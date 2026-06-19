Hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT về câu hỏi có 'Steve Jobs'

Chiều 19/6, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án tất cả các môn thi. Trong đó, đáp án môn Ngữ văn khá dài, với 3 mặt giấy.

Câu 1, phần Viết (2 điểm) gây tranh cãi gay gắt ngay sau kỳ thi kết thúc. Bộ GD&ĐT đưa ra đáp án cụ thể các câu trong đề thi, trong đó có đáp án của câu:

"Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới.

Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Đáp án đặt ra yêu cầu chung là thí sinh xác định đúng vấn đề nghị luận, bảo đảm yêu cầu về hình thức, ngôn ngữ, dung lượng và sử dụng bằng chứng. Từ góc nhìn của người trẻ, đề xuất các giải pháp để Việt Nam có những nhà phát minh công nghệ mang tầm vóc thế giới.

Thí sinh thi Tốt nghiệp THPT năm nay (ảnh: Duy Phạm)

Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp với dung lượng khoảng 200 chữ.

Đáp án cũng đưa ra "yêu cầu cụ thể" theo từng ý tương ứng các mức điểm. Về phía cá nhân, nhận thức cần có tư duy đột phá, có khát vọng lớn, không ngại thất bại,… Thái độ, có lòng tự tôn dân tộc, muốn cống hiến cho đất nước và nhân loại,...

Nêu được hành động là càng học hỏi, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ,...; phát triển công nghệ để giải quyết các vấn đề của đất nước và thế giới (dù làm việc trong nước hay nước ngoài); xây dựng đội ngũ những người trẻ có cùng chí hướng...

Về phía xã hội, đáp án nêu yêu cầu: xây dựng nền giáo dục khai phóng, sáng tạo, có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp; đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản;...

Thí sinh thể hiện được quan điểm xã hội ủng hộ tư duy độc lập, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận cho người trẻ thử nghiệm và thất bại,...

Ở phần hướng dẫn chấm theo phương pháp Rubric mới năm nay, Bộ GD&ĐT cho biết, ở câu 1, phần Viết được chia: nội dung kiến thức chiếm 1,25 điểm; kỹ năng phân tích và lập luận 0,5 điểm, hình thức và ngôn ngữ 0,25 điểm.

Cụ thể, thí sinh xác định đúng vấn đề nghị luận có thể cho 0,25 điểm.

Nêu được các giải pháp, đủ ba ý trong “yêu cầu cụ thể” của đáp án các em sẽ được tròn 1 điểm. Nếu chỉ nêu được hai ý chỉ được 0,75 điểm, một ý 0,5 điểm. Hướng dẫn cũng chia nhỏ đến 0,25 điểm trong trường hợp thí sinh chỉ nêu được một ý nhỏ.

Tương tự, đối với phần điểm kỹ năng phân tích và lập luận, thí sinh trình bày được quan điểm của bản thân, có lập luận chặt chẽ, có bằng chứng thuyết phục và chọn thao tác nghị luận phù hợp sẽ giành trọn 0,5 điểm. Nhưng nếu chỉ đáp ứng được 1 trong các yêu cầu kể trên sẽ chỉ dành 0,25 điểm.

Hình thức và ngôn ngữ cũng chiếm 0,25 điểm nếu thí sinh đảm bảo cách thức trình bày đoạn văn, có lối hành văn trong sáng, giàu cảm xúc, đúng ngữ pháp, không có lỗi chính tả, trình bày rõ ràng, sạch đẹp và dung lượng khoảng 200 chữ.

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Chấm thi công bằng hơn

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban đề thi tốt nghiệp THPT 2026 cho biết, năm nay là năm đầu tiên bắt đầu áp dụng phương pháp Rubric vào chấm thi môn Ngữ văn.

Ông lý giải, Rubric là giải pháp giúp giảm thiểu tối đa yếu tố chủ quan của giám khảo.

Khi chấm, giám khảo gắn vào các tiêu chí cụ thể nào sẽ có khung điểm tương ứng. Nó tương tự như một đáp án chi tiết giúp công bằng hơn đối với các môn tự luận giàu tính định tính như môn Văn, nơi mà việc định lượng vốn khó khăn hơn nhiều so với các môn khoa học cơ bản.

Trước kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã tập huấn nội dung này trong mô-đun thứ ba và một số địa phương cũng đã áp dụng thử nghiệm.

Theo GS Hà, ở góc độ chấm thi, giáo viên chỉ là người ứng dụng nên không quá phức tạp, cứ nhìn vào tiêu chí để cho điểm bài làm của thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Điểm thi được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7.