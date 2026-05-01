Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand All Stars 2026, làm nên lịch sử cho người chuyển giới

Tối 30/5, tại Bangkok, Thái Lan, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 khép lại với chiếc vương miện thuộc về Vanessa Pulgarin đại diện Colombia. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 3 một đấu trường nhan sắc quốc tế không phân biệt giới tính.

Bước vào đêm chung kết từ vị trí thứ 12 trên bảng tổng điểm, Hương Giang đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Cô dẫn đầu toàn bộ Top 18 ở phần thi áo tắm với 7,83 điểm bỏ xa người xếp thứ hai là Vanessa Pulgarin (Colombia) với 6,85 điểm nhờ hơn 32.800 lượt bình chọn từ khán giả toàn cầu. Ở phần thi dạ hội, Hương Giang tiếp tục gây ấn tượng trong thiết kế lấy cảm hứng từ bướm chúa, nhận tới 6 điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo. Kết quả, cô là người đầu tiên được xướng tên vào Top 5.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm chung kết đến từ phần thi ứng xử Top 5, khi Hương Giang nhận câu hỏi từ giám khảo Omar Harfouch: "Điều gì ở bạn mà không một ai trên sân khấu này có thể sao chép?" Không cần thông dịch, cô trả lời thẳng bằng tiếng Anh, khẳng định mình là người tiên phong mở ra một chương mới cho lịch sử các cuộc thi sắc đẹp người phụ nữ chuyển giới đầu tiên lọt Top 5.

Trong phần thi ứng xử Top 3, Hương Giang nhận được câu hỏi: "Bạn sở hữu những phẩm chất gì khiến bạn trở thành một ngôi sao và để mọi người đều có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?". Trước câu hỏi này, Hương Giang trả lời: "Hơn một thập kỷ làm việc trong ngành này đã cho tôi nhận ra rằng, chính sự dũng cảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người viết nên lịch sử từ hôm nay. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Trong những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, họ nhìn vào bạn và hiểu rằng không có giấc mơ nào là không thể, không có ước mơ nào là quá lớn. Bạn có thể kéo cả một cộng đồng đứng dậy cùng mình, bạn có thể thay đổi thế giới bằng chính sự dũng cảm và nỗ lực của mình. Không có gì là bất khả thi khi bạn giữ vững đam mê và không ngừng tiến về phía trước. Và bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này, tại MGI All Stars.

Tôi là một ngôi sao không phải vì tôi tỏa sáng cho chính mình, mà vì tôi tỏa sáng vì mọi người, thắp sáng con đường để cả cộng đồng cùng đi lên. Tôi mở ra cánh cửa mới để mọi người có thể tin vào chính họ. Đó chính xác là phẩm chất mà tôi sở hữu. Xin cảm ơn!"

Suốt hai tuần tranh tài tại Thái Lan, Hương Giang liên tục là tâm điểm chú ý không chỉ nhờ lượng fan đông đảo từ Việt Nam, mà còn vì những màn trình diễn thực sự gây ấn tượng trên sân khấu quốc tế. Cô dẫn đầu nhiều vòng bình chọn khán giả, giành giải thưởng phụ World's Choice Award ngay trong đêm chung kết, và liên tục nhận điểm cao từ ban giám khảo ở phần thi dạ hội với thiết kế lấy cảm hứng từ bướm chúa bộ váy mang về cho cô tới 6 điểm 10 tuyệt đối.

Hành trình không thiếu chông gai. Tranh cãi xung quanh điểm số ở vòng mặt mộc, sự cố sập hệ thống bình chọn giữa chừng đêm chung kết khiến chương trình phải dừng hơn 10 phút tất cả đều tạo áp lực không nhỏ. Nhưng chính trong những thời khắc đó, bản lĩnh của một người đã trải qua quá nhiều cuộc thi lại giúp Hương Giang giữ vững phong độ.

Miss Grand International All Stars 2026 là phiên bản đặc biệt đầu tiên của Miss Grand International đấu trường mở rộng cho cả phụ nữ đã kết hôn, có con, và người chuyển giới, quy tụ 58 thí sinh từ 38 quốc gia từng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nhan sắc lớn trên thế giới. Chiếc vương miện kèm giải thưởng tiền mặt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.