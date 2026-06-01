Hương Giang tất bật sau khi đăng quang Á hậu quốc tế, Khánh Vân diện váy ôm khoe dáng mỏng gợi cảm

Chỉ ít ngày sau khi trở về Việt Nam với danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang đã nhanh chóng quay lại lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Tối qua, người đẹp xuất hiện tại chương trình quảng bá du lịch TP.HCM với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu và người nổi tiếng.

Tại sự kiện, Hương Giang thu hút mọi ánh nhìn khi diện thiết kế đầm đen ôm sát, khoe đường cong quyến rũ cùng thần thái tự tin. Nhan sắc rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả có mặt.

Đáng chú ý, Hương Giang còn có dịp hội ngộ Hoa hậu Khánh Vân và Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Nếu Khánh Vân nổi bật với thiết kế đầm quây màu cam rực rỡ, tôn vóc dáng quyến rũ thì Lê Hoàng Phương lựa chọn phong cách thanh lịch, hiện đại. Sự xuất hiện của ba người đẹp đình đám khiến không khí sự kiện thêm phần sôi động, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Hoa hậu Khánh Vân diện chiếc váy ôm khoe dáng.

Cô hội ngộ Lê Hoàng Phương cùng các nghệ sĩ, Kol...

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực giải trí, thời trang và sắc đẹp. Các nghệ sĩ cùng lan tỏa thông điệp về một thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Sau thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Hương Giang đang trở thành một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Không chỉ giành ngôi vị Á hậu 2, cô còn ghi dấu ấn với phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ trong suốt hành trình dự thi.

Dù vừa trải qua lịch trình di chuyển liên tục và nhiều hoạt động hậu đăng quang, Hương Giang vẫn giữ được phong độ ổn định, tích cực tham gia các sự kiện và dự án mới. Sự xuất hiện của cô cùng Khánh Vân, Lê Hoàng Phương và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại chương trình quảng bá du lịch TP.HCM tiếp tục cho thấy sức hút của các hoa hậu Việt trong những hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương.