"House Are You?" tập 3: “Màu ký ức” trong căn hộ của nhạc sĩ đơn thân và câu chuyện xúc động trên bàn ăn

"House Are You?" là sản phẩm digital mini-show nằm trong hệ sinh thái nội dung của House n Home. Lấy cảm hứng từ câu hỏi cửa miệng "How are you?", tên gọi "House are you?" có nghĩa là đến thăm nhà và hỏi thăm bạn.

"House Are You?" sẽ mở ra cuộc hẹn hò thân mật tại nhà khách mời đặc biệt nào đó, cùng bạn khám phá không gian sống của họ để biết phong cách nhà cửa và cách bài trí; lắng nghe những câu chuyện cá nhân, những quan điểm về cuộc sống, công việc, tình yêu, cũng có thể là lời trải lòng một cách tự nhiên như những người bạn.

Đón xem "House Are You?" được phát sóng vào 20h00 các ngày Thứ 3 cách tuần, trên Fanpage House n Home, Kenh14 Special và hệ thống thuộc VCCorp.