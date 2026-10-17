Huy Khánh sau hơn 3 năm ly hôn Mạc Anh Thư: "Đến lúc ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp"

Mới đây, diễn viên Huy Khánh thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy suy ngẫm trên trang cá nhân. Không dài dòng hay kể lể, nam diễn viên chọn cách nói thẳng về những thời điểm con người buộc phải chấp nhận kết thúc một mối quan hệ, dù tình cảm và sự gắn bó vẫn còn.

"Có những ngày phải khép lại một cuộc tình, buông bỏ một nghĩa anh em. Không phải hết thương, cũng chẳng phải hết nghĩa, mà vì đã đến lúc ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp. Hết là không còn nữa. Kết thúc là chọn không để bắt đầu", anh viết trên trang cá nhân. Khép lại bài đăng, Huy Khánh cho rằng đôi khi, mỗi người cần biết dừng lại đúng lúc để giữ cho mình một chút bình yên.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cách nhìn nhận khá thẳng thắn về chuyện chia ly. Tuy nhiên, nam diễn viên không đề cập cụ thể đến bất kỳ cá nhân hay mối quan hệ nào.

Diễn viên Huy Khánh thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy suy ngẫm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2023

Nhắc đến chuyện tình cảm của Huy Khánh, cuộc hôn nhân với Mạc Anh Thư từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Cả hai có khoảng 12 năm gắn bó và một con gái chung trước khi chính thức xác nhận đường ai nấy đi.

Đến tháng 3/2025, Mạc Anh Thư mới công khai thông tin hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2023. Theo chia sẻ của cô, nguyên nhân đổ vỡ đến từ việc cả hai không còn tình cảm như trước và có những khác biệt trong quan điểm sống. Cặp đôi cũng từng cố gắng hàn gắn nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Mạc Anh Thư đồng thời khẳng định cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba. Cô cũng dành sự trân trọng cho chồng cũ, ghi nhận trách nhiệm của anh đối với gia đình và con gái.

Đến tháng 3/2025, Mạc Anh Thư mới công khai thông tin hai người đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2023. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi chia tay, Huy Khánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, trong khi Mạc Anh Thư dành thời gian cho cuộc sống và công việc kinh doanh, đồng thời chăm sóc con gái trong thời gian sinh sống ở Phần Lan.

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tương đối tốt đẹp. Trong năm 2025, Huy Khánh và Mạc Anh Thư từng xuất hiện cùng nhau, có những tương tác thân thiết khiến mạng xã hội đặt nghi vấn tái hợp. Tuy nhiên, Mạc Anh Thư sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng cả hai dừng lại ở mối quan hệ hiện tại, không có chuyện quay lại như những suy đoán trên mạng.

Sau khi chia tay, Huy Khánh tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, trong khi Mạc Anh Thư và con gái sống ở Phần Lan. Ảnh: Tổng hợp

Dù đã ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cùng chăm sóc con gái chung. Ảnh: Tổng hợp

Huy Khánh là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả chú ý từ bộ phim Dốc tình (2004). Anh tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Cô dâu đại chiến, Để Mai tính 2, Em chưa 18, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình.