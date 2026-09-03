Thông tin từ NXBGDVN cho biết, SGK điện tử có thể dễ dàng tra cứu và sử dụng miễn phí theo 4 bước sau:

Bước 1: Truy cập nền tảng Hành trang số của NXBGDVN tại địa chỉ https://taphuan.nxbgd.vn

Bước 2: Tìm kiếm sách theo khối lớp, môn học hoặc tên sách

Bước 3: Chọn đối tượng cần sử dụng là Học sinh hoặc Giáo viên

Bước 4: Chọn tài liệu cần sử dụng để mở hoặc tải file theo chức năng được cung cấp trên hệ thống

Hiện nay, ngoài phiên bản SGK điện tử, hệ thống taphuan.nxbgd.vn của NXBGDVN còn cung cấp các video giới thiệu sách giáo khoa, slide giới thiệu sách và tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Trong đó, SGK điện tử đã bao gồm 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT (ngày 12-9-2025) của Bộ GD-ĐT gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12.

Hiện nay có nhiều bản PDF SGK điện tử được chia sẻ trên mạng xã hội. Người dùng nên kiểm tra nguồn cung cấp trước khi tải hoặc sử dụng sách. Đặc biệt, không nên tải và chia sẻ các bản SGK điện tử từ những website, tài khoản mạng xã hội hoặc kho lưu trữ không xác định nguồn gốc

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ năm học 2026-2027, SGK giáo dục phổ thông được sử dụng thống nhất trên toàn quốc là bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Trong đó, nội dung 11 đầu sách được hiệu chỉnh để phù hợp với những điều chỉnh liên quan đến địa giới hành chính và một số nội dung chương trình. Ngoài các SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các đầu sách thuộc danh mục SGK được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.