Human Act Prize 2026: Người trẻ cần được trao cơ hội để "dám làm, được phép sai và được trưởng thành"

Người trẻ có hoài bão và tinh thần dấn thân nhưng để biến mong muốn thành hành động, họ cần được trao cơ hội, môi trường trải nghiệm và sự đồng hành. Với tinh thần "Hợp lực cộng đồng", những hành động riêng lẻ cũng có thể tìm thấy nhau để tạo ra tác động lớn hơn cho xã hội.

Tại lễ công bố Human Act Prize 2026, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh: Người trẻ không cần chờ đến khi có một vị thế nhất định hay đủ năng lực tài chính mới có thể đóng góp cho xã hội.

Theo ông, dù ở độ tuổi hay vị trí nào, mỗi người đều có thể bắt đầu từ những đóng góp rất nhỏ và chính những hành động đó có thể trở thành nền tảng cho những đóng góp lớn hơn trong tương lai.

Đặt niềm tin vào thế hệ kế cận, ông cho rằng sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào những người trẻ đang tiếp nối thế hệ đi trước.

Để người trẻ sẵn sàng bước vào thử thách, dám làm những điều mới

Là một đại diện của thế hệ lãnh đạo trẻ của doanh nghiệp, phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết những câu chuyện được chia sẻ và lan tỏa đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách cộng đồng có thể tạo ra những đóng góp thiết thực và lâu dài hơn cho xã hội.

"Từ trước đến nay, chúng tôi đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là làm gì tiếp theo để xã hội tốt hơn và có những hành động lớn hơn nữa. Qua chia sẻ của các diễn giả, nguồn lực lớn nhất trong xã hội hiện nay chính là nguồn lực từ thế hệ trẻ", ông Vinh nói.

Theo ông, để nguồn lực này được phát huy, mỗi chủ thể trong xã hội có thể đóng góp theo thế mạnh riêng. Cơ quan quản lý tạo cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi để người trẻ tham gia những dự án, thử thách và cách làm mới. Doanh nghiệp có thể cung cấp nguồn lực, kinh nghiệm thực tiễn và không gian để người trẻ thử nghiệm ý tưởng.

"Chúng ta có thể tạo cho thế hệ trẻ một môi trường để trải nghiệm, để họ có thể làm những điều mà trước đây họ chưa dám làm, giúp họ dám sai và dám trưởng thành", ông Vinh chia sẻ.

Các tổ chức xã hội, theo Phó Chủ tịch SHB, có thể giúp người trẻ nhận diện những giá trị mình có khả năng đóng góp và kết nối họ với các dự án cụ thể. Trong khi đó, báo chí đóng vai trò đưa những câu chuyện tích cực đến gần hơn với công chúng, đồng thời ghi nhận những hành động có ý nghĩa để tạo thêm động lực cho cộng đồng.

Cách tiếp cận này cho thấy "hợp lực" không chỉ là tập hợp nguồn lực, mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường trong đó mỗi bên phát huy đúng vai trò, giúp các ý tưởng có thêm điều kiện chuyển thành hành động.

Từ việc tạo cơ hội để người trẻ dám thử sức, Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh cho rằng điều quan trọng tiếp theo là chuyển sự đồng hành thành những hành động cụ thể. Ông Vinh khẳng định, bản thân và ngân hàng SHB sẽ luôn cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ.

"Chúng ta cùng xây dựng nên một hệ sinh thái cùng hành động: Human Act - Now, not tomorrow - ngay hôm nay, không phải ngày mai, cùng nhau đóng góp cho xã hội và giúp thế hệ trẻ phát triển, kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển và vươn tầm quốc tế", ông Vinh nhấn mạnh.

Hành động vì cộng đồng không phải đặc quyền của những người phi thường

Với tinh thần "Hợp lực cộng đồng", những hành động riêng lẻ được kết nối để tạo ra tác động lớn hơn. Từ góc nhìn đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ kế nghiệp cho rằng, hành động vì cộng đồng trước hết bắt đầu từ chính mỗi người.

Theo bà, khi đặt "con người" (Human) ở trung tâm và "hành động" (Act) ngay sau đó, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: Tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội không phải là câu chuyện của riêng nhóm người nào, không chỉ dành cho Chính phủ, tổ chức xã hội hay NGO, doanh nghiệp lớn, người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng.

"Bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào, trước hết đều có một phần trách nhiệm và quan trọng hơn là đều có khả năng hành động", bà Mỹ nhận định. Bà cho biết, không nhất thiết tất cả phải đi trên cùng một con đường hay lựa chọn cùng một sứ mệnh. Điều quan trọng là mỗi người tìm thấy điều mình quan tâm và lựa chọn hành động vì điều đó.

Với cộng đồng doanh nhân trẻ kế nghiệp, cách hành động ấy còn được đưa vào chính hoạt động của doanh nghiệp. "Chúng tôi hành động vì xã hội không chỉ thông qua công tác thiện nguyện mà thông qua chính lao động sản xuất", bà Mỹ nói.

Theo bà, một lựa chọn có trách nhiệm hôm nay có thể trở thành thói quen ngày mai. Một người bắt đầu hành động cũng có thể tạo động lực để nhiều người khác cùng tham gia.

Đó cũng là lý do bà cho rằng sự ra đời của Human Act Now và tinh thần "Hợp lực cộng đồng" có ý nghĩa đặc biệt. Để những hành động riêng lẻ tạo thành tác động xã hội, cần có một hệ sinh thái để những người đang hành động có thể nhìn thấy nhau, tìm thấy nhau, học hỏi và hợp lực.

Báo chí và truyền thông cũng giữ vai trò trong hệ sinh thái đó khi giúp những câu chuyện được lan tỏa rộng hơn. Theo bà Mỹ, mục tiêu không chỉ là tôn vinh một vài cá nhân mà để xã hội nhìn thấy rằng "hành động vì cộng đồng không phải là đặc quyền của những người phi thường".

"Nó nằm trong tay mỗi người, từ chính những lựa chọn rất bình thường mỗi ngày", bà Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ.

Có lẽ giá trị lớn hơn của một hệ sinh thái như Human Act Now không chỉ nằm ở việc ghi nhận những người đã hành động, mà còn ở khả năng tạo thêm động lực để nhiều người khác tin rằng mình cũng có thể bắt đầu và đóng góp theo cách riêng.