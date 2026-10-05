Huy R hát trên thuyền thúng giữa rừng dừa bảy mẫu kiếm nguyên liệu nấu cơm

Trong tập 6 "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 6, ngày cuối tại Hội An khép lại bằng một thử thách tưởng đơn giản nhưng lại đưa các bố con vào đủ trải nghiệm: Từ cuốc đất, hái rau, bắt cá, chèo thuyền đến tự tay nấu một bữa cơm. Thông qua các thử thách, các bé cũng có thêm những bài học đầu tiên về sự dũng cảm, tự lập và quan tâm đến người khác. Đặc biệt, khoảnh khắc các bé chủ động nhường phần thắng cho Nguyên Ốc đã trở thành một điểm nhấn đẹp của tập phát sóng.

Các bố con lăn lộn cuốc đất, bắt cá, chèo thuyền hát hò kiếm nguyên liệu nấu cơm

Trong ngày cuối tại Hội An, các bố con nhận nhiệm vụ tìm những nguyên liệu đặc trưng để cùng tạo nên các món ăn cho con. Mỗi gia đình được chia một nhiệm vụ riêng: Thành Trung cùng hai con trai Goku và Daino xuống sông học cách kéo rớ (lưới) bắt cá; Phương Nam và Nguyên Ốc tìm nguyên liệu giữa ruộng rau, sau đó cuốc đất để "đổi" lấy những gì đã thu hoạch; còn Huy R và Đậu nhận một thử thách đặc biệt hơn - chèo thuyền thúng ra rừng dừa hát để thu hút khách du lịch.

Với Nguyên Ốc, việc phải tiếp xúc với đất và giun ban đầu là một thử thách thực sự. Cô bé vốn sợ bẩn, không dám cầm đất vì lo có giun. Để giúp em bớt sợ, bé Đậu (con trai Huy R) liên tục động viên: "Con này không cắn đâu, đừng sợ". Không chỉ giúp em vượt qua nỗi sợ, Đậu còn thể hiện sự tinh tế theo cách rất trẻ con: Khi Ốc không muốn ăn rau, Đậu chủ động ăn rau sống làm mẫu để thuyết phục em rằng rau ngon. Từ một cậu bé luôn được bố chăm sóc, Đậu dần biết cách quan tâm đến em nhỏ hơn mình - sự thay đổi ấy sau đó được ghi nhận bằng huy chương Tự lập và huy chương Khám phá từ bác Leng Keng.

Ở một nhiệm vụ khác, Thành Trung cùng Goku và Daino xuống sông bắt cá. Ba bố con được người dân địa phương hướng dẫn cách đánh rớ, tìm hiểu về nghề đánh bắt trên vùng nước lợ. Dù rất hào hứng chờ thành quả, cuối cùng ba bố con gần như không bắt được cá, đến mức Thành Trung phải xin người dân hỗ trợ một ít cá để mang về nấu cơm. Thất bại này vô tình tạo nên một tình huống hài hước, khi các bé cho rằng có lẽ hôm nay không bắt được cá là vì muốn những con cá được sống.

Trong khi đó, Huy R và Đậu phải cùng hát để thu hút 10 thuyền khách du lịch và người dân đến nghe, cổ vũ trong vòng 5 phút. Hai bố con chèo thuyền thúng đến khu rừng dừa Bảy Mẫu (khu du lịch Rừng Dừa Cẩm Thanh nổi tiếng ở Hội An) với sự giúp đỡ của người dân địa phương. Với Đậu, đây là lần đầu cậu bé làm quen với việc chèo thuyền, khiến Huy R không khỏi xúc động: "Bố ba mươi mấy tuổi mới lần đầu được đi thuyền thúng, con mới sáu tuổi đã được trải nghiệm rồi, thích nhé". Đến phần biểu diễn, Huy R không chọn ca khúc xa lạ mà mang chính "Anh Thanh Niên" - bài hát quen thuộc của mình để thực hiện nhiệm vụ, giới thiệu với du khách có mặt rồi cất giọng hát giữa không gian rừng dừa. Một ca khúc vốn quen thuộc trên sân khấu nay xuất hiện trong hoàn cảnh hoàn toàn khác: Huy R đứng trên thuyền, trước mắt là sông nước và những thuyền thúng của du khách, bên cạnh là con trai đang cùng bố hoàn thành nhiệm vụ. Sau phần biểu diễn, hai bố con nhận được một quả dừa từ người dân địa phương làm "chiến lợi phẩm" mang về cho bữa cơm.

Từ những công việc tưởng như rất xa lạ với cuộc sống thường ngày của các bé, chuyến đi Hội An dần trở thành một lớp học ngoài trời, nơi các con được tự tay làm, tự trải nghiệm và hiểu hơn về công việc của người dân địa phương.

Ba ông bố vào bếp, biến nguyên liệu kiếm được thành những món ăn mang dấu ấn riêng

Sau buổi sáng tất bật, các bố bước vào một thử thách khác: Tự tay nấu ăn cho các con. Với nguyên liệu dừa nước, Huy R nấu chè; Thành Trung thực hiện món cá bống kho tộ; còn Phương Nam mang đến món Tam Hữu - một món đặc sản ở Hội An kết hợp tôm, rau và thịt heo. Không chỉ nấu ăn, các bố còn phải thuyết trình về món ăn của mình trước khi bước vào phần chấm điểm.

Thành Trung gây chú ý với phần chuẩn bị cá bống kho khá hài hước khi liên tục "hỏi bài" các con về những nguyên liệu trong bếp, nhưng vẫn tự tin khẳng định công thức đã được ghi nhớ từ những bữa cơm gia đình. Trong khi đó, Phương Nam đặt tên mới cho món Tam Hữu là "món tình cảm", bởi anh muốn gửi gắm câu chuyện về sự gắn kết giữa những người bạn qua sự kết hợp của ba nhóm nguyên liệu.

Ba món ăn cuối cùng nhận số điểm bằng nhau: 9,75. Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất của tập này lại không nằm ở điểm số.

Các bé chủ động nhường giải cho Ốc: Bài học đẹp nhất ở ngày cuối Hội An

Khi giám khảo công bố cả ba món cùng đạt 9,75 điểm, Nguyên Ốc bất ngờ buồn vì không được giải nhất. Khoảnh khắc này nhanh chóng được các anh chú ý. Đậu hỏi Ốc vì sao buồn, và các bé trai lập tức đưa ra một cách giải quyết rất hồn nhiên: Nếu Ốc muốn được giải nhất thì các anh sẽ nhận giải nhì. Cuối cùng, dù điểm số ba món ăn bằng nhau, các bé đã chủ động nhường phần "giải nhất" cho Ốc và nhận mình ở vị trí thứ hai.

Không có một cuộc cạnh tranh gay gắt hay hơn thua giữa những đứa trẻ. Điều còn lại sau phần thi là cách các bé quan sát cảm xúc của nhau và biết nhường nhịn khi một người bạn buồn. Một thử thách nấu ăn vì thế lại trở thành bài học tự nhiên về sự quan tâm và sẻ chia.

Trước khi kết thúc chặng Hội An, các bé được trao những "huy chương hành trình" dựa trên những điều đã thể hiện suốt chuyến đi. Daino nhận Huy chương Yêu thương vì thường xuyên chăm sóc, để ý đến các em nhỏ; Đậu được trao Huy chương Tự lập và Huy chương Khám phá, theo lời bác Leng Keng: "Bác thấy con luôn chăm sóc em Ốc, con đưa em Ốc đi rửa tay chân và luôn luôn nhắc nhở em là phải sạch sẽ, phải ngoan ngoãn". Đặc biệt, Nguyên Ốc - cô bé từng sợ đất và giun cũng được ghi nhận bởi sự thay đổi trong hành trình và nhận huy chương Dũng Cảm, khi từ chỗ không dám chạm vào đất, em đã dần vượt qua nỗi sợ để cùng xới đất trồng rau với bố Phương Nam.

Cũng từ tập này, hành trình của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin tại "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 6 chính thức dừng lại vì lịch công việc của Lê Dương Bảo Lâm. Trước khi rời Hội An, anh gửi lời chúc đến chương trình và các bố con còn lại. Sự chia tay khiến các ông bố còn lại không khỏi tiếc nuối sau những ngày cùng nhau trải nghiệm và sinh hoạt tại Hội An.

Khép lại chặng đầu tiên, điều các bố con mang theo không chỉ là những món ăn, những lần chèo thuyền hay những ngày lấm lem đất cát, mà còn là những thay đổi rất nhỏ của các con: biết tự làm một việc, dám vượt qua điều mình sợ, biết chăm sóc người khác và quan trọng hơn, biết nhường nhau phần thắng.