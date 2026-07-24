Sáng 24/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOS) cho biết, đơn vị vừa phát cảnh báo về việc trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản giả mạo mang tên Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự.

Theo HueIOC, đây là thông tin hoàn toàn giả mạo, được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm tung tin sai sự thật.

Qua rà soát, văn bản này còn xuất hiện nhiều lỗi chính tả, lỗi trình bày và thể thức không đúng quy định, cho thấy không phải là văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Huế khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng.

Đồng thời chỉ tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

HueIOC cũng nhấn mạnh, việc cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.