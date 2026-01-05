“Đệ Nhất Mưu Sinh” trở lại mùa Tết 2026: Huy Khánh – Ma Ran Đô đối đầu, dàn sao Việt tất bật mưu sinh ngày xuân

Sau hai mùa phát sóng tạo được dấu ấn riêng, Đệ Nhất Mưu Sinh chính thức trở lại với mùa Tết đặc biệt 2026, hứa hẹn mang đến không khí xuân rộn ràng nhưng vẫn đậm chiều sâu cảm xúc. Chương trình sẽ lên sóng HTV7 lúc 20h30 tối thứ Sáu hằng tuần, bắt đầu từ 09/01/2026.

Mùa Tết năm nay đưa khán giả theo chân các nghệ sĩ bước vào những công việc mưu sinh hối hả đặc trưng dịp cuối năm: từ làm mứt chùm ruột, chăm hoa Tết, làm đầu lân – múa lân, se nhang khoanh… đến những nghề quen thuộc nhưng đầy vất vả như nung gạch, làm tàu hũ ky. Không chỉ đơn thuần trải nghiệm, hành trình mưu sinh ngày Tết còn mở ra những câu chuyện đời sống chân chất, hồn nhiên của người lao động – nơi mỗi đồng tiền đều được đánh đổi bằng mồ hôi và sự nhẫn nại.

Trong một chặng ghi hình, diễn viên Quỳnh Lý không giấu được sự sửng sốt khi biết người thợ gạch phải làm việc trong lò nung hơn 50 độ C, hoàn thiện 100 viên gạch mới nhận được 4.000 đồng tiền công. Diễn viên Lê Nam lại nghẹn lòng khi đồng hành cùng gia đình làm nhang khoanh: ba đến bốn người làm quần quật suốt một tháng chỉ thu về khoảng 2,4 triệu đồng, buộc phải tằn tiện từng khoản chi. Chia sẻ sau trải nghiệm, diễn viên Hữu Đằng xúc động: “Đồng tiền mình kiếm đã thấy khó, nhưng khi sống cùng bà con ở đây mới hiểu nó khó hơn bội phần. Tiền mồ hôi nước mắt rất quý. Thậm chí nhận tiền công hôm nay, tôi tự nhủ sẽ không tiêu một đồng nào.” Những lát cắt đời sống ấy tạo nên chiều sâu, giúp chương trình vừa rộn ràng không khí xuân, vừa lắng đọng vị thương.

Về dàn cast, mùa Tết 2026 đánh dấu màn “đối đầu” đáng chờ đợi giữa hai đội trưởng. Huy Khánh tiếp tục giữ vai trò đội trưởng cố định – gương mặt quen thuộc từng chiến thắng cả mùa 1 và mùa 2. Trong khi đó, Ma Ran Đô lần đầu đảm nhận vị trí đội trưởng, mang đến màu sắc mới trong cách dẫn dắt và xử lý thử thách, hứa hẹn tạo nên nhiều tình huống thú vị.

Danh sách khách mời năm nay quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ và lĩnh vực: Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Kim Tử Long; các diễn viên Lê Nam, Quỳnh Lý, Hữu Đằng, Nguyên Thảo, Tín Nguyễn, Lâm Thanh Nhã; Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng các ca sĩ Nicky, Will (365). Sự đa dạng về cá tính và phong cách được kỳ vọng sẽ mang đến những tương tác sinh động trong suốt hành trình mưu sinh.

Ra mắt từ năm 2023, Đệ Nhất Mưu Sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Format do Sóng Vàng mua bản quyền quốc tế, được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Canada và bảo hộ toàn cầu. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, tách khỏi ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.

Không chỉ dừng lại ở giải trí, chương trình còn nhấn mạnh giá trị sẻ chia và cảm thông. Mỗi nghề mưu sinh gắn liền với đời sống thực tế của người dân địa phương, từ đó lan tỏa thông điệp về giá trị lao động, sự bền bỉ và tình người trong những ngày Tết cận kề. Chính những khoảnh khắc lao động chân thực, sự thích nghi và nỗ lực của nghệ sĩ qua các mùa đã giúp Đệ Nhất Mưu Sinh chiếm trọn cảm tình khán giả.