư dân mạng xuýt xoa trước hành động đáng yêu của bé Gạo. Nhiều phụ huynh khen ngợi Ngô Thanh Vân và Huy Trần nuôi dạy con khéo, giúp con có thể lớn lên trong tình yêu thương.
"Đó là minh chứng ở 1 đứa trẻ bởi sự khác biệt giữa đủ đầy tình yêu thương và đủ đầy vật chất. Yêu thương đong đầy, tan chảy trong tim", một người dùng bình luận.
"Gạo cái gì cũng biết như 3 tuổi vậy đó, trán cao thông minh lắm!", một người khác viết.
Trước đó, Ngô Thanh Vân khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm khi chia sẻ đến khi con được 1 tuổi, cô mới có giấc ngủ ngon xuyên đêm. Sau khi cai ti mẹ, bé Gạo đã ngoan ngoãn ngủ cùng ba.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, Ngô Thanh Vân từng trải qua khoảng thời gian nhiều áp lực khi lần đầu bước vào hành trình làm mẹ.
Nữ diễn viên chia sẻ cô liên tục mất ngủ, đầu óc luôn trong trạng thái mệt mỏi, có những lúc con quấy khóc, không chịu ngủ khiến cô cũng bật khóc theo.
Những thay đổi về hormone sau sinh cùng áp lực chăm con và sự cầu toàn vốn có khiến cô rơi vào giai đoạn trầm cảm sau sinh, đặc biệt trong những tháng đầu.
Tuy vậy, cô luôn có sự đồng hành, giúp đỡ từ ông xã Huy Trần. Tuy bận rộn với công việc nhưng nam doanh nhân luôn dành thời gian vào bếp nấu những món ăn ngon cho vợ con.
Với Ngô Thanh Vân, doanh nhân Huy Trần luôn là người đồng hành sát cánh bên vợ trong suốt hành trình nuôi con nhỏ, cùng cô sẻ chia những niềm vui, áp lực và cả những thử thách trong cuộc sống gia đình.
Sự thấu hiểu, đồng lòng và sẻ chia ấy cũng được xem là một trong những bí quyết giúp vợ chồng cô vun vén tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.