Hot nhất 26 Tết: Lee Seung Gi đón tin vui, chuẩn bị lên chức

Mới đây, các trang báo lớn nhỏ xứ Hàn đồng loạt đưa tin, cặp đôi "con ghẻ quốc dân" Lee Seung Gi - Lee Da In đã lên chức bố mẹ lần 2. Theo nguồn tin, Lee Da In hiện mang thai đứa con thứ 2 và đang tập trung dưỡng thai, tạm rời xa các hoạt động của làng giải trí. Được biết, nữ diễn viên hiện ở trong tháng thứ 5 của thai kỳ.

Truyền thông xứ củ sâm cho biết thêm, Lee Seung Gi - Lee Da In không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào và nam diễn viên cũng sẵn sàng mang đến những điều kiện tốt nhất để bà xã có thể "mẹ tròn con vuông". Tính tới thời điểm hiện tại, truyền thông Hàn vẫn chưa nắm rõ được về giới tính của em bé thứ 2 nhà Lee Seung Gi - Lee Da In.

Bài báo Lee Seung Gi - Lee Da In lên chức bố mẹ lần 2 đã gây bão cộng đồng mạng xứ kim chi, nhanh chóng leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng các tin tức nóng hổi trên cả 2 cổng thông tin lớn nhất tại Hàn Quốc gồm Nate và Naver.

Lee Seung Gi - Lee Da In chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời. Ảnh: Naver

Ngay trong tối 12/2, đại diện của Lee Seung Gi đã lên tiếng xác nhận thông tin nam diễn viên chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình: "Đúng là Lee Da In đang mang thai tháng thứ 5. Lee Seung Gi đang ưu tiên cho sức khỏe và sự ổn định của bà xã. Nữ diễn viên hiện đang tập trung dưỡng thai".

Lee Seung Gi hẹn hò với Lee Da In từ năm 2020. Sau 3 năm hẹn hò, 2 nghệ sĩ chính thức nên vợ nên chồng bằng 1 đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải. Cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời sau 10 tháng kết hôn.

Lee Seung Gi - Lee Da In chính thức về chung 1 nhà cách đây 3 năm. Ảnh: Naver

Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc, âu cũng là bởi Lee Da In tới từ gia đình vô cùng phức tạp, dính nhiều phốt nghiêm trọng. Năm ngoái, bố vợ Lee Seung Gi - Lee Hong Heon, bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu của công ty năng lượng tái tạo Quantapia. Mẹ vợ của Lee Seung Gi - "Mama Chuê" Kyun Mi Ri cũng từng dính bê bối thao túng giá cổ phiếu. Vụ scandal khiến nữ diễn viên nổi tiếng 1 thời sụp đổ hình tượng, trở thành "cái gai" trong mắt công chúng xứ kim chi.

Chưa hết, chồng cũ Kyun Mi Ri - Im Young Gyu, đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối. Được biết, Im Young Gyu chính là bố đẻ của vợ Lee Seung Gi. Do Lee Seung Gi kết hôn với gia đình tai tiếng bậc nhất xứ củ sâm nên hình tượng nam diễn viên đã bị tổn hại nghiêm trọng. Từng được công chúng Hàn trìu mến đặt cho biệt danh "con rể quốc dân" nhưng sau khi cưới Lee Da In, Lee Seung Gi bỗng bị gọi bằng cái tên vô cùng khó nghe là "con rể lừa đảo".

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối lựa chọn kết hôn của Lee Seung Gi. Dù vậy, tài tử vẫn bảo vệ bà xã giữa "cơn bão" chỉ trích. Và điều này khiến công chúng đay nghiến, công kích tài tử họ Lee trong suốt thời gian dài.

Vào hồi năm ngoái, Lee Seung Gi tuyên bố anh và bà xã đã quyết định cắt đứt quan hệ với nhà ngoại.