Sáng ngày 27/11, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao với những chia sẻ của nữ diễn viên trẻ sinh năm 1999 Triệu Chiêu Nghi. Chủ đề Triệu Chiêu Nghi tiết lộ bị đạo diễn nói lời khiếm nhã thậm chí đã leo lên vị trí số 1 hot search Weibo.

Những chia sẻ của Triệu Chiêu Nghi đang leo No.1 Hot Search Weibo.

Xuất hiện trong đoạn giới thiệu podcast Quy Sơn Hương cùng với Lại Quán Lâm, cô đã có những chia sẻ gây sốc về mặt tối trong showbiz mà bản thân từng trải qua.

"Ngay khi vào đoàn phim, một trong những quy tắc đầu tiên bạn được nghe là con gái không được ngồi lên thùng đựng ống kính máy quay. Hiện tại, tôi đang cố gắng phá bỏ quy tắc này. Ở rất nhiều nơi, bạn sẽ phải đối mặt với những ác ý được thể hiện một cách rất tinh vi.

Tôi vẫn nhớ có lần đạo diễn hét qua bộ đàm: Ôi dào, đừng tiếc rẻ thế chứ! Anh em thức đêm quay phim cùng cô đến tận giờ này rồi, cứ để lộ một chút cho mọi người ngắm, coi như thư giãn đi".

Nữ diễn viên kể lại rằng thời điểm đó, cô đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, trong một khoảnh khắc, cô còn nảy sinh ý định trả thù.

Triệu Chiêu Nghi cũng cho biết những trải nghiệm như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cô:

"Tôi không còn có thể vui vẻ, cởi mở như trước nữa. Tôi có cảm giác những bi kịch như vậy sẽ còn tiếp diễn. Tôi biết những chuyện đó vẫn đang tồn tại, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì được."

Triệu Chiêu Nghi là gương mặt mới của làng phim Trung Quốc.

Những chia sẻ của Triệu Chiêu Nghi khiến đông đảo cư dân mạng phẫn nộ trước cách nữ diễn viên bị đối xử, đồng thời làm dấy lên những cuộc thảo luận về tình trạng phân biệt giới tính và quấy rối phụ nữ trong ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ diễn viên không tiết lộ danh tính vị đạo diễn cũng như tên bộ phim xảy ra sự việc.

Cho những ai chưa biết, Triệu Chiêu Nghi sinh năm 1999 tại Đại Liên, Liêu Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành phát thanh và dẫn chương trình của Học viện Truyền thông Chiết Giang. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2019, được khán giả biết đến qua vai Hoa Dung trong Nhất Dạ Tân Nương.

Sau đó, Triệu Chiêu Nghi góp mặt trong nhiều tác phẩm như Băng Vũ Hỏa, Nam Thành Yến và Lâm Giang Tiên. Năm 2023, độ nhận diện của nữ diễn viên tăng lên đáng kể nhờ tham gia chương trình Hoa Nhi Và Thiếu Niên mùa 5.

Triệu Chiêu Nghi đảm nhận vai đại yêu U U trong phim Thập Vạn Cuồng Hoa Nhập Mộng Lai đang chiếu.

Cách đây ít tháng, Triệu Chiêu Nghi gây chú ý khi đảm nhận vai Nghiêm Phức Chi trong Ngự Đình Dao, tác phẩm có sự góp mặt của Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn. Còn ở thời điểm hiện tại, cô là cái tên được yêu thích với những khán giả xem phim Thập Vạn Cuồng Hoa Nhập Mộng Lai đang chiếu. Trong phim, cô vào vai đại yêu U U. Tao hình đẹp mắt, diễn xuất sinh động cùng cách xử lý giọng thoại đặc trưng của Triệu Chiêu Nghi nhận được nhiều phản hồi tích cực.