Tối 26/8, ĐT Việt Nam chính thức làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và lần thứ tư đăng quang tại giải đấu số một Đông Nam Á. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khu vực. Trong hành trình ấy, hậu vệ Nguyễn Thành Chung tiếp tục là một trong những “lá chắn thép” nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Sau những ngày tập trung, thi đấu và ăn ngủ cùng đội tuyển, trung vệ quê Tuyên Quang cũng đã có dịp trở về với tổ ấm nhỏ. Và người háo hức nhất có lẽ chính là bà xã Ngô Tố Uyên. Hotgirl Tuyên Quang chia sẻ loạt hình ảnh cực tình cảm bên Thành Chung sau chức vô địch. Trong một khoảnh khắc, hai vợ chồng đứng sát bên nhau trên sân, trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên chiếc cúp ASEAN Cup. Thành Chung vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu, còn Tố Uyên diện áo đấu của ông xã, tạo nên hình ảnh gia đình vô cùng đáng yêu giữa bầu không khí ăn mừng chiến thắng. Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của vợ Thành Chung cũng nhận về nhiều lời khen.

Ảnh: Ngô Tố Uyên

Ở một khoảnh khắc khác, nàng WAG còn vòng tay ôm chồng, nhẹ nhàng chạm vào mặt Thành Chung tình tứ. Nam tuyển thủ cũng đáp lại bằng vòng tay ôm bà xã đầy tình cảm. Đi kèm loạt ảnh, Tố Uyên viết lời nhắn đầy tự hào: “Cả nhà tự hào về ba. Về với 3 cái đuôi thui. Khép lại những ngày ăn ngủ và đồng hành cùng anh yêu và tuyển Việt Nam quá mĩ mãn và tự hào”. Sau những ngày liên tục đồng hành và cổ vũ ông xã từ xa, giờ đây Tố Uyên cùng hai con trai đã có thể đón Thành Chung trở về với gia đình. Đằng sau những khoảnh khắc tình tứ là một hành trình khá đặc biệt của gia đình Thành Chung. Trong thời gian trung vệ sinh năm 1997 tập trung cùng đội tuyển, Tố Uyên thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng. Trước trận chung kết, cô cũng liên tục chia sẻ những lời động viên dành cho Thành Chung và ĐT Việt Nam.

Ảnh: Ngô Tố Uyên

Ảnh: Ngô Tố Uyên

Ảnh: Ngô Tố Uyên

Ảnh: Ngô Tố Uyên

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm với tuyển thủ Việt Nam, Tố Uyên còn là gương mặt WAG quen thuộc với người hâm mộ. Cô và Thành Chung kết hôn và có hai con nhỏ, hiện gia đình có cuộc sống khá viên mãn tại Hà Nội. Vợ chồng nam cầu thủ cũng khiến người hâm mộ trầm trồ với cơ ngơi là căn biệt thự 3 tầng có sân vườn, bể bơi và hồ cá Koi có giá lên tới mấy chục tỷ đồng.

Trên sân là một trung vệ lăn xả bảo vệ khung thành đội tuyển, về nhà Thành Chung là người chồng, người cha được cả gia đình dang rộng vòng tay đón chờ. Thành Chung khép lại hành trình ASEAN Cup 2026 bằng một cái kết quá đỗi ngọt ngào.

Ảnh: Ngô Tố Uyên