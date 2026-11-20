Mở tủ bếp ra, kiểu gì cũng có vài chiếc hũ rỗng được giữ lại vì "biết đâu có lúc dùng". Hũ dưa muối, lọ mứt hay chai rượu uống hết đều có thể đem ra dùng dịp Giáng sinh. Rửa sạch, bóc nhãn nếu thích rồi để thật khô. Sau đó, cứ nhìn dáng chai lọ mà chọn cách làm. Có chiếc chỉ cần thêm một vòng dây, có chiếc để nguyên màu kính đã đẹp. Hũ thấp có thể đan dây làm đèn treo hoặc ghép thêm một đế cành khô. Chai cổ cao thì hợp để trưng lá, còn chiếc hũ bọc đất sét nhìn như một món đồ bước ra từ tiệm độc dược.

Đan dây gai cho hũ treo hoặc ghép một đế cành khô

Với hũ dáng tròn, cắt một đoạn dây gai rồi buộc thành vòng vừa đáy. Cắt thêm bốn đoạn dây dài bằng nhau, buộc vào bốn phía của vòng, sau đó thắt chéo các sợi liền kề từng tầng để tạo thành lưới ôm thân hũ. Đến gần miệng hũ, gom dây về hai bên và nối thành quai. Nhớ chừa dây dài ngay từ đầu để còn đủ phần làm quai. Đặt một viên nến LED ánh vàng vào trong, dán thêm chiếc nhãn giấy nhỏ nếu muốn, là có một chiếc đèn treo xinh xắn.

Nếu thích để đèn trên bàn, chọn hũ thấp, miệng rộng rồi dùng keo nến ghép vài đoạn cành khô quanh chân hũ. Xen thêm một hai nhánh có chạc, để đầu cành nhô ra tự nhiên như một bó củi tí hon. Tông nâu của cành khô đi cùng ánh vàng rất hợp với khăn bàn màu kem hoặc vài quả thông đặt cạnh.

Trưng cành lá trong chai, bọc đất sét cho hũ thấp

Chai thủy tinh trong và cao hợp để trưng những nhánh lá mảnh. Chỉ cần chọn hai ba cành lọt qua miệng chai, xoay nhẹ để chúng tỏa về các phía. Một chai cắm lá xanh, một chai đựng cành khô là đủ cho góc kệ. Nếu thích dáng chân nến, chọn cây nến LED thon vừa cổ chai.

Với hũ thấp, dùng tay ép đất sét tự khô quanh nửa dưới thân hũ. Cứ để đường viền hơi gồ ghề và chừa phần vai kính trong suốt. Khi đất đã khô, có thể tô nâu đỏ hoặc xanh rêu, rồi gắn một miếng trang trí hình dấu sáp niêm phong. Thả thêm một đèn LED nhỏ vào trong, ánh vàng hắt qua phần kính phía trên trông như một chiếc lọ độc dược đang phát sáng.

Giữ lại cả chai champagne để bày lên bàn Noel

Chai champagne xanh đậm đẹp sẵn ở phần vai tròn và cổ thon. Muốn có hiệu ứng sáp chảy, dùng màu nổi trắng tạo vài vệt dài ngắn từ cổ chai xuống vai, đợi khô rồi đặt nến LED lên trên.

Nhãn chai còn đẹp thì cứ giữ lại. Xếp một chai cao cạnh hũ đất sét thấp, thêm một nhánh lá xanh nằm ngang là vừa đủ cho góc bàn, kể cả khi nhà chưa kịp dựng cây thông.