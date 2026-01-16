Hương Giang gây giật mình với hình ảnh da bọc xương: “Cô ấy có ổn không vậy?”

Tối 15/1, sự kiện của thương hiệu thời trang nổi tiếng LSOUL đã được diễn ra, quy tụ đông đảo mỹ nhân của làng giải trí cũng như trên MXH. Và một trong những gương mặt gây bất ngờ tại thảm đỏ sự kiện là người mẫu Đỗ Hương Giang - Á quân The New Mentor.

Cận cảnh vóc dáng Đỗ Hương Giang tại thảm đỏ (Clip: Quân)

Trong khoảnh khắc này, Đỗ Hương Giang tiếp tục để lộ ngoại hình mảnh khảnh, có thể nói là gầy đến mức gây giật mình.

Chiếc váy cúp ngực đơn giản, mái tóc đen buông thẳng càng góp phần tạo cảm giác mong manh hơn ở nữ người mẫu. Khi đứng trước background trơn, vóc dáng ấy càng dễ khiến người xem chú ý và bàn luận.

Nghe bảo Hương Giang tăng cân lại rồi mà, sao vẫn gầy quá đáng như thế này?

Cô ấy có ổn không vậy!!!! Nhìn cánh tay tôi không dám chạm vào, như da bọc xương luôn.

Có phải gặp vấn đề về hấp thu không ạ? Chứ không ai lại để gầy đến như này... Mong chị quan tân sức khoẻ, đầy đặn xí sẽ oke hơn.

Hình ảnh mới nhất của Hương Giang (Ảnh: Viết Thanh)

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vóc dáng của Đỗ Hương Giang gây choáng váng, thậm chí tranh cãi vì quá gầy.

Có thời điểm, nữ người mẫu được đồn đoán nặng chỉ khoảng 30 - 35kg, con số không tưởng với chiều cao 1m75. Vì vậy nhiều khán giả lo ngại về sức khỏe của cô, liên tục để lại bình luận khuyên cô ăn uống đầy đủ hơn, tăng cân để khỏe mạnh. Trước những ý kiến trái chiều, Hương Giang cho biết bản thân đã cải thiện thể trạng, tăng cân so với trước và vẫn duy trì lối sống vận động, làm việc bình thường.

Tháng 7 vừa qua, Đỗ Hương Giang đã có động thái khiến người hâm mộ phấn khích. Cô cập nhật tình hình cân nặng của bản thân và chia sẻ đã tăng được 2kg. Đặc biệt, cô còn tuyên bố nửa đùa nửa thật: "Khi nào tăng thêm 5kg nữa sẽ đi thi Hoa hậu".

Vóc dáng mỏng manh của Hương Giang từng khiến dân tình lo ngại (Nguồn: Meow Entertainment, Chum Chum).

Đỗ Hương Giang có tên đầy đủ là Đỗ Thị Hương Giang, sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Cô được biết đến với ngoại hình sắc sảo, vóc dáng mảnh mai và phong thái mang màu sắc high-fashion, khác biệt so với số đông. Trước khi theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, Hương Giang từng theo học và tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Thương mại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Tên tuổi của Đỗ Hương Giang được công chúng chú ý rộng rãi hơn sau khi cô trở thành Á quân chương trình truyền hình thực tế The New Mentor - Người mẫu Toàn năng 2023. Trong suốt cuộc thi, cô được đánh giá cao về kỹ năng catwalk, khả năng tạo dáng trước ống kính cũng như thần thái trình diễn mang tính quốc tế. Sau chương trình, Hương Giang hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh, show diễn và dự án của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng.

Ngoài chuyện vóc dáng, Đỗ Hương Giang cũng được nhận xét là pha phẫu thuật thẩm mỹ thành công

Gần đây, Hương Giang tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh, video hậu trường với diện mạo được nhận xét là "đẹp đến mức phi thực tế". Thậm chí bị một bộ phận cư dân mạng nhầm là hình ảnh do AI tạo ra hoặc nửa đùa nửa thật so sánh với hình ảnh từ bom tấn Avatar.

Hiện tại, Đỗ Hương Giang được xem là một trong những gương mặt người mẫu trẻ tạo nhiều chú ý của làng thời trang Việt.

Hình ảnh được nhận xét là đẹp siêu thực của Đỗ Hương Giang (Ảnh: IGNV)