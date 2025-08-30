Vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, Mưa đỏ trở thành bộ phim chiến tranh Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Tính đến nay, bộ phim đã có hơn 1 triệu vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy trung bình 44%.

Sức hút của Mưa đỏ giúp cho dàn diễn viên trong phim nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong đó, vai diễn những bà mẹ trong tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng gây xúc động. Dù ở 2 đầu chiến tuyến, song họ cùng chung nỗi đau mất con nơi bom đạn.

Đinh Thuý Hà đảm nhận vai bà Vân, mẹ của nam chính Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - người chiến sĩ trẻ xuất thân trí thức, gác bút nghiên ra trận. Còn Thân Thuý Hà thủ vai bà Kiều, mẹ của phản diện Quang (Steven Nguyễn) - người lính ở "phía bên kia chiến tuyến".

Hai diễn viên Thúy Hà đều vào vai những người mẹ có con hy sinh trong "Mưa đỏ".

Đáng chú ý, cả hai nữ diễn viên không những đều mang tên Thuý Hà mà còn cùng sinh năm 1978. Đặc biệt, khán giả cũng nhận ra cả hai còn có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ khi đều là mẹ đơn thân, từng trải qua những biến cố hôn nhân.

Diễn viên Đinh Thúy Hà

Đinh Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội, là nữ diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2001, vai diễn trong phim điện ảnh Bến không chồng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Năm 2019, Đinh Thúy Hà đã có màn tái xuất ấn tượng với phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Chị được khán giả yêu mến khi xuất hiện trong bộ phim Về nhà đi con.

Đinh Thúy Hà được yên mến bởi những vai hiền lành, cam chịu.

Trên màn ảnh, Đinh Thúy Hà luôn vào vai những người phụ nữ yêu thương hy sinh cho gia đình thì ngoài đời chị cũng vậy. Năm 20 tuổi, chị tạm gác lại sự nghiệp đang phát triển để lấy chồng, sinh con.

Thời điểm sinh con trai thứ 2, chị đã dành toàn tâm sức cho con vì cậu bé không được khỏe mạnh. Năm 2018, Đinh Thúy Hà và chồng ly hôn trong nhiều điều tiếc nuối. Thời gian đầu khi ly hôn, chị đã không ăn uống trong nhiều ngày.

Nữ diễn viên chia sẻ các con là người động viên tinh thần, giúp chị vượt qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ. “Chính lúc đó, các con liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí nói trực tiếp với tôi: Mẹ phải ăn, mẹ không yêu thương mình thì sẽ chẳng ai có thể yêu thương mẹ được nữa".

Nhờ các con mà tôi mới đủ sức đứng dậy. Giờ đây khi mọi thứ đã dần ổn định, nhìn lại, tôi thấy vừa tiếc nuối vừa ân hận. Lẽ ra, tôi phải mạnh mẽ, phải làm điểm tựa cho các con. Nhưng thực tế lại ngược lại, chính các con mới là chỗ dựa, là người nâng đỡ tinh thần để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy”, Thúy Hà tâm sự.

Đinh Thúy Hà bên 2 con trai.

Dù được các con ủng hộ việc đón nhận tình yêu mới, nữ diễn viên vẫn chọn cuộc sống độc thân vì chưa gặp được người phù hợp. Chị cho biết bản thân khó mở lòng vì biến cố hôn nhân đã trở thành một nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai. Ở thời điểm vụn vỡ nhất, nhiều người muốn đến bên san sẻ, đồng hành cùng Thúy Hà nhưng đều bị chị khước từ.

Diễn viên Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, tại Tiền Giang và cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất phát điểm là người mẫu, chị từng đoạt nhiều giải thưởng sắc đẹp.

Năm 2004, Thân Thúy Hà chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Lục Vân Tiên . Chuyển hướng sang diễn xuất, Thân Thúy Hà tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính, phức tạp.

Thân Thúy Hà chuyên trị những vai cá tính trên màn ảnh.

Chuyên trị vai ác trên màn ảnh nhưng ngoài đời, Thân Thúy Hà lại là hình mẫu người mẹ hoàn hảo. Sau 2 năm kết hôn và có một con trai, nữ diễn viên quyết định “đường ai nấy đi” với chồng. Chị tâm sự, bản thân từng ngỡ sẽ hạnh phúc viên mãn khi lấy chồng, sinh con nhưng giờ đây lại tìm thấy niềm vui khi tận hưởng cuộc sống độc thân.

Năm 2019, Thân Thúy Hà âm thầm sang Mỹ sinh con gái thứ 2 và tiếp tục làm mẹ đơn thân vì "chỉ muốn có con chứ không hề có ý định đi bước nữa”. Chị cũng giữ kín hoàn toàn danh tính bố đứa trẻ.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày. Hiện tại, Thân Thúy Hà sống cùng hai con trong một biệt thự khang trang ở TP.HCM.

Thân Thúy Hà làm mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Theo đuổi con đường diễn xuất hơn 20 năm, Thân Thuý Hà vẫn bền bỉ với nghề, liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh. Nữ diễn viên từng nghĩ sẽ nghỉ hưu hoặc giải nghệ ở tuổi 50, nhưng điều này lại không dễ.

Cô cho biết chỉ cần ở nhà khoảng 2 tháng là bản thân thấy buồn. Đó là lý do thời gian qua Thân Thúy Hà vẫn miệt mài tham gia nhiều dự án phim ảnh.