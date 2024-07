Hot: Robert Downey Jr. bất ngờ xác nhận trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Theo Hollywood Reporter, Robert Downey Jr. sẽ đảm nhận vai Doctor Doom, dự kiến xuất hiện trong 2 dự án Avengers: Doomsday (2026) và Avengers: Secret Wars (2027) của Marvel. Nhà sản xuất Kevin Feige cũng cho biết hai anh em đạo diễn Russo sẽ là những người trực tiếp thực hiện những bộ phim này. Doctor Doom là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của Marvel, thường xuất hiện trong những tập truyện về nhóm siêu anh hùng Fantastic Four. "Chiếc mặt nạ mới, nhiệm vụ cũ", Downey nói với khán giả trên sân khấu.

Robert Downey Jr. lột mặt nạ, xác nhận trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nhờ vai diễn Iron Man từ năm 2008, Robert Downey Jr. trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế giới. Anh đã góp công lớn giúp Marvel Cinematic Universe trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Robert Downey Jr. cũng nhận phần thưởng rất hậu hĩnh với mức thu nhập khoảng 50 triệu USD nhờ mỗi dự án.

Từ năm 2019, Robert Downey Jr. nói lời tạm biệt với vũ trụ điện ảnh này sau khi nhân vật Iron Man chết sau cuộc chiến với Thanos. Việc tìm một nhân vật thay thế khoảng trống lớn do Downey để lại đã là một thách thức đối với Marvel nhiều năm qua. Cũng vì vậy, thông tin nam diễn viên trở lại càng được đông đảo người hâm mộ của thương hiệu tán thưởng.

Sự tái xuất của Robert Downey Jr. cũng đánh dấu một sự thay đổi lớn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trước đó, hãng từng công bố phần 5 của loạt phim Avengers sẽ có tên The Kang Dynasty, xoay quanh nhân vật phản diện Kang the Conqueror do Jonathan Majors đảm nhận. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã vướng vào bê bối hành hung bạn gái khiến tương lai giữa anh và hãng phim bị bỏ ngỏ từ đó. Việc mời Robert Downey Jr. trở thành phản diện chính của Avengers: Doomsday cũng đến từ việc hãng phim muốn đổi nhân vật phản diện trong phần phim mới thay, thay Kang the Conqueror bằng Doctor Doom.

Doctor Doom sẽ là phản diện thay thế Kang the Conqueror trong Avengers 5.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang có dấu hiệu khởi sắc sau 1 năm khá bết bát. Thông tin Robert Downey Jr. cũng được đưa ra ngay sau tuần phát hành của bom tấn Deadpool & Wolverine. Tác phẩm hiện có doanh thu khá tốt, dự kiến có doanh thu mở màn khoảng 350 triệu đến 400 triệu USD toàn cầu. Dự án này cũng đánh dấu một cột mốc mới của MCU khi chào đón hàng loạt siêu anh hùng từng đóng các bộ phim do 20th Century Fox gia nhập vũ trụ của mình.