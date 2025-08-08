Hot lại màn thị phạm với cần cẩu của Xuân Lan, thí sinh ngưỡng mộ, trầm trồ: "Em muốn được như chị!"

Tập 1 của Vietnam’s Next Top Model 2025 ngay sau khi lên sóng đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Nhiều khán giả bàn tán của thí sinh lẫn cách thị phạm cũng như chỉ dẫn của host, ban giám khảo trong phần thử thách đu dây tạo dáng. Nhiều khán giả nêu ý kiến trái chiều khi ban giám khảo Thanh Hằng, Hà Đỗ liên tục chê bai cách tạo dáng của các thí sinh, nhắc nhở làm váy bay cho đẹp.

Theo đó, trong phần thi của thí sinh, Thanh Hằng và dàn giám khảo liên tục nói: "Hình thể thì là người mẫu, đang được trời phú luôn nhưng lại có một màu, không có đa sắc", "Đừng múa, high fashion em ơi", "Cái mặt trông cứ buồn buồn", "Múa rất là sến", "Sao có 1 biểu cảm, không có đa sắc". Tiếp đó, màn thị phạm của host Thanh Hằng hút triệu view trên Tiktok nhưng sau đó chân dài 8X phải khóa bình luận vì bị dân mạng "tấn công". Nhiều người cho rằng Thanh Hằng... tạo dáng không đẹp bằng thí sinh.

Dàn giám khảo Vietnam’s Next Top Model nhận ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội bất ngờ hot trở lại màn thị phạm của host Xuân Lan trong những mùa đầu của Vietnam’s Next Top Model. Host 7X nhận mưa lời khen vì treo mình và thị phạm cho thí sinh xem trước mỗi phần thi.

Sau khi kết thúc màn thị phạm, siêu mẫu Xuân Lan đã tận tình hướng dẫn các thí sinh: "Chào mừng các bạn. Như các bạn thấy, tôi đã làm mẫu cho các bạn bằng những tấm ảnh chụp trên cao. Các bạn sẽ là đám mây trên bầu trời. Bây giờ, chúc các bạn thành công".

Dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn thị phạm của host Xuân Lan cùng cử chỉ ân cần của cô dành cho thí sinh.

Một thí sinh trải lòng: "Khi em thấy chị Xuân Lan treo mình lên trền cần cẩu đó. Em muốn được như chị và em trông chờ đến giây phút em được treo lên như vậy".

Trong suốt quá trình thí sinh dự thi, Xuân Lan luôn theo dõi, hướng dẫn thí sinh cách tạo dáng, cách đặt tay, chân để có được bức ảnh đẹp nhất. Trong khi đó, khi Á hậu Hoàng Thùy - lúc đó còn là một thí sinh gặp sự cố, Xuân Lan là người luôn ở bên quan tâm, hỏi han và trấn an thí sinh. " Không sao, không sao, em đã có hình đẹp rồi" , cô trấn an Hoàng Thùy.

Xuân Lan lo cho sức khỏe của Hoàng Thùy, không muốn cô chụp hình sau sự cố.

Khi Hoàng Thùy muốn lên chụp ảnh một lần nữa để có những bức ảnh đẹp hơn, host Vietnam’s Next Top Model đã ngăn lại vì lo cho sức khỏe của thí sinh: "Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Chúng tôi đã có bức hình đẹp nhất của em rồi".

Xuân Lan là một siêu mẫu đa tài của làng thời trang Việt. Bên cạnh khả năng trình diễn cuốn hút trên sàn catwalk, cô còn thể hiện sự đa dạng trong sự nghiệp khi tham gia diễn xuất, làm đạo diễn và tổ chức nhiều chương trình thời trang lớn.

Xuân Lan là một siêu mẫu đa tài của làng thời trang Việt.

Cô từng góp mặt trong các vở kịch, phim truyền hình, đồng thời giữ vai trò đạo diễn catwalk cho nhiều sự kiện đình đám như: Đẹp Fashion Show, Đẳng cấp thời trang 1 & 2, các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam cũng như Sense Fashion Show.

Đồng hành cùng cô trong các dự án còn có những tên tuổi lớn trong ngành như nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam và chuyên gia trang điểm Nam Trung – những người dày dạn kinh nghiệm và có dấu ấn rõ nét trong làng thời trang.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Xuân Lan bày tỏ: "Vietnam's Next Top Model là nơi tìm kiếm và đào tạo những cô gái thực sự có đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Chính vì vậy, tôi lựa chọn gắn bó với chương trình để gửi gắm tâm huyết của mình dành cho nghề người mẫu và ngành thời trang Việt Nam."