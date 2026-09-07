Hot rần rần cảnh nóng của cặp chị em Vbiz: Nhà trai đẹp có tiếng, kém nhà gái 16 tuổi mới sợ

Mới đây, phim điện ảnh Án Mạng Karaoke vừa tung tung trailer và poster chính thức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đứng sau dự án này là nhà sản xuất đã làm nên thành công của hàng loạt bom tấn trăm tỷ tại phòng vé Việt như Quỷ Cẩu (2023), Linh Miêu (2024), Truy Tìm Long Diên Hương (2025) và Heo Năm Móng (2026). Bộ phim xoay quanh chuyến đi "chữa lành" tại một ngọn núi cách biệt với thế giới bên ngoài của một nhóm người gồm bà Thủy (NS Vân Dung), bà Bê (Tuyền Mập) cùng con trai (bé Uy Nhân), ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn) và Vy (Trịnh Thảo), dưới sự hỗ trợ của Tâm (Thiên Ân) cùng thầy Tuệ Giác (NS Đại Nghĩa).

Những hình ảnh từ trailer hé lộ một thảm kịch kinh hoàng bắt nguồn từ thói quen hát karaoke của bà Thủy - một người phụ nữ đam mê ca hát nhưng lại sở hữu chất giọng "tra tấn lỗ tai". Tiếng hát chát chúa vang lên bất chấp ngày đêm đã gieo rắc sự phẫn uất âm ỉ trong xóm lao động. Đỉnh điểm bi kịch xảy ra tại khu tu tập hẻo lánh trên núi cao, khi bà Thủy bị sát hại dã man với chiếc micro cắm chặt vào miệng - một thông điệp tàn độc và đầy mỉa mai từ kẻ thủ ác.

Cái chết tức tưởi này biến chuyến đi tĩnh tâm thành cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, mọi nhân vật đều rơi vào diện tình nghi. Trong quá trình điều tra, hàng loạt góc khuất dần hé lộ, từ sự thù hận của vợ chồng Trực (Thanh Sơn) - Vy (Trịnh Thảo) liên quan đến clip ân ái với bà Thủy, Mắm (Quỳnh Lý) có cha từng bị nạn nhân tố giác, bà Bê (Tuyền Mập) nợ nần chồng chất chữa bệnh cho con cho đến những toan tính mập mờ của ông Chín (Tiểu Bảo Quốc). Trong trailer, bầu không khí tâm linh bí ẩn với tượng Sơn Thần, bàn thờ cúng giữa rừng đêm và ánh mắt lạnh lẽo của Nhĩ (Tạ Lâm) càng làm tăng thêm sự kịch tính cho diễn biến phim.

Như vừa nói ở trên, Trực và bà Thủy có clip ân ái và cũng có thể là nguồn cơn dẫn đến việc bà Thủy mất mạng. Đoạn phim hé lộ khoảnh khắc Trực cởi trần, để lộ thân hình rắn rỏi và ôm chặt lấy bà Thủy, cả hai như đang khiêu vũ đầy cảm xúc trên nền nhạc. Tương tác thân mật, âu yếm dưới ánh đèn vàng khiến người xem "sốc ngang", phải dụi mắt 3 lần vì sự kết hợp không tưởng này.

Một lý do khác khiến cặp đôi này gây sốt là bởi ngoài đời, Thanh Sơn (sinh năm 1991) là mỹ nam đình đám kém đàn chị Vân Dung (sinh năm 1975) tới 16 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác cùng mối quan hệ mập mờ này khiến người xem không khỏi tò mò, liệu đây là tình cảm thực sự hay là mắt xích ẩn chứa âm mưu đen tối đằng sau?

Chia sẻ về dự án, NSX cho biết phim mang chút màu sắc giải trí, trinh thám phảng phất kinh dị. Dàn diễn viên được lựa chọn kỹ lưỡng để khán giả phải "à" lên khi biết thủ phạm thực sự. Với đề tài đánh trúng điều "ám ảnh" quen thuộc của người Việt cùng câu chuyện mới lạ, Án Mạng Karaoke hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ tại các rạp chiếu vào tháng 10 tới.