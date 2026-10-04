"Em Tiên" thắng đêm tuyển chọn, Tóc Tiên chính thức mang bài hát đầu tiên của Việt Nam đến Eurovision châu Á

Tối 3/10, đêm Tuyển chọn Bài hát Việt Nam "Thanh Âm Việt Nam – The Sound of Vietnam" được truyền hình trực tiếp trên VTV3 lúc 21h30, đồng thời phát trên kênh YouTube chính thức của Eurovision Song Contest. Kết thúc đêm thi, "Em Tiên" của đội S•HUBE có tổng điểm cao nhất và được chọn làm ca khúc Tóc Tiên sẽ trình diễn tại đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngay sau khi công bố kết quả, trang chính thức của Eurovision xác nhận "Em Tiên" là bài dự thi đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi này.

Mùa giải đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia sẽ diễn ra ngày 14/11 tại One Bangkok Forum, Bangkok, Thái Lan, với 11 quốc gia tham dự. Sự kiện ra đời đúng dịp Eurovision Song Contest tròn 70 năm tuổi, đánh dấu lần đầu thương hiệu cuộc thi âm nhạc lâu đời nhất châu Âu có phiên bản dành riêng cho châu Á.

Kết quả đêm tuyển chọn được tính từ ba phần: 40% điểm của Ban Giám khảo chuyên môn, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn của khán giả quốc tế. Đây cũng là lần đầu khán giả nước ngoài được trực tiếp tham gia chọn bài hát đại diện Việt Nam. Ban Giám khảo gồm nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (Trưởng ban), nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh John Hùng Trần (Giám đốc vận hành DAO Music Entertainment) và anh Gavin Nguyễn (Quản lý nội dung mảng giải trí khu vực Đông Nam Á của TikTok).

"Em Tiên", được các trang tin Eurovision quốc tế dịch tên là "Little Fairy", đưa những hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Việt vào một lớp vỏ trẻ trung, giàu năng lượng. Ca khúc trộn âm thanh nhạc cụ dân gian với chất liệu điện tử, và điểm dễ nhận ra nhất nằm ở câu hát "Em Tiên, dạo bước í à nơi đây", lấy cảm hứng từ giai điệu câu dân ca "Yêu nhau cởi áo í à cho nhau". Trên sân khấu, Tóc Tiên diện thiết kế ánh kim, cùng vũ công cầm những chiếc nón quai thao cách điệu gắn tua rua ánh kim. Màn hình LED phía sau liên tục chuyển giữa mây cuộn, hoa sen, mặt trăng, chim lạc và các họa tiết lấy từ mỹ thuật truyền thống.

Trước đêm thi, Tóc Tiên từng chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình là "khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế". Sau khi nhận kết quả, nữ ca sĩ nói việc đứng trên sân khấu "Thanh Âm Việt Nam" là "một niềm vinh dự cực kỳ to lớn", và khẳng định: "Đến với Đấu trường Quốc tế, Tiên sẽ mang theo bên mình niềm tự hào và tinh thần Việt Nam".

Từ giờ đến 14/11, Tóc Tiên cùng S•HUBE, Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn và ê-kíp sẽ hoàn thiện lại toàn bộ phần âm nhạc, cấu trúc trình diễn, hình ảnh và kỹ thuật.

Để đi đến kết quả này, Tóc Tiên đã có một đêm diễn với cường độ hiếm thấy khi liên tiếp trình diễn 5 ca khúc của 5 đội sáng tạo, mỗi bài một hình tượng và ngôn ngữ sân khấu riêng. Với "Khó Gì" của HIGHLUA, cô chuyển từ sắc vàng ánh kim sang trang phục lấy cảm hứng từ võ phục Vovinam. "Love Always Wins" của TINLE biến sân khấu thành một đại cảnh Broadway phủ sắc đỏ, với sàn diễn hình trái tim và ban nhạc live. "Follow Me" của M1 Music cùng producer Gustav đẩy năng lượng lên cao bằng bàn xoay giữa sân khấu và vũ đạo có độ khó lớn. Riêng "a to A" của VIZA là tiết mục duy nhất không có vũ công, khi Tóc Tiên đứng một mình trên bậc thang trong thiết kế trắng dài, xuất hiện với hình ảnh mang bầu và khép lại bằng giai điệu lời ru cùng dàn đồng ca thiếu nhi.

Tóc Tiên được VTV chọn trực tiếp làm đại diện Việt Nam từ giữa tháng 9, trước khi bài hát được quyết định qua đêm tuyển chọn. Năm nay 37 tuổi, cô là một trong những gương mặt hàng đầu của V-pop từ cuối những năm 2000, với các bản hit như "Ngày mai (Vũ điệu cồng chiêng)", đồng thời từng làm giám khảo The Voice và Vietnam Idol Kids.