HOT: "Tiểu tam Thế giới hôn nhân" Han So Hee bị réo tên trong vụ lừa đảo của mẹ ruột

Sau khi nổi lên từ bộ phim "Thế giới hôn nhân", Han So Hee trở thành gương mặt phủ sóng rộng rãi và được dự đoán là "nữ hoàng quảng cáo" mới thay thế Song Hye Kyo.

Giữa thời điểm đang nổi như cồn thì nữ diễn viên lại bất ngờ bị gọi tên trong một vụ lùm xùm của mẹ ruột. Cụ thể, một người phụ nữ đã lên mạng tố mẹ Han So Hee lừa tiền mình. Người này đã tham gia vào một nhóm góp quỹ tiết kiệm chung do mẹ Han So Hee đứng ra tổ chức, tất cả mọi người nộp vào một số tiền nhất định mỗi tháng và lần lượt từng người sẽ được nhận lại cả vốn lẫn lãi.

Người này đã tham gia nhóm của mẹ Han So Hee vào tháng 10/2015 đến tháng 8/2016, nhưng khi đến lượt nhận tiền vào tháng 9/2016 thì không thấy mẹ Han So Hee trả tiền, đồng thời cũng biến mất. Số tiền gốc người phụ nữ này bị mất khoảng hơn 26,9 triệu won (hơn 500 triệu VNĐ).

Bài đăng tố cáo mẹ Han So Hee là kẻ lừa đảo (Ảnh chụp màn hình)

Người này tung bằng chứng đã nhắn tin cho mẹ Han So Hee nhiều lần

Sau nhiều lần liên lạc, người này chỉ nhận được câu trả lời của mẹ Han So Hee là đã tiêu hết tiền và không còn gì để trả, hẹn khi nào con gái thành công sẽ kiếm tiền trả lại nhưng rồi lại "lặn mất tăm".

Nạn nhân bức xúc viết: "Tôi tức sôi máu khi thấy Han So Hee ở trên TV. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta có được ngày hôm nay là nhờ vào những đồng tiền mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được. Bây giờ tôi đang ngồi ở đây với một mớ rắc rối, cô ta thì suốt ngày xuất hiện trên TV bất chấp mẹ mình là một kẻ lừa đảo".

Người phụ nữ bị lừa tiền đã tới tận trụ sở công ty quản lý của Han So Hee để dò la tung tích mẹ cô. Khi Han So Hee nổi tiếng với bộ phim "Thế giới hôn nhân", người này lại liên lạc cho mẹ nữ diễn viên để đòi tiền, sau nhiều lần dò la số điện thoại mới thì bà ta trả lời đã không còn liên lạc gì với con gái nữa.

Han So Hee bỗng dưng bị vướng vào ồn ào do mẹ ruột gây ra

Thực tế là bố mẹ của Han So Hee đã ly hôn từ lâu và không ngó ngàng gì tới con gái, cô được bà ngoại nuôi nấng. Vì vậy nhiều netizen cũng bức xúc thay cho Han So Hee vì bị réo tên trong một vụ ồn ào không hề liên quan đến mình.

Hiện tại phía công ty của nữ diễn viên vẫn chưa có hồi đáp gì về vụ việc.

Nguồn: Naver