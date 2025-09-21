Hưng Yên khắc phục lỗi phát âm và viết sai chính tả hai phụ âm L, N

Hưng Yên phát động phong trào khắc phục lỗi phát âm và viết sai chính tả hai phụ âm L, N trong trường học.

Ngày 20/9, Văn phòng Sở GD&ĐT Hưng Yên thông tin, Sở vừa ban hành văn bản số 1006 về việc tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn hai phụ âm đầu L và N cho cán bộ, giáo viên; tình trạng phát âm và viết sai chính tả giữa hai phụ âm này đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, phổ thông và các trung tâm GDNN-GDTX đưa nội dung khắc phục lỗi L, N trở thành nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh tự rèn luyện, góp phần xây dựng môi trường giao tiếp chuẩn mực tiếng Việt trong nhà trường và ngoài xã hội.

Việc phát động phong trào cần được tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, triển khai từ tháng 9 và hoàn thành trước ngày 15/10. Sau phát động, nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động rèn luyện phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thời gian học chính khóa.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ, hình thành thói quen sử dụng tiếng Việt chuẩn xác, trong sáng cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.