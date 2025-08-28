Bộ Công an mới đưa lên ứng dụng VNeID các thủ tục hành chính, cụ thể: Cấp Thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi; cấp Thẻ Căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; cấp đổi Thẻ Căn cước. Công dân đã có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 dễ dàng thao tác đăng ký cấp Thẻ căn cước ngay trên ứng dụng VNeID của mình.

Theo đó, đối với việc thực hiện đổi Thẻ Căn cước trực tuyến trên ứng dụng VNeID áp dụng cho công dân có Thẻ Căn cước còn hạn, thông tin in trên Thẻ Căn cước là đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do cấp đổi Thẻ Căn cước “do sắp xếp, điều chỉnh ĐVHC”.

Hình ảnh giới thiệu các thủ tục hành chính trên VNeID.

Ngoài ra, công dân còn có thể đặt lịch thu nhận hồ sơ một cách nhanh chóng; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Các bước thực hiện: công dân truy cập vào ứng dụng VNeID → Thủ tục hành chính → dịch vụ công Căn cước → Cấp đổi Thẻ Căn cước → chọn lý do đổi Thẻ Căn cước: “Đổi Thẻ Căn cước theo yêu cầu của người được cấp Thẻ Căn cước khi thông tin in trên thẻ Căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính”.

Sau đó, kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện & hình thức nhận → gửi hồ sơ. Cuối cùng là theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận hồ sơ theo lịch (nếu có).

41 thủ tục hành chính có thể thực hiện trên VNeID có tác dụng cốt lõi là đơn giản hóa và số hóa các quy trình hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

Dưới đây là những tác dụng chính của các tiện ích này.

Thay thế và tích hợp giấy tờ cá nhân: VNeID cho phép tích hợp các giấy tờ quan trọng như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội,... vào một ứng dụng duy nhất. Điều này giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ bản cứng khi làm các thủ tục hoặc khi tham gia giao thông.

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà: Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng, người dân có thể dễ dàng thực hiện nhiều thủ tục ngay trên điện thoại di động, bao gồm:

- Đăng ký và cấp đổi Thẻ Căn cước.

- Thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, thường trú.

- Thực hiện các dịch vụ công liên thông như đăng ký khai sinh cho trẻ em, đăng ký khai tử, cấp trợ cấp mai táng.

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Các thủ tục được số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm bớt chi phí đi lại và chờ đợi cho người dân. Các thông tin đã được xác thực trên VNeID cũng giúp tự động điền vào các biểu mẫu trực tuyến, làm cho quá trình khai báo nhanh chóng và chính xác hơn.

Hỗ trợ các giao dịch trực tuyến: VNeID không chỉ là một ứng dụng hành chính mà còn là nền tảng để thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán hóa đơn điện, nước, hoặc đóng các loại bảo hiểm.

Cải thiện công tác quản lý nhà nước: Việc quản lý thông tin dân cư một cách tập trung và thống nhất qua VNeID giúp các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời hơn.