Human Act Prize 2026: Không cần chờ có vị thế hay đủ điều kiện mới hành động, mỗi việc nhỏ hôm nay sẽ là tiền đề cho những đóng góp trong tương lai

Nhiều người thường nghĩ phải có vị thế hoặc đủ nguồn lực mới có thể đóng góp cho xã hội. Nhưng Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Human Act Prize 2026 muốn gửi đi một thông điệp khác: Đừng chờ đợi, bởi những hành động nhỏ hôm nay có thể trở thành nền tảng cho những đóng góp lớn hơn trong tương lai.

Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026

Qua ba mùa tổ chức, Human Act Prize chủ yếu tập trung tìm kiếm và vinh danh các cá nhân, tổ chức và dự án vì cộng đồng. Ban Tổ chức nhận thấy nếu có thể thúc đẩy những hành động thiết thực ngay trong hành trình của giải thưởng, hiệu quả và sức lan tỏa sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Đến mùa thứ tư năm 2026, hướng đi này được cụ thể hóa rõ hơn với Human Act Now. Cùng với chủ đề "Hợp lực cộng đồng", thông điệp của Human Act Now được đặt ra rõ ràng hơn: Khi đã nhìn thấy một dự án tốt, hiểu ý nghĩa của một hoạt động cộng đồng và nhận thấy mình có thể tham gia thì hãy hành động.

Đừng chờ đến khi " có vị thế " hay " đủ điều kiện " mới hành động

Theo ông Lê Quốc Minh, nhiều người thường nghĩ phải đạt được một vị thế nhất định trong xã hội hoặc có đủ năng lực tài chính thì mới đóng góp cho cộng đồng như một cách tri ân. Tuy nhiên, ông cho rằng không cần phải chờ đến khi có đủ những điều kiện đó mới bắt đầu hành động.

"Mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào hay độ tuổi nào, đều hoàn toàn có thể có những đóng góp nhất định. Những đóng góp hôm nay có thể còn nhỏ, còn khiêm tốn nhưng sẽ là tiền đề, là nền tảng rất quan trọng cho những đóng góp trong tương lai", ông chia sẻ.

Mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào hay độ tuổi nào, đều có thể có những đóng góp nhất định.

Đó cũng là tinh thần Human Act Now muốn thúc đẩy trong mùa giải năm nay. Thay vì chờ đến lễ trao giải để nhìn lại những dự án đã hoàn thành, Ban Tổ chức mong muốn từ nay đến Gala tháng 12 có thể xuất hiện thêm nhiều dự án và kết quả thiết thực.

Đặc biệt, người trẻ được khuyến khích tham gia sớm hơn thay vì đợi đến khi đã có đầy đủ nguồn lực.

"Lời kêu gọi của Human Act Now là chúng ta đừng chần chừ nữa. Khi đã nghe về những điều hay, những dự án tốt đẹp và hiểu được ý nghĩa của những hoạt động cộng đồng thì hãy tham gia, hãy hành động", ông Lê Quốc Minh cho biết.

Khi đã nghe về những điều hay, những dự án tốt đẹp và hiểu được ý nghĩa của những hoạt động cộng đồng thì hãy tham gia, hãy hành động!

Theo ông, người trẻ là lực lượng xông xáo, có tri thức và sức sáng tạo. Hành động vì cộng đồng cũng không phải công việc chỉ dành cho cơ quan chính quyền, những người lớn tuổi hay các tổ chức quy mô lớn.

Nếu mỗi người cùng tham gia bằng một việc nhỏ thì nhiều việc nhỏ kết nối với nhau sẽ tạo nên những kết quả lớn hơn.

Từ những nỗ lực riêng lẻ đến sức mạnh " Hợp lực cộng đồng "

Sau ba mùa tổ chức, Ban Tổ chức nhận thấy ngoài những dự án đã tạo được ảnh hưởng lớn vẫn còn nhiều nỗ lực, sáng kiến và nguồn lực đáng trân trọng những hoạt động riêng lẻ. Có đơn vị đủ mạnh để tự triển khai hiệu quả, nhưng cũng có những cá nhân, tổ chức thiếu nguồn lực hoặc tri thức nên chưa thể đi xa như mong muốn.

Người trẻ được khuyến khích tham gia sớm hơn thay vì đợi đến khi đã có đầy đủ nguồn lực.

Theo ông Lê Quốc Minh, một đơn vị có thể tạo ra mức ảnh hưởng là 1 nhưng khi nhiều đơn vị cùng tham gia, tác động không chỉ dừng ở cấp số cộng mà có thể là cấp số nhân.

Mỗi cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đều có năng lực và thế mạnh riêng. Hợp lực không có nghĩa tất cả phải cùng làm một việc, mà tạo cơ hội để những thế mạnh phù hợp có thể gặp nhau trong một dự án cụ thể.

Một mô hình hiệu quả tại một khu vực, nếu được nhân rộng ra các tỉnh, thành khác, số người hưởng lợi cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cách tiếp cận này, theo Ban Tổ chức, không chỉ áp dụng với hoạt động thiện nguyện hay bảo vệ môi trường mà có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực.

"Hợp lực" không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, hướng tới một mục tiêu và đóng góp thế mạnh riêng vào lời giải chung.

Điều kiện quan trọng để những người muốn hành động tìm được dự án phù hợp chính là thông tin. Trong xã hội có người sở hữu nguồn lực nhưng chưa biết nơi nào cần, trong khi người có ý tưởng tốt lại thiếu điều kiện triển khai. Khi thông tin về các vấn đề, dự án và chiến dịch được lan tỏa rộng rãi, mỗi người có thể lựa chọn tham gia dựa trên hiểu biết và khả năng của mình.

"Không nhất thiết phải có nhiều tiền. Cũng không nhất thiết phải tham gia một đoàn nào đó. Mỗi người chỉ cần làm một việc rất nhỏ cũng được. Nhưng nhiều hành động nhỏ như vậy cộng lại sẽ giúp một hoạt động đạt hiệu quả lớn hơn", ông Minh chia sẻ.

Tin vào người trẻ nhưng cần thay đổi cách tiếp cận

Với ông Lê Quốc Minh, thế hệ trước đã tạo dựng nhiều nền tảng quan trọng nhưng người trẻ mới là lực lượng tiếp tục phát huy và phát triển những giá trị ấy trong tương lai.

"Chúng ta phải tin vào người trẻ bởi chính họ sẽ là những người giúp cho nền tảng đó tiếp tục phát huy, phát triển, không chỉ ở trong nước mà thậm chí vươn ra quốc tế", ông chia sẻ.

Tuy nhiên, niềm tin thôi chưa đủ. Muốn những giá trị đã có tiếp tục chạm tới thế hệ trẻ hôm nay, cách tiếp cận cũng cần thay đổi.

Thế hệ trước đã tạo dựng nhiều nền tảng quan trọng nhưng người trẻ mới là lực lượng tiếp tục phát huy và phát triển những giá trị ấy trong tương lai.

Từ kinh nghiệm của Báo Nhân Dân, ông Lê Quốc Minh dẫn ví dụ chương trình "Tổ quốc trong tim". Khi ý tưởng được đưa ra, từng có những hoài nghi rằng giới trẻ quen với K-pop, nhạc Âu Mỹ và những nội dung mới trên nền tảng số sẽ khó quan tâm đến các bài hát cách mạng.

Nhưng theo ông, vấn đề không nằm ở việc những giá trị truyền thống không còn sức hút. Nếu giữ nguyên cách thể hiện cũ, những chất liệu ấy sẽ khó tiếp cận lớp công chúng trẻ đang hằng ngày tiếp xúc với Internet, mạng xã hội và nhiều hình thức sáng tạo mới.

"Nếu chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi chiếc hộp của mình thì có thể kéo được sự quan tâm của họ", ông nói.

Những hành động nhỏ hôm nay có thể trở thành nền tảng cho những đóng góp lớn hơn trong tương lai.

Thực tế, mùa đầu tiên của chương trình thu hút khoảng 50.000 người đến sân Mỹ Đình. Trong 5 năm qua, nhóm độc giả dưới 34 tuổi trên nền tảng điện tử của Báo Nhân Dân cũng chiếm khoảng 70%. Theo ông Lê Quốc Minh, những kết quả đó cho thấy nếu chạm đúng cách, những giá trị tưởng chừng xưa cũ vẫn có thể chạm tới người trẻ.

Giá trị của một dự án không nằm ở quy mô

Qua các mùa Human Act Prize, đã có những thành viên Ban Giám khảo tự nguyện đồng hành với các dự án. Có những đơn vị ban đầu mang tới ý tưởng riêng nhưng sau đó tìm thấy điểm chung để hợp lực thành một dự án có quy mô lớn hơn. Cũng có doanh nghiệp đến thuyết trình rồi một doanh nghiệp khác nhận thấy dự án đáng quan tâm và quyết định hỗ trợ.

Human Act Prize 2026 với chủ đề "Hợp lực cộng đồng" hướng tới kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy những sáng kiến vì cộng đồng và biến những hành động riêng lẻ thành sức mạnh chung.

Nhưng theo ông Lê Quốc Minh, việc đồng hành phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Có những người mong muốn nhận được sự tư vấn và hợp lực từ bên ngoài. Nhưng cũng có những cá nhân, tổ chức muốn chủ động tiếp tục con đường họ đã lựa chọn. Không thể khẳng định rằng chỉ cần có thêm một bên tham gia thì dự án chắc chắn sẽ tốt hơn.

Điều Human Act Prize hướng tới là xây dựng một cộng đồng kết nối các dự án, vừa truyền cảm hứng cho những người đang làm, khuyến khích những người chưa bắt đầu, vừa tạo thêm cơ hội để các dự án tìm được sự đồng hành phù hợp.

Dự án lớn hay nhỏ không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đóng góp được gì cho cộng đồng.

Với người trẻ, ông Lê Quốc Minh cho rằng không cần chờ đến khi có vị thế hay đủ nguồn lực mới bắt đầu. Những đóng góp hôm nay có thể còn nhỏ, còn khiêm tốn nhưng sẽ là tiền đề quan trọng cho những đóng góp trong tương lai.

"Dự án lớn hay nhỏ không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là chúng ta đóng góp được gì cho cộng đồng", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.