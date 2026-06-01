Hú hồn nghe tin con "bị bắt", bà mẹ Hà Nội có màn ứng biến tuyệt vời giúp con thoát hiểm

Một buổi sáng bình thường bỗng chốc biến thành cơn ác mộng đối với 1 bà mẹ ở Hà Nội khi nhận được cuộc điện thoại hoảng loạn từ cậu con trai sinh năm 2008: "Mẹ ơi, con bị công an bắt!". Thế nhưng, sau phút giây "rụng rời tay chân", màn ứng biến đầy bản lĩnh của người mẹ và sự nhanh trí của cô chị gái đã dập tắt hoàn toàn kịch bản lừa đảo tinh vi.

Cuộc gọi khiến người mẹ "run bần bật"

Sáng ngày 29/05, khi đang xếp hàng làm thủ tục hành chính, chị N. bỗng nhận được cuộc gọi từ con trai. Khác với vẻ vô tư ngày thường, đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy, sợ hãi tột độ của cậu học sinh tuổi teen thông báo mình đang đối mặt với lệnh bắt giữ từ công an.

Bà mẹ thừa nhận dù bình thường có cứng rắn đến đâu, khoảnh khắc ấy chị cũng thấy "toàn thân run bần bật, mặt cắt không còn giọt máu". Nhưng bằng bản năng chở che của một người mẹ, chị nhanh chóng ép mình phải lấy lại bình tĩnh. Chị chỉ hỏi con có mắc sai lầm nào nghiêm trọng không. Nhận được câu trả lời chắc nịch "Con không ạ!" từ con trai, người mẹ như trút bỏ được 90% gánh nặng. Chị động viên con bình tĩnh.

"Quyết định phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự" mà nhóm lừa đảo gửi

Trong khi người mẹ còn đang bận hoàn tất nốt thủ tục hành chính và chờ con trai gửi hình ảnh "lệnh bắt", thì ở nhà, chị gái của nam sinh đã có màn xử lý khủng hoảng nhanh như chớp.

Hiểu rõ các kịch bản thao túng tâm lý và ép chuyển tiền của tội phạm công nghệ cao, cô chị gái lập tức tối hậu thư cho em trai: “Em chặn hết tất cả các số lạ đang gọi đến cho chị. Trong tài khoản ngân hàng còn bao nhiêu tiền, chuyển ngay sang máy chị!”. Hành động quyết đoán này đã bẻ gãy hoàn toàn cơ hội liên lạc để dọa dẫm, ép buộc chuyển khoản từ phía nhóm lừa đảo, bảo toàn tuyệt đối tài sản cho em trai trước khi đối tượng kịp ra tay.

Trong văn bản mang tên "Quyết định phê chuẩn lệnh bắt giữ hình sự" mà người mẹ đăng tải, nhiều chi tiết cho thấy dấu hiệu làm giả khá sơ sài. Từ tiêu đề đến nội dung đều xuất hiện những lỗi cơ bản về thuật ngữ và thể thức văn bản. Các con dấu, chữ ký cũng có dấu hiệu bị cắt ghép, trình bày thiếu tự nhiên, thậm chí méo mó, khiến người xem dễ dàng nhận ra sự bất thường.

Bài học cảnh giác lớn cho các bậc phụ huynh

Câu chuyện của bà mẹ này là lời cảnh báo đắt giá cho các gia đình có con nhỏ đang sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng. Tội phạm mạng hiện nay thường nhắm vào học sinh, sinh viên, những đối tượng non nớt, dễ hoảng sợ khi nghe dọa dẫm liên quan đến pháp luật.

Qua sự việc này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần dặn dò con trẻ:

Cơ quan công an, viện kiểm sát tuyệt đối không làm việc, không gửi lệnh bắt hay yêu cầu chứng minh tài chính qua Zalo, mạng xã hội.

Khi nhận các cuộc gọi đe dọa, tuyệt đối không hoảng sợ làm theo, không chuyển tiền.

Học tập sự bình tĩnh của mẹ Nhung và sự dứt khoát của chị gái Thùy Dương: Cắt đứt liên lạc với số lạ và lập tức thông báo cho gia đình để cùng giải quyết.