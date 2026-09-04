Hot search xứ tỷ dân: Cô gái thuê khách sạn tổ chức sinh nhật cho bạn trai nhưng anh có "nước đi" nằm mơ cũng không tưởng được

Một cô gái ở Trung Quốc bí mật thuê phòng khách sạn để trang trí, chuẩn bị tạo bất ngờ cho bạn trai nhân dịp sinh nhật. Tuy nhiên, khi phát hiện bạn gái ở khách sạn, người đàn ông lại nghi cô ngoại tình và lập tức báo cảnh sát.

Nghi bạn gái ngoại tình, chàng trai báo cảnh sát

Ban đầu, anh nói muốn cảnh sát “bắt quả tang ngoại tình”. Khi được giải thích rằng chuyện tình cảm không thuộc phạm vi xử lý, anh đổi lý do, đề nghị cảnh sát đến khách sạn để “quét mại dâm”. Sau khi người đàn ông liên tục yêu cầu, cảnh sát đã tới kiểm tra và xác nhận mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Điều bất ngờ là cô gái không hề tức giận. Cô còn chụp lại hình ảnh cảnh sát đến khách sạn, đăng lên Douyin và xem đây là biểu hiện cho thấy bạn trai quá yêu, quá quan tâm đến mình.

Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng khuyên cô nên chia tay. Họ cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở sự ghen tuông mà còn ở cách người bạn trai xử lý nghi ngờ: thay vì trao đổi trực tiếp, anh đã lựa chọn báo cảnh sát với cáo buộc có thể ảnh hưởng đến danh dự của bạn gái.

Không đồng tình với những lời khuyên này, cô gái viết một bài dài để bênh vực người yêu. Cô cho rằng bạn trai chỉ quá nhạy cảm, dễ tổn thương và chính cô chưa cho anh đủ cảm giác an toàn. Cô cũng nói ý tưởng báo cảnh sát là do AI Doubao đưa ra.

Pha xử lý khó hiểu của cô gái

Cô gái chia sẻ và giải thích về vụ việc: “Chuyện này không phải xảy ra vào đúng ngày tôi đăng trên Douyin, mà đã xảy ra từ một ngày trước đó. Tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại báo cảnh sát, đồng thời cũng nói rằng hành động báo cảnh sát của anh ấy là không đúng. Anh ấy nói lý do là do Doubao, một lý do khác là vì lúc đó anh ấy bị kích động, có thể vẫn còn quá bốc đồng và chưa suy nghĩ đến hậu quả.

Trong cả sự việc, ngoài việc báo cảnh sát là không đúng, anh ấy thực sự không làm gì sai. Anh ấy cũng đúng như mọi người nói, đó là không tin tưởng tôi. Tôi cũng biết nguyên nhân là từ khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa bao giờ đưa điện thoại cho anh ấy xem, khiến anh ấy không có cảm giác an toàn.

Khi kể lại chuyện này với bạn bè, mọi người đều cười nhưng không ai khuyên chúng tôi chia tay. Chúng tôi đã quen nhau vài năm rồi. Bạn bè và đồng nghiệp đều đánh giá anh ấy rất tốt, nói rằng anh ấy có nhân phẩm tốt, tính cách cũng tốt. Anh ấy chưa bao giờ nổi nóng với tôi, cũng chưa từng nói một lời nặng nề nào.

Tôi yêu cầu điều gì thì anh ấy làm điều đó, điện thoại cũng tùy ý cho tôi xem. Vòng bạn bè trên mạng xã hội của anh ấy đều là tôi. Anh ấy cũng đã gặp gia đình tôi, hoàn toàn không có mối quan hệ khác giới nào không rõ ràng. Ngoài việc thỉnh thoảng xem tiểu thuyết hoặc chơi game với anh em, thời gian còn lại anh ấy đều ở bên tôi. Khi tôi bảo anh ấy dừng chơi game, anh ấy cũng lập tức dừng lại".

Cuối cùng, cô khiến cộng đồng mạng tiếp tục bất ngờ khi tuyên bố hai người đã chuẩn bị đính hôn.

Ghen tuông có thể xuất phát từ tình cảm, nhưng cách con người đối diện với sự bất an mới quyết định một mối quan hệ lành mạnh hay không.

Yêu là cần tin tưởng, còn nghi ngờ thì cần đối thoại. Khi sự kiểm soát được khoác lên chiếc áo “anh quá yêu em”, người trong cuộc càng cần tỉnh táo để phân biệt đâu là quan tâm và đâu là vượt quá giới hạn.

Mỗi người có quyền lựa chọn cách yêu mình muốn, nhưng trước khi xem một hành động cực đoan là “thâm tình”, có lẽ nên tự hỏi: nếu mình trở thành người bị nghi ngờ, mình có muốn được yêu theo cách đó hay không?