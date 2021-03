Hot mom Hằng Túi bộc bạch chuyện giữ chồng khỏi "Tuesday" khiến nhiều người tâm đắc, Âu Hà My vào thán phục không ngớt

Dòng trạng thái của hot mom Hằng Túi về cách để giữ chồng khỏi Tuesday tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, bên dưới dòng trạng thái này còn nhận được sự quan tâm của Âu Hà My.

Đây là dòng trạng thái từ lâu được Hằng Túi chia sẻ lại do được nhiều người quan tâm và hỏi han. Hot mom 5 con thừa nhận việc xem điện thoại chồng nhưng thái độ điềm tĩnh của cô sau đó lại khiến nhiều người thán phục. Hằng Túi đồng thời cho biết mình hoàn toàn tin tưởng chồng mặc dù chứng kiến nhiều "Tuesday" vây quanh chồng mình.

“Quen nhau 6 năm trong đó cả chửa với đẻ là 4 năm liên tục, nhất là khi lấy nhau thì mình cũng là gái 2 con rồi, phải chia sẻ thật sự là đôi lúc cũng vào điện thoại của chồng để đọc qua xem như thế nào, không phải vì không tin tưởng chồng, mà vì muốn biết Tuesday giờ có động tĩnh gì không, có coi mình ra gì không và lần nào cũng như lần nào, những tin nhắn Zalo, Facebook mời chào kết bạn và làm quen, giả vờ làm khách hàng, đòi chat video, thậm chí không trả lời thì còn hờn dỗi chồng mình nhiều lắm. Mặc dù là ở đâu, Zalo hay Facebook, Instagram thì chồng mình cũng vẫn đăng ảnh vợ con, nhất vợ nhì con, biết rõ mười mươi, biết vợ người ta bầu hay mới sinh vẫn cứ dai dẳng như thế. Những lần như vậy mình chỉ lặng lẽ biết thế, cũng chẳng nói gì, chẳng để vào đầu vì thứ nhất là mình quá bận con cái công việc, thứ 2 quan điểm của mình là không suy đoán, suy diễn, suy nghĩ... vì nó sẽ chẳng giúp được gì mà còn làm mọi thứ tệ hại hơn. Nếu sự thật có rõ ràng thì mình sẵn sàng đón nhận, lúc đó rồi tính không muộn, và tính mình như thế nào thì chồng mình là người hiểu rõ nhất, nên không cần phải rào trước hay dọa trước với chồng làm gì. Vậy làm thế nào để tránh Tuesday? Là chẳng có cách nào cả. Chúng đầy ngoài đường, đội lốt đủ thứ vỏ bọc, mình chẳng thể nhận biết hay đề phòng được gì cả. Chỉ mong và hy vọng mình đủ phúc phần có được người chồng có trí tuệ, đủ thông minh để biết cái gì nên giữ, cái gì là vô giá, cái gì là không thể đánh đổi. Còn nếu không có được người chồng như vậy, có lẽ là do hết duyên hết nợ, do không đủ phúc có người chồng tốt, nên dồn hết niềm vui và hạnh phúc cuộc đời vào bản thân và con cái, làm những điều có ích cho xã hội. Các anh chồng ạ, giữ gia đình là phải từ 2 phía, cùng nắm chặt tay, một thân một mình người phụ nữ không thể làm được đâu, dù họ có tài giỏi và hy sinh cỡ nào đi chăng nữa...”

Hằng Túi và các con của cô.

Tiến Dũng - chồng hiện tại của Hằng Túi được đánh giá là một người chồng tốt.

Nhiều người đọc xong dòng trạng thái trải lòng cùng với lời nhắn nhủ thiết tha của Hằng Túi đã tấm tắc khen ngợi, đáng chú ý nhất là bình luận của Âu Hà My: "Ngưỡng mộ chị ơi" .

Dòng bình luận này lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến sự việc xảy ra cách đây vài tháng với Âu Hà My. Trước đó, Âu Hà My từng đăng bài viết tố chồng có Tuesday thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Âu Hà My là nữ giảng viên được đánh giá là có ngoại hình, xinh đẹp, theo dõi phong cách quyến rũ. Cô và Nguyễn Trọng Hưng về chung nhà được một thời gian thì xảy ra đấu tố liên quan đến việc Trọng Hưng ngoại tình khiến cô đau khổ thậm chí đến mức bị "sảy thai"; đỉnh điểm của sự việc là khi Âu Hà My "bắt gian tại trận" cảnh chồng và Tuesday ở cùng một phòng.

Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng từng mặn nồng.

Trước Nguyễn Trọng Hưng, Âu Hà My yêu cơ phó Hà Duy (con trai nghệ sĩ Hương Dung), cả hai sắp tiến đến hôn nhân thì tan vỡ. Sau này, cô tổ chức đám cưới linh đình với Trọng Hưng thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông thế nhưng hôn nhân cũng gặp trắc trở gây sóng gió một thời. Cũng có vài điểm tương đồng với Hà My, Hằng Túi cũng gặp sóng gió trong hôn nhân. Cô ly hôn chồng cũ nhưng may mắn gặp được ông xã Tiến Dũng yêu chiều hết mực và thấu hiểu như hiện tại. Thế nhưng theo nhiều người đánh giá, cách cư xử của Hằng Túi thật đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.