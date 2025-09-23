Một người phụ nữ ở Quảng Đông (Trung Quốc) suýt mất mạng vì tăng mỡ máu mất kiểm soát sau khi ăn món thịt lợn quen thuộc mà nhiều người Việt cũng coi là "đã ngon còn bổ". Đó là bà Mao (họ Mao), ngoài 40 tuổi, cực thích lợn sữa quay loại dưới 5kg, da vàng giòn, thịt mềm thơm mùi sữa.

Ngày xảy ra sự việc, bữa trưa nhà có tiệc nên bà chỉ ăn thịt lợn sữa quay tới no cặng bụng. Buổi tối cả nhà chuyển sang ăn món khác nhưng bà Mao vẫn một mình hâm lại số thịt lợn sữa quay còn thừa, cố ăn cho hết. Đến nửa đêm, bà đau vùng bụng trên, tưởng khó tiêu nên uống thuốc. Sáng hôm sau, cơn đau tăng nặng, kèm buồn nôn, sốt, tim đập nhanh, lan ra sau lưng khiến gia đình phải đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Kết quả xét nghiệm khiến bác sĩ cũng phải giật mình. Chỉ số triglyceride trong máu của bà Mao vượt ngưỡng an toàn hàng chục lần. Ở người bình thường, chỉ số này chỉ 0,38 - 1,61 mmol/L, trong khi ở bà lên tới hơn 50 mmol/L. Bác sĩ Gong Xiuli (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết: "Khi tới phòng cấp cứu, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng viêm tụy cấp, suy hô hấp và rối loạn nhịp tim. Chẩn đoán cuối cùng sau khi thành lập nhóm hội chẩn đa khoa là viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu kèm theo suy đa tạng dẫn tới nguy hiểm tính mạng".

Ngay lập tức, bác sĩ chuyên khoa Gan mật và Thận Ma Xueq của bệnh viện tiến hành lọc máu bằng phương pháp trao đổi huyết tương. Sau 3 giờ liên tục, gần 2 lít chất béo dạng "dầu" được hút ra khỏi máu bà Mao. Bác sĩ Ma mô tả: "Huyết tương lúc đó đặc quánh, vàng kem như bơ thay vì trong suốt như bình thường. Có thể nói máu bệnh nhân gần như toàn là dầu".

Sau lần lọc thứ hai trong vòng 24 giờ, mỡ máu mới hạ xuống mức an toàn: triglyceride 3,46 mmol/L, cholesterol toàn phần 1,86 mmol/L. Tình trạng viêm tụy cấp cũng được kiểm soát, bà Mao thoát khỏi cửa tử.

Các bác sĩ cho biết lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này. Tuy nhiên gốc rễ vẫn là do bệnh nhân vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu nguyên phát nhưng chủ quan, không đi kiểm tra định kỳ, lại duy trì thói quen ăn nhiều thịt quay, chiên rán. Khi cơ thể không kịp chuyển hóa, chỉ một bữa lợn quay cũng đủ khiến mỡ máu tăng vọt, kéo theo viêm tụy cấp và suy đa tạng.

Bác sĩ Ma Xueqi cảnh báo, tăng lipid máu dù nguyên phát hay thứ phát đều dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, tiểu đường, viêm tụy cấp và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Trong khi đó, lợn quay, nhất là lợn sữa, chứa hàm lượng chất béo cao, lại chế biến ở nhiệt độ lớn dễ sinh ra chất độc hại, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Bác sĩ Gong Xiuli cũng nhấn mạnh, không nên coi đây là món ăn "bổ dưỡng" để ăn thường xuyên. Ăn quá nhiều thịt quay, nướng, chiên rán không chỉ làm mỡ máu tăng mà còn dễ gây gout, sỏi thận, tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Ảnh minh họa

Câu chuyện trên là lời cảnh báo rõ ràng: một món ngon quen thuộc có thể biến thành "sát thủ" nếu ăn sai cách hoặc quá nhiều. Muốn bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyên nên cân bằng khẩu phần, bổ sung rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn mỡ máu.