Hương vị thanh nhã chào đón mùa trăng rằm

Giữa bối cảnh đó, Khách Sạn Hà Nội, một trong những thương hiệu lâu đời gắn liền với nghệ thuật làm bánh Trung thu chuẩn vị Hồng Kông tại Thủ đô, đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên ÉCLAT. Dựa trên di sản hơn ba thập kỷ phát triển, bộ sưu tập năm nay không chỉ phản ánh tinh thần gắn kết gia đình mà còn thể hiện bước chuyển mình linh hoạt nhằm đáp ứng xu hướng thưởng thức hiện đại.

Ngôn ngữ thiết kế kết hợp nghệ thuật in 3D

Lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh mùa thu và không khí ấm áp của đêm rằm, bộ sưu tập ÉCLAT chọn hai tông màu xanh và hồng làm chủ đạo. Bề mặt các hộp bánh tái hiện hình ảnh khu vườn hoa cúc cùng hình tượng thỏ ngọc dưới ánh trăng, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian Đông Á gắn liền với sự tích đoàn viên.

Điểm nổi bật ở khía cạnh bao bì của bộ sưu tập năm nay nằm ở quy trình chế tác. Khách Sạn Hà Nội tung ra 5 mẫu thiết kế ứng dụng công nghệ in nổi 3D, kết hợp với các chi tiết ép kim và khóa cài kim loại mạ vàng. Việc đầu tư vào mặt mỹ thuật giúp sản phẩm định hình rõ phân khúc quà tặng cao cấp, đồng thời gia tăng giá trị thưởng lãm cho người nhận.

Cải tiến công thức: Giảm đường và tôn vinh hương vị truyền thống

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong chất lượng sản phẩm của ÉCLAT đến từ việc điều chỉnh công thức nhân bánh. Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường đối với các dòng sản phẩm hạn chế độ ngọt, Bếp trưởng Li Jian Chuan cùng đội ngũ nghệ nhân tại khách sạn đã nghiên cứu và hoàn thiện dòng bánh ít đường nhưng vẫn đảm bảo độ dẻo mịn và cấu trúc đặc trưng của bánh nướng Hồng Kông.

Bộ sưu tập bao gồm 4 vị nhân chính, đại diện cho hai phong cách thưởng thức:

- Sen Trắng: Dòng nhân mang tính biểu tượng của thương hiệu trong hơn 30 năm qua, giữ được độ bùi tự nhiên và vị ngọt nhẹ từ hạt sen tuyển chọn.

- Đậu Đỏ Trần Bì: Sự kết hợp giữa vị thanh của đậu đỏ và hương thơm sâu từ vỏ quýt ủ lâu năm, tạo điểm nhấn lạ miệng cho dòng bánh nhân ngọt.

- Vừng Đen: Sử dụng nguyên liệu vừng rang thượng hạng, tập trung vào hậu vị đậm đà và bùi béo tự nhiên.

- Thập Cẩm Ngũ Vị: Phiên bản nâng cấp của dòng bánh thập cẩm truyền thống, kết hợp các loại hạt dinh dưỡng cao cấp cùng giăm bông.

Bên cạnh phần nhân, kỹ thuật xử lý vỏ bánh tiếp tục được duy trì theo phương pháp thủ công. Lớp vỏ nướng yêu cầu đạt độ mỏng tối ưu, màu sắc vàng bóng đồng đều nhằm tạo sự cân bằng giữa vị ngọt của nhân và vị mặn béo từ trứng muối. Để phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau từ dùng thử, gia đình cho đến biếu tặng doanh nghiệp, các dòng bánh được chia thành 3 quy cách kích thước gồm Lớn, Trung và Nhỏ.

Sự kết hợp giữa trà và bánh trong văn hóa thưởng ẩm

Trong trải nghiệm thưởng thức bánh Trung thu, việc kết hợp cùng trà không chỉ là thói quen lâu đời mà còn giúp cân bằng vị giác. Đi kèm với bộ sưu tập ÉCLAT năm nay là hai dòng trà quen thuộc: Trà Sen và Trà Ô Long Nhài.

Nếu Trà Sen mang hương thơm thanh nhã giúp làm dịu độ đậm của trứng muối và vị ngọt của bánh, thì Trà Ô Long Nhài lại sở hữu dư vị đọng lại nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm vị giác tròn đầy, đúng với phong cách thưởng trà ngắm trăng truyền thống.

Tiêu chuẩn chất lượng

Song song với yếu tố thẩm mỹ và hương vị, quy trình an toàn thực phẩm tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ các sản phẩm trong bộ sưu tập ÉCLAT đều trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu hoàn thiện, được chứng nhận bởi Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia và Sở Công Thương Hà Nội.

Đại diện ban quản lý Khách Sạn Hà Nội, Ông Andy Wong (Tổng Giám Đốc) và Ông Đoàn Tuấn (Phó Tổng Giám Đốc) cho biết, mỗi bộ sản phẩm ra mắt đều mang kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết tình thân và thể hiện sự tôn trọng đối với mối quan hệ giữa các đối tác, khách hàng trong dịp lễ cổ truyền.

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2026, ÉCLAT chính thức được mở bán từ ngày 11/8/2026 tại không gian Mooncake Studio (Tầng 1, Khách Sạn Hà Nội) với mức giá khởi điểm từ 968.000 VNĐ/hộp. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết qua số điện thoại 0888 560 126 hoặc kênh Fanpage chính thức của khách sạn.